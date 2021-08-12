Герой: полицейский пес вернулся на службу после шести ранений

Во время этого вызова Кайзер повел себя, как настоящий герой - он бросился на грабителя, рискуя жизнью. Тот был с ножом, и к несчастью, пес получил пять ножевых ранений в голову и одно над глазом. Несмотря на ранения, Кайзер продолжал свою работу, и благодаря его усилиям полицейский успел нейтрализовать преступника.