В Красноярском крае пьяный мужчина вломился в морг и убил четыре трупа

Следы взлома, проникновения и порезы на трупах заметили сотрудники морга, после чего сообщили в полицию. Полицейские быстро поймали мужчину по горячим следам. Теперь ему грозит статья УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», сообщает NGS24.

Вы только представьте, как сильно пьяный мужик перепугался, когда трупы встали!