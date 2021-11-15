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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 17 постов • 1 подписчик подписаться
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Полжизни за айфон: в Питере девушка прыгнула в воду, чтобы спасти свой телефон

Полжизни за айфон: в Питере девушка прыгнула в воду, чтобы спасти свой телефон (2 фото + 1 видео)

Автор:
15 ноября 2021 09:10
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Девушка   Петербург   айфон   канал Грибоедова   
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Петербурженка не раздумывая прыгнула в канал Грибоедова, чтобы достать упавший в воду смартфон. Жертву цифровой зависимости спасли прохожие.

Происшествие случилось в ночь на воскресенье у Харламова моста, сообщает «Фонтанка.ру» и ряд других питерских СМИ.

Молодая девушка уронила в канал Грибоедова айфон и не долго думая, бросилась его спасать. Все произошло на глазах у изумленных прохожих. Напомним, на дворе ноябрь, температура воздуха на улице едва поднимается до отметки +1, а температура воды, по сообщениям синоптиков колеблется в районе +3 градусов.

Впрочем, пострадавшую от любви к своему гаджету погодные условия не остановили. Несмотря на попытки неравнодушных прохожих ее вразумить, она продолжала нырять, не теряя надежды выловить смартфон. 

Очевидцы вызвали на место происшествия экстренные службы, однако не дожидаясь их приезда, предприняли все меры к спасению ныряльщицы. Парни сбросили девушке трос, который нашли у одного из водителей проезжавшей мимо "Газели". Следуя инструкциям, пострадавшая, отталкиваясь ногами от стены, с помощью веревки, выбралась на мостовую.

Промокшую насквозь девушку закутали в пуховик и она поспешила домой.

Телефон, к слову, так и остался на дне канала.


"Когда люди думают об айфоне больше, чем о своей жизни", — прокомментировал произошедшее один из участников спасательной операции на своей странице в Instagam.

Кстати, страх остаться без мобильного телефона или вдалеке от него, называется "номофобия".

Источник:

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Метки: Девушка   Петербург   айфон   канал Грибоедова   
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3k
Kozlodoev 2 часа назад
Бедненькая, опять на новый сосать придётся...
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7k
Лещ Минуту назад
Купил новый Айфон за 100500рублей, положил его в задний карман джинс. Сажусь в машину и слышу хруст.....
Господи, только бы это был всего лишь перелом позвоночника!!
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571
vijilante 3 минуты назад
Дура,плять...
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7k
Позитив 22 минуты назад
зря спасали, такие идиоты пусть умирают
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4k
aleksei 22 минуты назад
Пост в тему, надо резервную копия сделать, давно не делал
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17k
Serg2001 41 минуту назад
Видать он ей так тяжело доставался... "вспоминать противно!" (с)... )
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2k
Frank Borman 52 минуты назад
Что самое дорогое для россиянинки? Ее гаджет. Ради него она готова на любой подвиг, на любой крайм. Ибо в гаджете записаны все ее фоточки, все ее мемориз.
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7k
Игорь Час назад
придется вторую почку отдавать
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363
vladbb Час назад
Рыбкам подарила Ай-Фун, Рыбки смотрят сейчас кино!
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2k
Sergius SPb Час назад
Страшно подумать как она на него заработала.....
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1k
Алксандр Шевченко Час назад
Не так дорог телефон, как контакты в нём.
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1k
Андрей Евтушенков 2 часа назад
Тупеет народ... Тупеет
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122
Chuchelo Patamkovoe Андрей Евтушенков Час назад
Профукать смартфон это столько гемора. Клиент банк на нем. Двухфакторная аутентификация в кучу мест на нем.
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122
Chuchelo Patamkovoe Сергей 55 минут назад
Угу попробуй настрой на то что я написал.
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−19
Перерождение 2 часа назад
Бедная девушка. Я её понимаю, айфон дорогая штукенция. Надеюсь она не простудилась и с ней всё хорошо.
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1k
Пихайло 2 часа назад
Да лан, чё вы переживаете! Анкета уже поди лежит на индивидуалках))
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318
altebrus8 2 часа назад
Айфон головного мозга
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8
Denis Zheglov 2 часа назад
ну, хотябы чувака с пивом, за употребление в общественном месте приняли?:)))
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