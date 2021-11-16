Игра в одни ворота: глава Туркмении покатал мячик с подчинёнными и ожидаемо победил

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов провёл матч в мини-футбол с министрами республики.
Игра состоялась 13 ноября, после возвращения Бердымухамедова с Саммита Тюркского совета, куда Туркменистан был принят в качестве наблюдателя. Состязание в ловкости забить или пропустить мяч прошло в одном из спортивных комплексов в городе Туркменбаши. Об этом сообщает Telegram-канал «Хроника Туркменистана».
Видео отразило как само спортивное мероприятие, так и подготовку к нему. В минутном ролике показано, как перед игрой всем её участникам пришлось сдать ПЦР-тест, а туркменский лидер лично омыл руки министров антисептиком. Любопытно, представляли в этот момент глава республики себя Спасителем, омывшим на Тайной вечере ноги апостолам, в смысле быть последним, чтобы оставаться первым?
Во время проведения матча Бердымухамедов играючи посылал в ворота один мяч за другим, а после поделился с журналистами секретом своего мастерства, заявив, что таковое можно достигнуть правильным подходом к выполнению упражнений.
А как полагают наши уважаемые читатели, кто из футболистов проявил большее мастерство: туркменский лидер - забивая мячи, или министры - их, как бы невзначай пропуская?
Ранее сообщалось, что президент Туркмении провёл ещё одно спортивное мероприятие, лично возглавив колонны чиновников и силовиков на веломарафоне по Ашхабаду.
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Это же надо так все время раскорячиваться, чтобы не дай бог не поймать мяч в своих воротах.
Может с ним поделился опытом российский хоккейный вратарь, кому Путин легко и просто забил 11 шайб в ворота ?
Но он в итоге проиграл