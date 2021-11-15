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В Красноярском крае пьяный мужчина вломился в морг и убил четыре трупа

В Красноярском крае пьяный мужчина вломился в морг и убил четыре трупа (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 ноября 2021 08:56
Сообщество : Жить в России
Метки: Красноярский край   Россия   белочка   интересное   морг   пьяный   фото   
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Пьяный житель Красноярского края взломал двери морга, чтобы переночевать. Увидев тела, мужик спьяну перепугался. Ему показалось, что трупы встают и шевелятся. Тогда он решил защищаться.

Мужчина из Красноярского края пил целый день - водку, пиво, вино. Напившись, мужчина вломился в морг, выбив входную дверь. Гуляя по моргу, он наткнулся на комнату, где лежали трупы. Спьяну ему показалось, что трупы встают. Мужчина схватил скальпель и порезал их. По версии правоохранителей, он повредил аж четыре тела умерших.

— Ну мне показалось, ну серьезно, мне показалось, что они встают. Мне страшно стало. Они встали, и я их порезал ножом. У них там ножи лежали. Я очень сильно пьяный был. Я целый день пил, я не знаю, сколько выпил. Я пил водку, пиво, вино, всё вместе, всё подряд, — говорит задержанный на видео из полиции.

Следы взлома, проникновения и порезы на трупах заметили сотрудники морга, после чего сообщили в полицию. Полицейские быстро поймали мужчину по горячим следам. Теперь ему грозит статья УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», сообщает NGS24.

Вы только представьте, как сильно пьяный мужик перепугался, когда трупы встали!

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Метки: Красноярский край   Россия   белочка   интересное   морг   пьяный   фото   
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18  комментариев
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Fishki_surfer Час назад
- Покойники, - объясняли мне мои собственные мысли, - народ неважный. Их зря называют покойники, они скорее бепокойники. За ними надо следить и следить. Спросите любого сторожа из мертвецкой. Вы думаете, он для чего поставлен там? Только для одного: следить, чтобы покойники не расползались. Бывают, в этом смысле, забавные случаи. Один покойник, пока сторож, по приказанию начальства, мылся в бане, выполз из мертвецкой, заполз в дезинфекционную камеру и съел там кучу белья. Дезинфекторы здорово отлупцевали этого покойника, но за испорченное белье им пришлось рассчитываться из своих собственных карманов. А другой покойник заполз в палату рожениц и так перепугал их, что одна роженица тут же произвела преждевременный выкидыш, а покойник набросился на выкинутый плод и начал его, чавкая, пожирать. А когда одна храбрая сиделка ударила покойника по спине табуреткой, то он укусил эту сиделка за ногу, и она вскоре умерла от заражения трупным ядом. Да, покойники народ неважный, и с ними надо быть начеку.

(с) Даниил Хармс
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2k
Sergius SPb Полминуты назад
Мудак вонючий....
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19k
Delex 6 минут назад
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8k
Maddy8 19 минут назад
Бежал дорогой через лес, навстречу зомби прут помалу.
Один обкуренный полез, колом я врезал по е.алу.
Очнулся утром в трезвяке, мент зачитал мне протокол:
"Задержан был в одном носке, в руках осиновый был кол".
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3k
Ivan Полчаса назад
Я так им всем завидую. У меня глюков даже от конской дозы ЛСД не было. Мозг всегда в состоянии отличить реальность от фантазии... Вот и приходится в реальности раскрашивать свой мир... А им-пузырь сожрал, и все, мир вокруг изменился
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154
Юденич 43 минуты назад
Наверняка хлебал сурогаты да одеколоны. Вот крышу и снесло.
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1k
Женя Женя78 47 минут назад
путёвочку в лтп на пару месяцев.
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1k
Александр 49 минут назад
От прыщавого шофера на версту несло перегаром, глаза у него были красные, как у кролика, но он был страшно возбужден и с ходу принялся рассказывать Рэдрику, как нынче утром на их улицу заявился покойник с кладбища. Пришел, значит, в свой дом, а дом-то уже сколько лет заколочен, все оттуда уехали и вдова его, старуха, и дочка с мужем, и внуки. Сам-то он, соседи говорят, помер лет тридцать назад, еще до Посещения, а теперь вот привет! приперся. Походил-походил вокруг дома, поскребся, потом уселся у забора и сидит. Народу набежало со всего квартала, смотрят, а подойти, конечно, боятся. Потом кто-то догадался: взломали дверь в его доме, открыли, значит, ему вход. И что вы думаете? Встал и вошел, и дверь за собой прикрыл. Мне на работу надо было бежать, не знаю, чем там дело кончилось, знаю только, что собирались в институт звонить, чтобы забрали его от нас к чертовой бабушке.
"Пикник на обочине" А. Н. и Б.Н. Стругацкие
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15
Ильгиз Кильметов 59 минут назад
Похоже на анекдот-убил покойников.... Но смеяться не хочется....
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7k
Sterling Malory Archer 59 минут назад
Началося
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872
Игорь Меншиков Час назад
"Белый горячий, совсем белый"
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−21
мукомол Час назад
реакция на спутничек?
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10k
Antique computer Час назад
И тишина!
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