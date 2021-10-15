На Первом канале отмечают, что столкновений удалось избежать, но на месте всё-таки дежурил спецназ. Сам Михаил Саакашвили наблюдал за происходящим, сидя в одиночке, по телевизору.





Напомним, что ранее сообщалось о возвращении в страну и аресте бывшего президента.