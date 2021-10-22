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Осторожно, клоны! В сети растет количество фейковых сайтов «Госуслуги»

Осторожно, клоны! В сети растет количество фейковых сайтов «Госуслуги» (3 фото)

Автор:
22 октября 2021 19:37
Сообщество : Мошенничество
Метки: Ynews   fishing   безопасность в сети   мошенники   портал госуслуги   сайт фальшивка   
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За последние несколько дней в российском сегменте сети Интернет появилось почти 50 сайтов, имитирующих портал «Госуслуги».

Мошенники всех мастей готовятся к предстоящему локдауну, запустив конвейер по производству сайтов-обманок, имитирующих портал «Госуслуги». Именно такие ресурсы предлагают купить фальшивые QR-коды о вакцинации, справки о прохождении ПЦР-теста или же используют фишинг, получая доступ к персональным данным пользователя, иногда с заражением его устройства вирусом.


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Как подсчитали в специализированном сервис-провайдере  Infosecurity a Softline Company, только с 18 по 21 октября было выявлено 48 доменных имен сайтов-подделок, хотя в обычные дни регистрируется не более одного-двух в сутки. Создание ресурсов с доменными именами похожими на gosuslugi.ru постоянно мониторит Минцифры: «По результатам анализа часть ресурсов блокируется, остальные состоят на контроле до выявления неправомерного контента или действий. Ежемесячно блокируется 100–200 подозрительных ресурсов». Такие данные приводит газета Коммерсант.


Первая волна производства сайтов-фальшивок прошла в начале лета, когда в Москве по указу мэра ввели QR-коды для посещения ресторанов и кинотеатров. Именно тогда в Рунете появились поставщики генераторов кодов и их привязки к сайтам, имитирующим портал «Госуслуги». Потом было затишье, а теперь число фейковых «Госуслуг» снова пошло в рост.

Между тем, эксперты отмечают, что гражданам, купившим фальшивые справки грозит привлечение к ответственности по статье 236 УК РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которая предусматривает лишение свободы сроком до двух лет или штраф до 700 000 рублей. А покупателям фальшивых QR-кодов и тестов грозит статья 6.3 КоАП (нарушение в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) со штрафом до 40 000 рублей.

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Метки: Ynews   fishing   безопасность в сети   мошенники   портал госуслуги   сайт фальшивка   
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kan35 37 минут назад
Начали про файловые сайты, а закончили статьями УК и штрафами. Типа случайно так вышло, что эта статья в топе. Спасибо фишки.
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2k
Sergius SPb 5 минут назад
Мля, вчера пытался пройти перепись на ГУ. И хрен.
Несколько страниц, каждая заполняется и идет отметка на странице о том на сколько процентов прогресс заполнения, все на 100 процентов заполнены и ..... хрен, не отсылается, возвращает на стартовую страницу.
Спасибо государству за удобство,ага...
Все как и было. Как в анекдоте про советский свисток...
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234
Nаnе First NameLаst 15 минут назад
Короче, смысл поста - смотрите сколько сайтов-мошенников! Но Роскомнадзор блокировать их конечно же не будет! Быстро всем наширяться непойми чем и получить настоящие(
) QR-коды!
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23k
Юрьевич Час назад
"штраф до 700 000 рублей"
Интересно, кто из простых граждан может этот штраф заплатить? Чиновники придумывают штрафы по своему доходу?
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234
Nаnе First NameLаst Юрьевич 2 минуты назад
Они уже не знают как наширять народ. Им важно, отчитаться о кол-ве ширнутых. А что будет с людьми потом - им плевать.

Всё больше слышу о случаях, что пенсов или предпенсионного возраста эти драные "вакцины" на тот свет отправляет. Слабнет иммунитет, и если есть хронические болячки, типа сердца - очень высокая смертность. Таких людей добивает не ковид, а простые болезни, которые пролезли чз ослабленный иммунитет. Об этом негласно говорят и медсёстры и доктора.

А кто статистику общую правит - это другой вопрос.
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