Разрушая жизни: ТОП-5 сект многоженцев-педофилов

Сергей Никологорский, житель поселка Никологоры (кстати, когда-то звали его Сережа Горбунов, фамилию он поменял на созвучную названию села, вернувшись на родину после вуза) в сотне километров от Владимира, лет 15 проповедовал свою теорию свободной любви. Журналисты любили со смаком описать эту колоритную фигуру - бородач, называющий себя "лучшим православным поэтом России", живущий одновременно с несколькими "женами" и при этом проповедующий "славянскую чистоту и красоту". Мол, девушке неприлично ходить в джинсах и с короткой стрижкой, а надо быть скромницей в сарафане.

Жил с несколькими женами, осужден на 12,5 лет за педофилию