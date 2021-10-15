Акция в поддержку, ныне арестованного, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили оказалась на столько массовой, что по оценкам свидетелей, такого не наблюдалось с 2012 года.
Акцию проводила оппозиционная партия «Единое национальное движение». Организаторы рассчитывали, что в ней примут участие несколько тысяч человек.
В итоге, по оценке властей, пришли поддержать экс-президента около тринадцати тысяч, хотя судя по второму видео, участников было заметно больше. Сторонники требовали освобождения политика. У митингующих в руках были флаги Грузии, реже встречались стяги Соединённых Штатов и Украины, гражданином которой сейчас является Саакашвили.
На Первом канале отмечают, что столкновений удалось избежать, но на месте всё-таки дежурил спецназ. Сам Михаил Саакашвили наблюдал за происходящим, сидя в одиночке, по телевизору.
Напомним, что ранее сообщалось о возвращении в страну и аресте бывшего президента.
Источник:
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Они Саакашвили не уважают?:)