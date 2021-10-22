Осторожно, клоны! В сети растет количество фейковых сайтов «Госуслуги»

Первая волна производства сайтов-фальшивок прошла в начале лета, когда в Москве по указу мэра ввели QR-коды для посещения ресторанов и кинотеатров. Именно тогда в Рунете появились поставщики генераторов кодов и их привязки к сайтам, имитирующим портал «Госуслуги». Потом было затишье, а теперь число фейковых «Госуслуг» снова пошло в рост.

Между тем, эксперты отмечают, что гражданам, купившим фальшивые справки грозит привлечение к ответственности по статье 236 УК РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которая предусматривает лишение свободы сроком до двух лет или штраф до 700 000 рублей. А покупателям фальшивых QR-кодов и тестов грозит статья 6.3 КоАП (нарушение в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) со штрафом до 40 000 рублей.