Нью-Дели задыхается от ядовитого смога

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В начале ноября над столицей Индии нависла густая дымка. Содержание токсичных частиц в воздух в пять раз превышает допустимый уровень. Люди уже две недели задыхаются ядовитым смогом, несущим, по мнению специалистов, серьезный риск для здоровья.
Причиной такого катастрофического загрязнения воздуха называют падение температуры, скорость ветра и активное сжигание отходов сельскохозяйственных культур в пригородах. Индия потратила миллиарды рупий на то, чтобы сократить сжигание отходов урожая, но безуспешно.
Смог резко снизил видимость и качество воздуха до уровня, который является наихудшим из возможных. Такой уровень загрязнения означает, что смог затронет здоровых людей и серьезно повлияет на людей с существующими заболеваниями: показатель содержания токсичных частиц в воздухе в пять раз выше безопасного.
По данным Федерального управления по контролю за загрязнением окружающей среды, смог серьезно повлияет на людей с уже существующими респираторными заболеваниями.
Вид на проспект Раджпатх полностью закрыт смогом. Зимой в Нью-Дели обычно наблюдается очень плохое качество воздуха из-за сжигания стерни сельскохозяйственных культур, выбросов от транспорта, угольных электростанций за пределами города и других промышленных выбросов, сжигания мусора и пыли.
Толщина ядовитого тумана резко снизила видимость, делая практически невозможным обзор дальше нескольких сотен метров.
Рассматриваемые токсичные частицы, PM2,5, достаточно малы, чтобы проникнуть глубоко в легкие. Они могут попасть в кровоток и вызвать тяжелые заболевания, включая рак легких. Но некоторые люди по-прежнему предпочитают не носить маски, несмотря на это предупреждение.
"Это становится кошмаром, - сказал Гуфран Бейг, директор проекта по мониторингу качества воздуха и погоды SAFAR, который находится в ведении Министерства наук о Земле. - Число пожаров колеблется от 3000 до 5000 и не снижается", - сказал Бейг агентству "Рейтер", имея в виду сжигание стерни сельскохозяйственных культур в регионах вокруг столицы.
Он надеется, что качество воздуха постепенно улучшится к двадцатым числам ноября, если фермы перестанут сжигать растительные отходы, а ветер стихнет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Индия грязный воздух дели загрязнение воздуха загрязнение окружающей среды смог экологические проблемы
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