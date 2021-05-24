Разрушая жизни: ТОП-5 сект многоженцев-педофилов

Да, человек существо интересное - может верить в такую чушь и творить такие ужасы, опираясь на любовь к богам и прочим культам, что иногда даже становится страшно от мысли - а разумны ли мы? Разрушая жизни, творя беззаконие на фоне религии, устраивая себе сладкую жизнь за счет других. И главное другие-то на это ведутся и верят, и подчиняются...
Основатель Джим Бейкер называл себя Отец Йод, увлекался йогой, изучал философию и эзотерические восточные практики, водил дружбу с битниками и был не против полигамии.
Помимо официальной жены у Йода было еще 12 и 54 ребенка от них. Йод погиб катаясь на кайте (управляемый воздушный змей)
Уоррен Стид Джеффс — бывший президент Фундаменталистской церкви Иисуса Христа святых последних дней
"Ранчо "Стремление в Сион" - секта многоженцев. После облавы на ранчо оттуда вывели вывезли 419 несовершеннолетних, а также 139 женщин, которые вызвались за ними присматривать. Лидер секты мормонов-многоженцев Уоррен Джеффс приговорен к пожизненному заключению в США за сексуальное насилие в отношении двух несовершеннолетних девочек, одна из которых родила ему ребенка. У Уоррена Джеффса было в общей сложности 78 жен, в том числе 24 несовершеннолетних. У его сына Рулона было 22 жены и более 60 детей
Секта «Семья» или «Семья любви» была создана в Калифорнии (США) на волне движения хиппи и вначале прославилась тем, что ее сторонники срывали богослужения в традиционных протестантских деноминациях. Родоначальником этой секты был Дэвид Берг (1919 - 1994 гг.). Позже выяснилось, что основная цель секты - секс с несовершеннолетними детьми. Культ до 130 общин по всему миру, в которых проживали около 13 тысяч человек. Лидер секты убеждал своих последователей, что скоро наступит конец света, и учил, что секс – путь к Богу, а смерть — «окончательный оргазм». Женщины были обязаны беспрекословно отдаваться любому мужчине, который их захотел, а девочек с 12 лит вносили в список, где каждый день бел закреплен за одним из мужчин. Лидер секты отбывал, вплоть до своей смерти в 1994 году, пожизненное заключение
В секте состояло более 3,5 тысяч человек. Проповедовалось насилие, инцест и педофилия. Помимо многоженства, они известны склонностью к близкородственным бракам, которые, по их мнению, помогают им поддерживать чистоту династии. Сектанты насильно брали в жены несовершеннолетних девочек, самым младшим из которых исполнилось лишь 13 лет. Глава клана умер, его наследники - миллионеры
Кореш объявил себя Спасителем и предрекал конец света. В 1986 году Кореш заявил, что для него разрешено многожёнство и женщины в группе должны стать его жёнами. Он обвинялся в сексуальных отношениях с несовершеннолетними, в частности, с 14-летней Карен Дойл и 12-летней сестрой своей жены. В 1993 году ФБР начало осаду секты, которая продлилась 2 месяца, а затем сгорела. Под обломками и от пуль погиб 71 человек, из них 21 детей. Кореш погиб там же.
Сергей Никологорский, житель поселка Никологоры (кстати, когда-то звали его Сережа Горбунов, фамилию он поменял на созвучную названию села, вернувшись на родину после вуза) в сотне километров от Владимира, лет 15 проповедовал свою теорию свободной любви. Журналисты любили со смаком описать эту колоритную фигуру - бородач, называющий себя "лучшим православным поэтом России", живущий одновременно с несколькими "женами" и при этом проповедующий "славянскую чистоту и красоту". Мол, девушке неприлично ходить в джинсах и с короткой стрижкой, а надо быть скромницей в сарафане.
Жил с несколькими женами, осужден на 12,5 лет за педофилию
Авторский пост
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Плюс женщин тянет на всякую изотерику,легкая внушаемость.
Вот вам и всякие гуру дамами облепленные. Лапшу навесил и в койку кувырнул.