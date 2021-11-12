В даркнет слили базу данных россиян, купивших фейковые сертификаты о вакцинации

Для россиян, купивших справку о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте, в список рисков из двух пунктов "заболеть с осложнениями" или "быть разоблаченным" добавился третий - их персональные данные кто-то выставил на продажу.
Получилась схема "вор у вара шапку украл". База более чем на 500 тысяч человек содержит паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также информацию о дате получения сертификата. Пока в ней только данные жителей Москвы и Подмосковья, но никто не исключает попадания на черный рынок и списков из других регионов.
Как пишет "Комерсант" со ссылкой на свой источник, за базу из 1 тыс. строк просят $120 (около 8,5 тыс. руб.) и, как предупреждает руководитель группы анализа угроз информационной безопасности Positive Technologies Вадим Соловьев, теперь мошенники могут предлагать услуги по удалению из базы сведений о гражданах, которые решили схитрить и купили фейковые QR-коды на стороне, не прививаясь при этом.
С ним согласен основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашота Оганесяна: "С учетом того, что ответственность за использование поддельных QR-кодов предлагается усилить до уголовной, это может стать новой золотой жилой для мошенников. Возможно, они начнут звонить со словами «на ваше имя приобретен поддельный QR-код" и необходимо заплатить за прекращение дела.
Впрочем, как пишет телеграмм-канал "Политджойстик": "подлинность базы купивших сертификат о вакцинировании вызывает сомнения. Если бы она была настоящей, то это означало бы, что кто-то один сделал 500 тысяч поддельных сертификатов, а это вряд ли возможно физически. Представить, что такое количество человек обратились в одну точку даже по теории вероятности невозможно. А если и так, то по той же теории означало бы, что поддельных сертификатов миллионы. Больше походит на то, что кто-то получил доступ к настоящей базе в QRкодами и представил ее как поддельную".
Но ведь не исключено, что сведения о гражданах могли быть собраны в самих сервисах, позволяющих сделать поддельную справку о вакцинации или ПЦР.
Напомним, за покупку и хранение липового сертификата, по сегодняшним сложным временам, может грозить ограничение свободы, исправительные работы или тюремное заключение на срок до одного года. Привлечь к ответственности человека можно независимо от того, успел он воспользоваться документом или нет.
Источник:
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Какие ещё есть надёжные источники?
В статье написано что это утечка по мск и области, а не по всей рф. А вот общее число вакцинированных там, откуда утечка - не указывается.
(я привит весной, месяц назад переболел в легкой форме)
У моей девушки мама (70 лет) тоже переболела - нюх пропал на почти 4 месяца, была небольшая температура дня три и все. Не привита.
Я - привит. Узнал, что болел вернувшись с дачи и сдав на антитела. А так, банальный насморк и нюх.
А вот моя мама привита, очень жёстко болела месяц с поражением легких (без госпитализации), цитокиновым штормом и т.д.
Я укололся, последствий вроде не было. Если есть хотя бы какой то процент, что благодаря прививке я не перенес это в тяжелой форме, то почему бы и нет. Мало в детстве что-ли прививок делали? Уж наверное за 1.5 года как то обкатали их. Но я не говорю ни за, ни против. Я нейтрален.
Просто надоело это гуано уже, надо хоть что-то делать. Во вьетнаме вон опять локдаун за локдауном.
"... и купил у меня сертификат за 8 тыс. рублей. Вакцину я вылил в унитаз, с уважением, доктор Вася Пупкин".
смотри, какая стройная теория получается:
ты заходишь в кабинет вакцинатора, тебя по фэйсу уже определяют и заносят в базу, что ты пришел на вакцинацию. а когда выходишь, тебя сканируют на наличие наноботов в крови. нет наноботов - попадаешь в базу поддельных сертификатов