В Красноярском крае пьяный мужчина вломился в морг и убил четыре трупа

Пьяный житель Красноярского края взломал двери морга, чтобы переночевать. Увидев тела, мужик спьяну перепугался. Ему показалось, что трупы встают и шевелятся. Тогда он решил защищаться.
Мужчина из Красноярского края пил целый день - водку, пиво, вино. Напившись, мужчина вломился в морг, выбив входную дверь. Гуляя по моргу, он наткнулся на комнату, где лежали трупы. Спьяну ему показалось, что трупы встают. Мужчина схватил скальпель и порезал их. По версии правоохранителей, он повредил аж четыре тела умерших.
— Ну мне показалось, ну серьезно, мне показалось, что они встают. Мне страшно стало. Они встали, и я их порезал ножом. У них там ножи лежали. Я очень сильно пьяный был. Я целый день пил, я не знаю, сколько выпил. Я пил водку, пиво, вино, всё вместе, всё подряд, — говорит задержанный на видео из полиции.
Следы взлома, проникновения и порезы на трупах заметили сотрудники морга, после чего сообщили в полицию. Полицейские быстро поймали мужчину по горячим следам. Теперь ему грозит статья УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», сообщает NGS24.
Вы только представьте, как сильно пьяный мужик перепугался, когда трупы встали!
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(с) Даниил Хармс
Один обкуренный полез, колом я врезал по е.алу.
Очнулся утром в трезвяке, мент зачитал мне протокол:
"Задержан был в одном носке, в руках осиновый был кол".
"Пикник на обочине" А. Н. и Б.Н. Стругацкие