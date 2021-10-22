Осторожно, клоны! В сети растет количество фейковых сайтов «Госуслуги»

За последние несколько дней в российском сегменте сети Интернет появилось почти 50 сайтов, имитирующих портал «Госуслуги».
Мошенники всех мастей готовятся к предстоящему локдауну, запустив конвейер по производству сайтов-обманок, имитирующих портал «Госуслуги». Именно такие ресурсы предлагают купить фальшивые QR-коды о вакцинации, справки о прохождении ПЦР-теста или же используют фишинг, получая доступ к персональным данным пользователя, иногда с заражением его устройства вирусом.
Как подсчитали в специализированном сервис-провайдере Infosecurity a Softline Company, только с 18 по 21 октября было выявлено 48 доменных имен сайтов-подделок, хотя в обычные дни регистрируется не более одного-двух в сутки. Создание ресурсов с доменными именами похожими на gosuslugi.ru постоянно мониторит Минцифры: «По результатам анализа часть ресурсов блокируется, остальные состоят на контроле до выявления неправомерного контента или действий. Ежемесячно блокируется 100–200 подозрительных ресурсов». Такие данные приводит газета Коммерсант.
Первая волна производства сайтов-фальшивок прошла в начале лета, когда в Москве по указу мэра ввели QR-коды для посещения ресторанов и кинотеатров. Именно тогда в Рунете появились поставщики генераторов кодов и их привязки к сайтам, имитирующим портал «Госуслуги». Потом было затишье, а теперь число фейковых «Госуслуг» снова пошло в рост.
Между тем, эксперты отмечают, что гражданам, купившим фальшивые справки грозит привлечение к ответственности по статье 236 УК РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которая предусматривает лишение свободы сроком до двух лет или штраф до 700 000 рублей. А покупателям фальшивых QR-кодов и тестов грозит статья 6.3 КоАП (нарушение в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) со штрафом до 40 000 рублей.
Источник:
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Несколько страниц, каждая заполняется и идет отметка на странице о том на сколько процентов прогресс заполнения, все на 100 процентов заполнены и ..... хрен, не отсылается, возвращает на стартовую страницу.
Спасибо государству за удобство,ага...
Все как и было. Как в анекдоте про советский свисток...
Интересно, кто из простых граждан может этот штраф заплатить? Чиновники придумывают штрафы по своему доходу?
Всё больше слышу о случаях, что пенсов или предпенсионного возраста эти драные "вакцины" на тот свет отправляет. Слабнет иммунитет, и если есть хронические болячки, типа сердца - очень высокая смертность. Таких людей добивает не ковид, а простые болезни, которые пролезли чз ослабленный иммунитет. Об этом негласно говорят и медсёстры и доктора.
А кто статистику общую правит - это другой вопрос.