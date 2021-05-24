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Разрушая жизни: ТОП-5 сект многоженцев-педофилов

Разрушая жизни: ТОП-5 сект многоженцев-педофилов (10 фото)

Автор:
24 мая 2021 13:21
Сообщество : Факты
Метки: многоженцы   педофилы   преступления   проповедники   секты   факты   
1960
10

Да, человек существо интересное - может верить в такую чушь и творить такие ужасы, опираясь на любовь к богам и прочим культам, что иногда даже становится страшно от мысли - а разумны ли мы? Разрушая жизни, творя беззаконие на фоне религии, устраивая себе сладкую жизнь за счет других. И главное другие-то на это ведутся и верят, и подчиняются...

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Метки: многоженцы   педофилы   преступления   проповедники   секты   факты   
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6  комментариев
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3k
Горожанин Час назад
Самая страшная секта на Земле - секта либералов. Ради идей этой секты после 1945 года развязано больше всего войн и убито миллионы людей. Ради идей этой секты за немалые деньги убивают стариков и больных людей. Ради идей этой секты извращения стали нормой. Ради идей этой секты нацистов в секстанских странах победившего либерализма чествуют, как ветеранов и героев Второй мировой войны.
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2k
Mellivora 56 минут назад
Не даром говорят-женщина любит ушами.
Плюс женщин тянет на всякую изотерику,легкая внушаемость.
Вот вам и всякие гуру дамами облепленные. Лапшу навесил и в койку кувырнул.
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4k
livaneth Час назад
Ну, этот в грехе разврата не замечен особо. Как насчет остальных?
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2k
Frank Borman Час назад
Инстинкт размножения - самый сильный инстинкт у самцов. Поэтому каждый сильный, уверенный в себе, богатый самец постарается заполучить себе как можно больше самок, чтобы оплодотвороть их всех, чтобы продолжить свой род. Сколько там было жен и наложниц у турецкого султана? А у персидского шаха?
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−16
Лучший Друг 2 часа назад
Я создам свою религию с блекджеком и монашками!
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3k
★Lucifer★ 2 часа назад
Как легко управлять дремучими ПГМнутыми бабами...
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