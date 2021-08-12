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Герой: полицейский пес вернулся на службу после шести ранений

Герой: полицейский пес вернулся на службу после шести ранений (7 фото)

Автор:
12 августа 2021 15:18
Сообщество : Животные
Метки: животные   истории   овчарки   преступления   служебные собаки   собака   собаки   фото   
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Служебные собаки иногда совершают по-настоящему геройские поступки. Эти хорошие мальчики рискуют собой, чтобы спасти человеческие жизни. Два месяца назад полицейский пес по кличке Кайзер из Британии спас семью от грабителя, и получил шесть серьезных ранений.
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Метки: животные   истории   овчарки   преступления   служебные собаки   собака   собаки   фото   
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1k
JulZh 2 часа назад
Кто тут хороший мальчик
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9k
Majul 36 минут назад
Мы не заслуживаем собак...
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