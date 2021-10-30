Нас мало, но я в тельняшке: как один русский пытался захватить Шарм-эш-Шейх

Телеграм-канал "Mash" сообщает, что россиянин, облачённый в тельняшку, в ответ на требования египетских полицейских предъявить паспорт методично посылал их в одном, известном не только русским направлении. А когда наиболее доставшему его полицейскому комбатан не терпящим возражения тоном рявкнул: "упал, отжался в упоре лёжа!", - стало понятно, что опыт военной службы у него определённо есть. Буйный турист, находясь один против группы полицейских, называл себя то террористом, то военнослужащим.