Полжизни за айфон: в Питере девушка прыгнула в воду, чтобы спасти свой телефон

Происшествие случилось в ночь на воскресенье у Харламова моста, сообщает «Фонтанка.ру» и ряд других питерских СМИ.

Молодая девушка уронила в канал Грибоедова айфон и не долго думая, бросилась его спасать. Все произошло на глазах у изумленных прохожих. Напомним, на дворе ноябрь, температура воздуха на улице едва поднимается до отметки +1, а температура воды, по сообщениям синоптиков колеблется в районе +3 градусов.

Впрочем, пострадавшую от любви к своему гаджету погодные условия не остановили. Несмотря на попытки неравнодушных прохожих ее вразумить, она продолжала нырять, не теряя надежды выловить смартфон.