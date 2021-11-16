Игра в одни ворота: глава Туркмении покатал мячик с подчинёнными и ожидаемо победил

А как полагают наши уважаемые читатели, кто из футболистов проявил большее мастерство: туркменский лидер - забивая мячи, или министры - их, как бы невзначай пропуская?

Ранее сообщалось, что президент Туркмении провёл ещё одно спортивное мероприятие, лично возглавив колонны чиновников и силовиков на веломарафоне по Ашхабаду.