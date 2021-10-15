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В&nbsp;Тбилиси завершился митинг сторонников Саакашвили

В Тбилиси завершился митинг сторонников Саакашвили (2 фото)

Автор:
15 октября 2021 06:11
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: бывший   видео   грузия   митинг   политика   президент   саакашвили   сторонники   
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Акция в поддержку, ныне арестованного, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили оказалась на столько массовой, что по оценкам свидетелей, такого не наблюдалось с 2012 года.

Акцию проводила оппозиционная партия «Единое национальное движение». Организаторы рассчитывали, что в ней примут участие несколько тысяч человек.

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В итоге, по оценке властей, пришли поддержать экс-президента около тринадцати тысяч, хотя судя по второму видео, участников было заметно больше. Сторонники требовали освобождения политика. У митингующих в руках были флаги Грузии, реже встречались стяги Соединённых Штатов и Украины, гражданином которой сейчас является Саакашвили.

На Первом канале отмечают, что столкновений удалось избежать, но на месте всё-таки дежурил спецназ. Сам Михаил Саакашвили наблюдал за происходящим, сидя в одиночке, по телевизору.


Напомним, что ранее сообщалось о возвращении в страну и аресте бывшего президента. 

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Метки: бывший   видео   грузия   митинг   политика   президент   саакашвили   сторонники   
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9k
insaider 2 часа назад
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42k
Sxoxa 5 минут назад
... были флаги Грузии, реже встречались стяги Соединённых Штатов и Украины ... А что Австралия не присоединилась?
Они Саакашвили не уважают?:)
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1k
Broscan Полчаса назад
А может всё таки из за этого!?
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748
Evgeniy 49 минут назад
Судьба Саакашвили уже предрешена, сидеть он будет долго, ни Украина ни США за него не впрягутся, им он уже не нужен. Но и России после отсидки его тоже не выдадут, чтобы не портить отношения с западом и не быть обвиненными в пророссийской позиции.
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10k
котегRUS Час назад
Странно.. его ещё не казнили чтоли ?
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1k
MC 2 часа назад
Абсолютно наплевать как на грузинов, так и на украинцев. Что у них там, как они там... НАПЛЕВАТЬ!
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29k
a.fey 2 часа назад
Да по фиг. Мишико уже слили. А сейчас сливают бубочку.
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16k
Ал 2 часа назад
Не за Мишико а против хе ровой жизни.
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