Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 7 апреля 2021 года возглавил массовый велосипедный марафон, который прошёл в Ашхабаде. Спортивное мероприятие было приурочено к Всемирному дню здоровья.
Колонна участников велопробега стартовала от Тропы здоровья. Маршрут велосипедистов пролегал по проспектам Арбачил и Битарап Туркменистан к центру города, об этом сообщило агентство Туркменистан сегодня.
В мероприятии приняли участие заместители главы правительства, главы всех министерств, руководители Меджлиса (одной из палат парламента), представители СМИ и общественных организаций, силовики, студенты и преподаватели. Ближе к центру города к ним присоединились воспитанники Дворца детей-сирот.
Президент первым финишировал в центре Ашхабада у возвышения государственной трибуны. По завершении спортивного мероприятия Гурбангулы Бердымухамедов выступил с речью. Среди прочего он отметил, что прогулки на велосипедах положительно влияют на здоровье граждан.
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Следует отметить, что Гурбангулы Бердымухамедов не только виртуозно катается на велосипеде, но и мастерски стреляет из пистолета, что, разумеется, требует регулярных тренировок. А чтобы сэкономить время и реже отрываться от заботы о стране, президент Туркменистана эти тренировки периодически совмещает.
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Ранее сообщалось, что президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов учредил почётные звания народного и заслуженного собаковода страны.
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Сроки могут быть разные, тут допускаю разнообразие.