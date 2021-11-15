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Не AliExpress: мошенники разводят россиян невероятно низкими ценами на товары

Не AliExpress: мошенники разводят россиян невероятно низкими ценами на товары (3 фото)

Автор:
15 ноября 2021 23:25
Сообщество : Мошенничество
Метки: мошенники   посылки   разводилы   сайты однодневки   
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Список относительно честных, как говорил легендарный товарищ Бендер, способов отъема денег у населения пополнился еще одним пунктом. Как и в десятке предыдущих, мошенники снова сделали ставку на старое доброе желание граждан сэкономить.

Способ прост до невозможности:  вначале создается временный сайт для рекламы товаров  – одежды, обуви, техники и так далее. Цены выставляются минимальные. На этом шаге главное, не экономить на рекламе, чтобы привлечь на «времянку» как можно больше людей.

Люди видят рекламные баннеры, переходят на сайт, удивляются низким ценам, приуроченным, например, к внезапному «юбилею» магазина, и делают заказы. А вот здесь начинается самое интересное. Мошенники уверяют, что покупатели ничем не рискуют, так как покупку можно оплатить непосредственно при получении на почте.

Потерпевшие оплачивают оператору на почте полную стоимость товара и вскрыв коробку в почтовом отделении или уже дома, обнаруживают в коробках вместо новенького гаджета – тряпки, вместо одежды – куски картона, вместо техники – песок.

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Попытки потребовать возврата денег на почте, скорее всего, ни к чему не приведут. По почтовым правилам посылки выдаются только после получения денег. «Сейчас, когда многие оказались частично или полностью на удаленке, для мошенников, которые таким обманом зарабатывают деньги, наступил "золотой сезон"»,- пишет «Российская газета».

Похожие случаи уже происходили в Орловской и Курской областях, в Татарстане и других регионах. Сайт же, где был сделан заказ, чудесным способом куда-то испаряется.

Один из немногих на сегодняшний день регионов страны, где полиция смогла поймать такого жулика - Хакассия. Именно там полицейским удалось установить личность мошенника, который с 2019 года отправлял людям песок вместо одежды или текстиля. Им оказался 28-летний ранее не судимый руководитель ООО из города Лодейное Поле Ленинградской области.  

А в минувшую субботу стало известно, что за имитацию онлайн-магазинов задержали жителя подмосковной Балашихи. На сайтах gde-zakaz.ru и shopvipe.ru этот гражданин продавал самые разнообразные товары. Обманутыми стали покупатели костюма, навигаторов, планшета, видеорегистратора для авто. Правда, деньги люди платили не на почте, а сразу на сайте. Но на почту их так и не позвали. Устав ждать, люди отправились в полицию.

Чтобы хоть как-то подстраховаться себя от обмана, советуют в МВД, просите у продавца, отправляя посылку наложенным платежом, прикладывать  опись вложения. В этом случае содержимое посылки будет дважды проверено почтовыми работниками: в первый раз, когда продавец будет отправлять ее, и во второй раз уже при получении товара в присутствии получателя. При получении отказа – от заказа лучше отказаться.

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Метки: мошенники   посылки   разводилы   сайты однодневки   
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Sarea5761 Vak Час назад
Похожие случаи у них происходили.Эти случаи постоянно происходят много лет.Мошенники уже давно обнаглели,и в принципе даже не особенно и скрываются.А МВД и не чешется.Впрочем жажда халявы у народа неистребима
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@photoaQyn Час назад
МВД ваше тупое как пробки, специально дают Советы чтобы потом к ним не ходили, ничего не делали. звонить надо и жаловаться только в одно место- в кредитную компанию карточкой которой Вы заплатили. все кредитные карточки в мире подчиняются одним и тем же законам. в течении двух недель после получения деньги возвращаются. если есть необходимость то компания проводит расследование после которого деньги могут забрать или оставить, но но как правило и деньги оставляют и товар. AliExpress конечно ещё-то помойка, но в случае с кредитной карточки всё работает я как-то купил дождевик, они мне посоветовали вместо 1xl взять два или три я с размаху взял 6xl и даже не смог его на плечи одеть, не то что руки засунуть, такой он был маленький AliExpress дурил голову, помогать не хотел,. продавец требовал фотографий этикетки))) в высоком разрешении, которое не пропускается самим AliExpress. в итоге позвонил кредитку и через минуту деньги были на счету, а продавец потом недолго писал что его неправильно поняли. не морочьте себе голову! только средство оплаты. всё что вы покупаете по кредитной карточке, включая Бутерброд с колбасой застрахованО , даже если вы где-то купили что-то и отравились, то вам положена страховка от кредитной карточки, вы просто никогда её не спрашиваете, если я со своей кредитной карточки еду за границу там при определённом уровне карточки то есть при Золотой положено страховка здоровья на 30 дней. что при моих поездках очень удобно
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6k
McAir 2 часа назад
Этой разводке уже сто лет в обед. Но самое интересное, что "Почта России" срать хотела на людей. Её "эффективные менеджеры", вместо того, чтобы модернизировать колоссальную логистическую сеть, доставшуюся от Совка, эти контрацептивы наживаются на простых людях, помогая мошенникам, да консервы в филиалах продают, не забывая выписывать себе миллионные премии!
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