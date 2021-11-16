Нью-Дели задыхается от ядовитого смога

"Это становится кошмаром, - сказал Гуфран Бейг, директор проекта по мониторингу качества воздуха и погоды SAFAR, который находится в ведении Министерства наук о Земле. - Число пожаров колеблется от 3000 до 5000 и не снижается", - сказал Бейг агентству "Рейтер", имея в виду сжигание стерни сельскохозяйственных культур в регионах вокруг столицы.