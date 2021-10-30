Нас мало, но я в тельняшке: как один русский пытался захватить Шарм-эш-Шейх

Россиянину так понравился отдых на солнечном побережье, и так не хотелось возвращаться в унылый холодный локдаун, что он выпил и предпринял неудачную попытку захватить курортный город, дабы остаться в нём генерал-губернатором навсегда.
Телеграм-канал "Mash" сообщает, что россиянин, облачённый в тельняшку, в ответ на требования египетских полицейских предъявить паспорт методично посылал их в одном, известном не только русским направлении. А когда наиболее доставшему его полицейскому комбатан не терпящим возражения тоном рявкнул: "упал, отжался в упоре лёжа!", - стало понятно, что опыт военной службы у него определённо есть. Буйный турист, находясь один против группы полицейских, называл себя то террористом, то военнослужащим.
Впрочем сам захватчик заявил, что под его началом 1200 человек и он намерен взять штурмом президентский дворец и аэропорт, но поскольку "жаль подмога не пришла, подкрепления не прислали", - отважный парень в тельняшке, ограничился тем, что разгромил ресепшен гостиницы гордом одиночестве.
Осторожно! Присутствует ненормативная лексика
Также он попытался захватить автобус, выгнав из него других туристов, но в одиночку много не навоюешь. В итоге парня в тельняшке всё же свинтили местные полицейские.
Осторожно! Присутствует ненормативная лексика
На одном из видеосюжетов слышно, как женщина пытается "достучаться до захватчика", крича ему: «Рома». Однако тот не реагирует и продолжает уничтожать офисную технику.
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P.S. Какая жалость - Шарм-эш-Шейх почти был у нас в кармане. Парню бы под командование королевский фрегат "Баунти"! Одним островом он точно не ограничился и спустя 230 лет, карта мира, могла бы выглядеть совершенно иначе))).
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Было все. Пение Катюши на пляже. Пилотки. Пьяное приставание к голландцам с воплями Гитлер капут.
Напомнило.
Это шедевр! Его нужно разобрать на цитаты.
Очень порадовался, какой молодец, и дисциплина видно что есть, не то что у лающих вокруг него шавок.
Четко красиво уверенно.
Причем, эту модель поведения можно применять где угодно, все равно будет эффект.
Гордость.
Молитесь, чтобы Генерал Грачев не вернулся на боевом вертолете. Все серьезно.
Какое счастье, что вас мало. По сравнению с целым миром нормальных людей.
Надеюсь, женщина его пошлет нах, а египтяне запрут в тюрьме на пару недель и потом въезд в страну запретят
Идиот.......
- Не буду.
Автор, ну не надо, не твоё это...
А так-то голос трезвый, сам не шатается - наверное просто дурак без справки (но про справку - это не точно).