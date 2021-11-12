В даркнет слили базу данных россиян, купивших фейковые сертификаты о вакцинации

Получилась схема "вор у вара шапку украл". База более чем на 500 тысяч человек содержит паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также информацию о дате получения сертификата. Пока в ней только данные жителей Москвы и Подмосковья, но никто не исключает попадания на черный рынок и списков из других регионов.

Как пишет "Комерсант" со ссылкой на свой источник, за базу из 1 тыс. строк просят $120 (около 8,5 тыс. руб.) и, как предупреждает руководитель группы анализа угроз информационной безопасности Positive Technologies Вадим Соловьев, теперь мошенники могут предлагать услуги по удалению из базы сведений о гражданах, которые решили схитрить и купили фейковые QR-коды на стороне, не прививаясь при этом.

С ним согласен основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашота Оганесяна: "С учетом того, что ответственность за использование поддельных QR-кодов предлагается усилить до уголовной, это может стать новой золотой жилой для мошенников. Возможно, они начнут звонить со словами «на ваше имя приобретен поддельный QR-код" и необходимо заплатить за прекращение дела.