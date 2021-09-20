В индийской деревне откопали каменного Ганешу прямо перед фестивалем Ганеша-чатуртхи

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Фермер из деревни Мотупалли в округе Пракасам на юго-востоке Индии наткнулся на каменного идола Ганеши, обрабатывая свою землю. Ганеша - индуистский бог мудрости с головой слона и четырьмя руками, почитается как одно из самых главных божеств. Считается, что он приносит удачу и устраняет препятствия. Самое удивительное, что статуя была найдена накануне фестиваля Ганеша-чатуртхи, посвященного рождению этого бога.
Найденному идолу, по оценкам специалистов, около 800 лет. Его высота составляет около полуметра, Ганеша изображен сидящим со скрещенными ногами в позе "Падмасана", две из четырех рук отломаны, в одной из оставшихся двух Ганеша держит свой сломанный бивень, в другой - сладкое индийское лакомство "модака".
Ганешу считают богом мудрости, покровителем науки и искусства и устранителем препятствий. Объявление об археологической находке было сделано во время 10-дневного фестиваля Ганеша-чатуртхи, когда индуисты празднуют рождение Бога Ганеши (в этом году с 10 по 19 сентября). А нашли идола накануне праздника, 9 сентября.
Ганешу считают богом мудрости, покровителем науки и искусства и устранителем препятствий. Объявление об археологической находке было сделано во время 10-дневного фестиваля Ганеша-чатуртхи, когда индуисты празднуют рождение Бога Ганеши (в этом году с 10 по 19 сентября). А нашли идола накануне праздника, 9 сентября.
Подготовка к фестивалю Ганеша-чатуртхи
Он отмечается постом, подношениями и молитвами. Позже раздается модака, проводятся публичные застолья и выставки боевых искусств.
На десятый день идолов Ганеши несут в общественном шествии и погружают в близлежащую реку или море.
По словам археолога Э. Сиванаги Редди, статуя, найденная в Мотупалле, имеет длину 107 см, ширину 76 см и высоту 46 см, и у нее отсутствует типичный элемент - корона Ганеши.
Редди датировал находку XII веком, когда землей Андхра-Прадеш правила династией Чола, на основании ее стиля и надписей на руинах соседнего храма Коданда Рамасвами.
Династия Чола была тамильской империей, правившей южной Индией до 13 века.
Династия Чола была тамильской империей, правившей южной Индией до 13 века.
В августе археолог Э. Сиванаги Редди (в центре) обнаружил древнюю тамильскую надпись в храме Коданда Рамасвами, недалеко от того места, где сейчас нашли идола Ганеши. Храм посвящен Пратапарудре, императору династии Какатия, пришедшей на смену Чола. Надпись датирована началом 14 века и регистрирует землю как дар "за заслуги короля". Пратапарудра был последним правителем Какатии: он умер во время вторжения 1323 года, когда королевство было присоединено к Исламскому султанату Дели.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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