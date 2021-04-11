Колонна участников велопробега стартовала от Тропы здоровья. Маршрут велосипедистов пролегал по проспектам Арбачил и Битарап Туркменистан к центру города, об этом сообщило агентство Туркменистан сегодня.

В мероприятии приняли участие заместители главы правительства, главы всех министерств, руководители Меджлиса (одной из палат парламента), представители СМИ и общественных организаций, силовики, студенты и преподаватели. Ближе к центру города к ним присоединились воспитанники Дворца детей-сирот.