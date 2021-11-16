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Игра в одни ворота: глава Туркмении покатал мячик с подчинёнными и ожидаемо победил

Игра в одни ворота: глава Туркмении покатал мячик с подчинёнными и ожидаемо победил (3 фото + 1 видео)

Автор:
16 ноября 2021 03:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Гурбангулы Бердымухамедов   Туркмения   видео   мини-футбол   министры   президент   спотр   
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Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов провёл матч в мини-футбол с министрами республики.

Игра состоялась 13 ноября, после возвращения Бердымухамедова с Саммита Тюркского совета, куда Туркменистан был принят в качестве наблюдателя. Состязание в ловкости забить или пропустить мяч прошло в одном из спортивных комплексов в городе Туркменбаши. Об этом сообщает Telegram-канал «Хроника Туркменистана».

Видео отразило как само спортивное мероприятие, так и подготовку к нему. В минутном ролике показано, как перед игрой всем её участникам пришлось сдать ПЦР-тест, а туркменский лидер лично омыл руки министров антисептиком. Любопытно, представляли в этот момент глава республики себя Спасителем, омывшим на Тайной вечере ноги апостолам, в смысле быть последним, чтобы оставаться первым?

Во время проведения матча Бердымухамедов играючи посылал в ворота один мяч за другим, а после поделился с журналистами секретом своего мастерства, заявив, что таковое можно достигнуть правильным подходом к выполнению упражнений.

А как полагают наши уважаемые читатели, кто из футболистов проявил большее мастерство: туркменский лидер - забивая мячи, или министры - их, как бы невзначай пропуская?


Ранее сообщалось, что президент Туркмении провёл ещё одно спортивное мероприятие, лично возглавив колонны чиновников и силовиков на веломарафоне по Ашхабаду.

Источник:

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Метки: Гурбангулы Бердымухамедов   Туркмения   видео   мини-футбол   министры   президент   спотр   
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28  комментариев
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15k
Краюхин Тихон 5 часов назад
Великий человек! Величайший! Алтын Ху.як!
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184k
WOLF 18 секунд назад
Вратаря откровенно жалко !
Это же надо так все время раскорячиваться, чтобы не дай бог не поймать мяч в своих воротах.
Может с ним поделился опытом российский хоккейный вратарь, кому Путин легко и просто забил 11 шайб в ворота ?
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119k
arek14 9 минут назад
А почему не показано, как Зидан,Анчелотти,Клопп,Моуриньо и Черчесов стоят в сторонке,нервно покуривают и тайком записывают в блокноты новейшие тактические ходы ?
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119k
arek14 14 минут назад
Хотелось бы посмотреть, как он в синхронном плавании выступает.
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119k
arek14 16 минут назад
Говорят, что рыночная стоимость Месси, Роналду и Мбапе рухнула на фоне слухов о приходе Аркадага в большой футбол.
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4
PARADOX_0305 19 минут назад
У вас свой бердымухамедов. Только в хокей играет. Почти в сухую звезд НХЛ обувает.
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937
Иван Иванов Час назад
Гарбангулы Бердымухамедов молодец! Политик, лидер и борец!
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28
Drago Час назад
И попрощался в своем фирменном стиле: прощайте ихтиандры ху.вы
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299
Andrey Час назад
где то уже было такое ! в хоккее вроде ?
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19k
Юрий Час назад
Пора проводить Олимпийские туркменские игры им. Аркадага.

Ссылка www.youtube.com
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107k
Барон Мюнхгаузен. Час назад
Поиграл или походил по площадке?
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−6
Странник 2 часа назад
Маразм! Интересно маразм заразен? Излечим ли он???
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76
Оникс 2 часа назад
Слабак он. Наш Олимпийских чемпионов на раз делает в хоккее.
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2k
NiThR0 2 часа назад
Где-то обнялись и тихо заплакали Месси и Роналду.
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9k
Павел 3 часа назад
Мало таких людей гениальных во всём. Но есть. И сену себе готовят не менее гениальную. Даже лучше! Но это не точно.
Мало таких людей гениальных во всём. Но есть. И сену себе готовят не менее гениальную. Даже лучше! Но это не точно.
Мало таких людей гениальных во всём. Но есть. И сену себе готовят не менее гениальную. Даже лучше! Но это не точно.
Мало таких людей гениальных во всём. Но есть. И сену себе готовят не менее гениальную. Даже лучше! Но это не точно.
Мало таких людей гениальных во всём. Но есть. И сену себе готовят не менее гениальную. Даже лучше! Но это не точно.
Мало таких людей гениальных во всём. Но есть. И сену себе готовят не менее гениальную. Даже лучше! Но это не точно.
Мало таких людей гениальных во всём. Но есть. И сену себе готовят не менее гениальную. Даже лучше! Но это не точно.
Мало таких людей гениальных во всём. Но есть. И сену себе готовят не менее гениальную. Даже лучше! Но это не точно.
Мало таких людей гениальных во всём. Но есть. И сену себе готовят не менее гениальную. Даже лучше! Но это не точно.
Мало таких людей гениальных во всём. Но есть. И сену себе готовят не менее гениальную. Даже лучше! Но это не точно.
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299
Andrey Павел Час назад
а как же вовчик ,в вована забыли !
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1k
max 3 часа назад
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341
阿鋒 3 часа назад
Можно его к нам в сборную по футболу?! Так победим!
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4k
Fishki_surfer 4 часа назад
Где-то в уголке тихо плачет В.Путин, лучший бомбардир любого матча Ночной Лиги.
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713
Квантовый_Слесарь_82 4 часа назад
Я тут на днях с ним в покер играл.
Но он в итоге проиграл

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14k
vikklu 4 часа назад
Юлька опять плачет...
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146
333 4 часа назад
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