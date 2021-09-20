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В индийской деревне откопали каменного Ганешу прямо перед фестивалем Ганеша-чатуртхи

В индийской деревне откопали каменного Ганешу прямо перед фестивалем Ганеша-чатуртхи (6 фото + 1 видео)

Автор:
20 сентября 2021 17:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Ганеша   Индия   каменный идол   неожиданная находка   фестивали мира   фестиваль   
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Фермер из деревни Мотупалли в округе Пракасам на юго-востоке Индии наткнулся на каменного идола Ганеши, обрабатывая свою землю. Ганеша - индуистский бог мудрости с головой слона и четырьмя руками, почитается как одно из самых главных божеств. Считается, что он приносит удачу и устраняет препятствия. Самое удивительное, что статуя была найдена накануне фестиваля Ганеша-чатуртхи, посвященного рождению этого бога.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Ганеша   Индия   каменный идол   неожиданная находка   фестивали мира   фестиваль   
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