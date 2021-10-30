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Нас мало, но я в тельняшке: как один русский пытался захватить Шарм-эш-Шейх

Нас мало, но я в тельняшке: как один русский пытался захватить Шарм-эш-Шейх (2 фото + 3 видео)

Автор:
30 октября 2021 03:37
Сообщество : Криминал
Метки: видео   египет   полиция   разгром   россиянин   скандал   тельняшка   турист   
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Россиянину так понравился отдых на солнечном побережье, и так не хотелось возвращаться в унылый холодный локдаун, что он выпил и предпринял неудачную попытку захватить курортный город, дабы остаться в нём генерал-губернатором навсегда.

Телеграм-канал "Mash" сообщает, что россиянин, облачённый в тельняшку, в ответ на требования египетских полицейских предъявить паспорт методично посылал их в одном, известном не только русским направлении. А когда наиболее доставшему его полицейскому комбатан не терпящим возражения тоном рявкнул: "упал, отжался в упоре лёжа!", - стало понятно, что опыт военной службы у него определённо есть. Буйный турист, находясь один против группы полицейских, называл себя то террористом, то военнослужащим.

Впрочем сам захватчик заявил, что под его началом 1200 человек и он намерен взять штурмом президентский дворец и аэропорт, но поскольку "жаль подмога не пришла, подкрепления не прислали", - отважный парень в тельняшке, ограничился тем, что разгромил ресепшен гостиницы гордом одиночестве.


Также он попытался захватить автобус, выгнав из него других туристов, но в одиночку много не навоюешь. В итоге парня в тельняшке всё же свинтили местные полицейские.

На одном из видеосюжетов слышно, как женщина пытается "достучаться до захватчика", крича ему: «Рома». Однако тот не реагирует и продолжает уничтожать офисную технику.


P.S. Какая жалость - Шарм-эш-Шейх почти был у нас в кармане. Парню бы под командование королевский фрегат "Баунти"! Одним островом он точно не ограничился и спустя 230 лет, карта мира, могла бы выглядеть совершенно иначе))).

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Метки: видео   египет   полиция   разгром   россиянин   скандал   тельняшка   турист   
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3k
Ivan 3 часа назад
Блин, вроде, я-рациональный человек, сын за отца не в ответе, а уж тем более я за какого-то левого мудака-алконавта, но, сцуко, все равно почему-то испытываю испанский стыд!
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37
Михайло Потапыч 7 минут назад
Как-то раз мне не повезло оказаться на турецком курорте 9 мая.
Было все. Пение Катюши на пляже. Пилотки. Пьяное приставание к голландцам с воплями Гитлер капут.
Напомнило.
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1
Mihai Draniceru 9 минут назад
Соловьевщина.
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263
Шурман 14 минут назад
Честно он беспределен а стыдно мне
даже не знаю как описать свои чувства .
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6k
zobr Полчаса назад
В этой бригаде они все такие.
Ссылка www.youtube.com
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7k
hetrick 36 минут назад
Пересмотрел ещё раз ролик.
Это шедевр! Его нужно разобрать на цитаты.
Очень порадовался, какой молодец, и дисциплина видно что есть, не то что у лающих вокруг него шавок.
Четко красиво уверенно.
Причем, эту модель поведения можно применять где угодно, все равно будет эффект.
Гордость.
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−26
User_1843265 36 минут назад
Десантура - арматура !
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7k
hetrick 50 минут назад
Так...не подчинились командам египтяне.
Молитесь, чтобы Генерал Грачев не вернулся на боевом вертолете. Все серьезно.
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15k
Вася Александрович 58 минут назад
"Нас мало, но я в тельняшке"
Какое счастье, что вас мало. По сравнению с целым миром нормальных людей.
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263
Шурман 58 минут назад
Дурак , так себя ведут те кто не служил , я берет просто так не одену , раньше да на 2е августа ходил а теперь порех , да и правоту свою не буду качать .
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2k
NIS 59 минут назад
Эх , Рома ....
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3k
RomaXz Час назад
Кринж.
Надеюсь, женщина его пошлет нах, а египтяне запрут в тюрьме на пару недель и потом въезд в страну запретят
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3k
foggen2 Час назад
Блин!Дебил он,а стыдно за русских в данном случае всем русским....
Идиот.......
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314
MerryGoRound 2 часа назад
Боже, какая стыдоба! Почему этот беспредел творит непонятно кто и что из моей страны, а стыдно мне?!
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1k
Robert 2 часа назад
Мужику нужно полиции на утро ноги целовать. После озвучивания, что он террорист насверлили бы арабы в нем дырок, как в дуршлаге, это если бы чуваку повезло. А если б не повезло, закрыли б в клетку в Египте на 1-2 месяца, пока посольство бы не впряглось, а потом выдали бы, что осталось.
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263
Шурман Robert 56 минут назад
Разочарую , арабы не все агрессивные , обычно добрые люди даже менты . Евреи больше агрессивные чем арабы .
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263
Шурман Ivan Полчаса назад
Я евреев очень хорошо знаю , это в Европе они хвосты прижимают а у себя дома творят такой беспредел что мама не горюй .
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2k
andrey morozov 2 часа назад
Так у него целый полк в подчинении, настоящий полковник, элита..а что, когда то Грачёв обещал силами воздушно десантного полка взять Грозный, видимо наш герой сюжета вдохновился примером
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1k
анатолий горленко 2 часа назад
Мастер говорит Ивану Бездомному - не пиши больше...
- Не буду.
Автор, ну не надо, не твоё это...
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4k
RRK 3 часа назад
Этому челу давно пора пить таблеточки посещать психиатра
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5k
ишты 3 часа назад
Прикололо, что наши спокойно совещаются "Пойдем его е...нем.-Не, пусть сами разбираются". Видать не в новинку такие генералы...
А так-то голос трезвый, сам не шатается - наверное просто дурак без справки (но про справку - это не точно).
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1k
Pogost 3 часа назад
Напился понятное дело....но у меня один вопрос......он на отдых "горку" с собой взял?? Б.лиа.ть, зачем?
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10k
Шурум-бурум 4 часа назад
очередной сын б @ яди прославился в сети! ибо только б @ яди не воспитывают свое потомство!
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