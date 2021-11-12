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В даркнет слили базу данных россиян, купивших фейковые сертификаты о вакцинации

В даркнет слили базу данных россиян, купивших фейковые сертификаты о вакцинации (2 фото)

Автор:
12 ноября 2021 15:40
Сообщество : Мошенничество
Метки: база данных   даркнет   мошенники   сертификаты   фальшивки   
2185
2

Для россиян, купивших справку о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте, в список рисков из двух пунктов "заболеть с осложнениями" или "быть разоблаченным" добавился третий - их персональные данные кто-то выставил на продажу.

Получилась схема "вор у вара шапку украл". База более чем на 500 тысяч человек содержит паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также информацию о дате получения сертификата. Пока в ней только данные жителей Москвы и Подмосковья, но никто не исключает попадания на черный рынок и списков из других регионов.

Как пишет "Комерсант" со ссылкой на свой источник, за базу из 1 тыс. строк просят $120 (около 8,5 тыс. руб.) и, как предупреждает руководитель группы анализа угроз информационной безопасности Positive Technologies Вадим Соловьев, теперь мошенники могут предлагать услуги по удалению из базы сведений о гражданах, которые решили схитрить и купили фейковые QR-коды на стороне, не прививаясь при этом.

С ним согласен основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашота Оганесяна: "С учетом того, что ответственность за использование поддельных QR-кодов предлагается усилить до уголовной, это может стать новой золотой жилой для мошенников. Возможно, они начнут звонить со словами «на ваше имя приобретен поддельный QR-код" и необходимо заплатить за прекращение дела.


Впрочем, как пишет телеграмм-канал "Политджойстик": "подлинность базы купивших сертификат о вакцинировании вызывает сомнения. Если бы она была настоящей, то это означало бы, что кто-то один сделал 500 тысяч поддельных сертификатов, а это вряд ли возможно физически. Представить, что такое количество человек обратились в одну точку даже по теории вероятности невозможно. А если и так, то по той же теории означало бы, что поддельных сертификатов миллионы. Больше походит на то, что кто-то получил доступ к настоящей базе в QRкодами и представил ее как поддельную".

Но ведь не исключено, что сведения о гражданах могли быть собраны в самих сервисах, позволяющих сделать поддельную справку о вакцинации или ПЦР.

Напомним, за покупку и хранение липового сертификата, по сегодняшним сложным временам, может грозить ограничение свободы, исправительные работы или тюремное заключение на срок до одного года. Привлечь к ответственности человека можно независимо от того, успел он воспользоваться документом или нет.

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Метки: база данных   даркнет   мошенники   сертификаты   фальшивки   
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1k
DarkOmen 2 часа назад
Какой-то бред! Видимо рассчитанный, что люди сами пойдут сдаваться! Посудите сами, какая база поддельных сертификатов может быть, если при покупке поддельного сертификата, человек официально проходит по базе привитых людей, о том что он не привился знает только он!
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6k
SR 8 минут назад
Убогий фейк. Люди, бегите сдавайтесь! А потом вакцинируйтесь. Такой базы в принципе не может существовать. Купленные сертификаты проходят по всем базам как подлинные, о том, что это не так, знает максимум три человека, включая владельца. Продажа подделок не систематизирована, ее занимается хренова туча "бизнесменов". И вот, собрались они как-то все вместе и решили создать единую базу. Автор, прежде чем писать этот бред, включи мозг, минут на 5 хотя бы...
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9k
Васильевна 10 минут назад
Как можно доказать, что в этой базе данных действительно купившие сертификат, а не просто кем-то внесенные от балды из других купленных баз?
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5k
saliamnn 37 минут назад
"Вор у вора шапку вкрал".В данном случае вор-это государство,что при помощи своих хакеров слило базу.Уж не знают как всех посадить на прививку.
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36k
Alex 46 минут назад
Кто-то умный теперь два раза поимеет лохов
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12k
Евгений Час назад
Как мне нравятся эти источники информации - телеграм-канал "политджойстик". А что пишут в телеграм канале "зал*па на воротник"? а что с информацией от канала "козявка из носа"?
Какие ещё есть надёжные источники?
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63
@photoaQyn Час назад
Пропаганда
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5k
Евгений 2 часа назад
Даже если принять этот фейк за правду... 60 миллионов вакцинированных, из них 500 тысяч "липовые" - это менее 1(!) процента. Остальные 99 процентов привиты по настоящему. Вопрос - откуда такое число заболевших и умерших?
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11k
кира 2 часа назад
Скорее, слили контору, которая заготовила 500 тыс липовых сертификатов.
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8k
СПКиНР 2 часа назад
Источника нет = кремлеботский фейк.
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−11
мукомол 2 часа назад
все равно идите в жо со своим спутничком
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−25
Oleksandr Aleshchenko 2 часа назад
Сервис разведки утечки данных?????Может ашотика взять за @@@ца,? Откуда у него база данных на россиян?(особенно конфиденциальная информация)?
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33k
Опаньки 2 часа назад
уже не знают что и придумать, чтобы загнать )))

(я привит весной, месяц назад переболел в легкой форме)
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119k
arek14 2 часа назад
Если можно покупать фальшивый сертификат о вакцине, то почему нельзя продавать базу тех, кто так делает? Безотходное производство.
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4k
tamin 2 часа назад
Мутная история. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. А вообще надо было бы за липовый сертификат построже наказывать. Лет на 5-10. И штраф сразу на 10 лямов.
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14k
vikklu 2 часа назад
Я хоть и противник антиваксеров, но скажите мне пожалуйста, откуда взялась эта "база данных"? Что, каждый, кто выдаёт липовый сертификат, заходит на какой-то сайт и отмечается, вот, я липу выдал такому-то лоху, так что ли?
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37k
Андрей 2 часа назад
Когда я был маленький, то думал, что все бандиты живут по поддельным паспортам, потому что в настоящих паспортах у них написано, что этот человек бандит. Так и тут - есть две базы. В одной базе только те, кто честно вакцинировался, а в другой те, кто купил. Врачи видимо самим в ту базу пациентов заносят:
"... и купил у меня сертификат за 8 тыс. рублей. Вакцину я вылил в унитаз, с уважением, доктор Вася Пупкин".
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Скупой платит дважды. Тупой платит трижды. Лох-россияненц платит всю свою жизнь.
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4k
RRK 2 часа назад
Норм бизнес можно замутить. Теперь можно этим 500к псевдовакцинаторам названивать и говорить, что могут закрыть дело о фальсификации документов за дополнительную плату
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2k
RUSSfan 2 часа назад
Мальчиш-кибальчиш одабривает)
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1k
GoInDown 2 часа назад
Да вообще на...ть, наши данные уже миллионы раз слиты...
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