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Президент Туркмении возглавил колонны чиновников и силовиков на веломарафоне по Ашхабаду

Президент Туркмении возглавил колонны чиновников и силовиков на веломарафоне по Ашхабаду (2 фото + 2 видео)

Автор:
11 апреля 2021 00:38
Сообщество : Спорт
Метки: Ашхабад   Гурбангулы Бердымухамедов   велопробег   день здоровья   маршрут   речь   спорт   туркменистан   
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 7 апреля 2021 года возглавил массовый велосипедный марафон, который прошёл в Ашхабаде. Спортивное мероприятие было приурочено к Всемирному дню здоровья.

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Метки: Ашхабад   Гурбангулы Бердымухамедов   велопробег   день здоровья   маршрут   речь   спорт   туркменистан   
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20  комментариев
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13k
Toxictofa 4 часа назад
А есть у них "книга подвигов Гурбангулы Бердымухамедова", ну типа как подвиги Геракла?)
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150k
☭Cheкаво☭ 55 минут назад
Чего он добивается, чтобы пиндосы на него внимание обратили, и объявили тираном, сидел бы ниже воды тише травы))
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10k
ss Час назад
Чувак оттягивается, как может!
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36k
Андрей 3 часа назад
Чиновники на майбахах - плохо. Чиновники на велосипедах - плохо. Народ, что должно случиться, чтобы хорошо было?
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3k
newegg Андрей 3 часа назад
Чиновники на нарах.

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150k
☭Cheкаво☭ newegg 53 минуты назад
всех поголовно?
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3k
newegg ☭Cheкаво☭ Полчаса назад
Да, всех.
Сроки могут быть разные, тут допускаю разнообразие.
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150k
☭Cheкаво☭ newegg 19 минут назад
Вы и всех силовиков хотите пересадить в вашей "Прекрасной России будущего"......ДЕТ.САД.
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94
Ольга Т 3 часа назад
Наш только на тандеме с НеДимоном катался...
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5k
SR 3 часа назад
Наш пострел везде поспел... Впрочем, не наш. Но, на нашего похож.
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36k
Андрей SR 3 часа назад
Чем это он на вашего похож?
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5k
SR Андрей 3 часа назад
А вы подумайте.
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36k
Андрей SR 3 часа назад
А вы что, ответа сами пока не придумали?
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6k
BenderRodriguez Андрей 3 часа назад
Ну сходство явное. Такая же мания величия. То со стерхами летает, то за амфорами ныряет, то по тайге рассекает. Сравнивать можно долго. Короче, такой же бессменный шизанутый царёк.
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26k
Антон BenderRodriguez 2 часа назад
Но слава богу, что не бессмертный.
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5k
maclay 4 часа назад
В "русскую рулетку" бы сыграл...
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3k
Свирепый Бамбр 4 часа назад
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921
Saplus 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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