В индийской деревне откопали каменного Ганешу прямо перед фестивалем Ганеша-чатуртхи

Найденному идолу, по оценкам специалистов, около 800 лет. Его высота составляет около полуметра, Ганеша изображен сидящим со скрещенными ногами в позе "Падмасана", две из четырех рук отломаны, в одной из оставшихся двух Ганеша держит свой сломанный бивень, в другой - сладкое индийское лакомство "модака".



Ганешу считают богом мудрости, покровителем науки и искусства и устранителем препятствий. Объявление об археологической находке было сделано во время 10-дневного фестиваля Ганеша-чатуртхи, когда индуисты празднуют рождение Бога Ганеши (в этом году с 10 по 19 сентября). А нашли идола накануне праздника, 9 сентября.