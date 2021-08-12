Герой: полицейский пес вернулся на службу после шести ранений

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Служебные собаки иногда совершают по-настоящему геройские поступки. Эти хорошие мальчики рискуют собой, чтобы спасти человеческие жизни. Два месяца назад полицейский пес по кличке Кайзер из Британии спас семью от грабителя, и получил шесть серьезных ранений.
Полицейский пес по кличке Кайзер (Kaiser) уже несколько лет служит в полицейском участке города Орпингтон в Великобритании. В июне офицер Марк Вулкотт отправился с псом на срочный вызов - местные жители позвонили в полицию и сообщили о грабителе, который вторгся на их задний двор.
Во время этого вызова Кайзер повел себя, как настоящий герой - он бросился на грабителя, рискуя жизнью. Тот был с ножом, и к несчастью, пес получил пять ножевых ранений в голову и одно над глазом. Несмотря на ранения, Кайзер продолжал свою работу, и благодаря его усилиям полицейский успел нейтрализовать преступника.
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Ветеринары обнаружили, что нож задел череп Кайзера, но ему удалось избежать серьезных травм. По словам врачей, ему "очень повезло, что он выжил". Пес восстановился примерно через два месяца, и был готов вновь приступить к службе. За геройский поступок его наградила городская мэрия.
Мэр лондонского округа Бромли официально поздравил Кайзера с возвращением на службу, и вручил ему игрушку в качестве награды за храбрость. Кайзер оценил подарок!
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