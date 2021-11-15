Полжизни за айфон: в Питере девушка прыгнула в воду, чтобы спасти свой телефон

Петербурженка не раздумывая прыгнула в канал Грибоедова, чтобы достать упавший в воду смартфон. Жертву цифровой зависимости спасли прохожие.
Происшествие случилось в ночь на воскресенье у Харламова моста, сообщает «Фонтанка.ру» и ряд других питерских СМИ.
Молодая девушка уронила в канал Грибоедова айфон и не долго думая, бросилась его спасать. Все произошло на глазах у изумленных прохожих. Напомним, на дворе ноябрь, температура воздуха на улице едва поднимается до отметки +1, а температура воды, по сообщениям синоптиков колеблется в районе +3 градусов.
Впрочем, пострадавшую от любви к своему гаджету погодные условия не остановили. Несмотря на попытки неравнодушных прохожих ее вразумить, она продолжала нырять, не теряя надежды выловить смартфон.
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Очевидцы вызвали на место происшествия экстренные службы, однако не дожидаясь их приезда, предприняли все меры к спасению ныряльщицы. Парни сбросили девушке трос, который нашли у одного из водителей проезжавшей мимо "Газели". Следуя инструкциям, пострадавшая, отталкиваясь ногами от стены, с помощью веревки, выбралась на мостовую.
Промокшую насквозь девушку закутали в пуховик и она поспешила домой.
Телефон, к слову, так и остался на дне канала.
"Когда люди думают об айфоне больше, чем о своей жизни", — прокомментировал произошедшее один из участников спасательной операции на своей странице в Instagam.
Кстати, страх остаться без мобильного телефона или вдалеке от него, называется "номофобия".
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Господи, только бы это был всего лишь перелом позвоночника!!