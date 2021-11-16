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Нью-Дели задыхается от ядовитого смога

Нью-Дели задыхается от ядовитого смога (13 фото + 1 видео)

Автор:
16 ноября 2021 12:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Индия   грязный воздух   дели   загрязнение воздуха   загрязнение окружающей среды   смог   экологические проблемы   
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В начале ноября над столицей Индии нависла густая дымка. Содержание токсичных частиц в воздух в пять раз превышает допустимый уровень. Люди уже две недели задыхаются ядовитым смогом, несущим, по мнению специалистов, серьезный риск для здоровья.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Индия   грязный воздух   дели   загрязнение воздуха   загрязнение окружающей среды   смог   экологические проблемы   
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