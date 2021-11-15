Не AliExpress: мошенники разводят россиян невероятно низкими ценами на товары

Способ прост до невозможности: вначале создается временный сайт для рекламы товаров – одежды, обуви, техники и так далее. Цены выставляются минимальные. На этом шаге главное, не экономить на рекламе, чтобы привлечь на «времянку» как можно больше людей.

Люди видят рекламные баннеры, переходят на сайт, удивляются низким ценам, приуроченным, например, к внезапному «юбилею» магазина, и делают заказы. А вот здесь начинается самое интересное. Мошенники уверяют, что покупатели ничем не рискуют, так как покупку можно оплатить непосредственно при получении на почте.

Потерпевшие оплачивают оператору на почте полную стоимость товара и вскрыв коробку в почтовом отделении или уже дома, обнаруживают в коробках вместо новенького гаджета – тряпки, вместо одежды – куски картона, вместо техники – песок.