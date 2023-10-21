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Милота дня: жительница Рязани создала для мамы "учебник" по пользованию iPhone

Милота дня: жительница Рязани создала для мамы "учебник" по пользованию iPhone

Автор:
21 октября 2023 08:12
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: iPhone   manual   Видео   Рязань   айфон   инструкция   милота дня   учебник   
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Самодельная инструкция снабжена подробными иллюстрациями и пояснениями.

Девушка из Рязани решила помочь своей 60-летней маме освоить айфон и написала для неё подробную памятку, в которой рассказывается о возможностях этого гаджета.


В этом своеобразном "учебнике" есть инструкции на все случаи жизни: как переслать фото и найти нужные картинки в сети, как пользоваться банковским приложением и т.д.


Арина Соловьёва говорит, что это для современного поколения пользование гаджетами не представляет никакой сложности, но не все пожилые люди с той же лёгкостью могут освоить тот же айфон.





Мама девушки уже похвалилась своим новым учебником в соцсетях, и Арину завалили вопросами, не хочет ли она отдать эту книжку в тираж. Автор "учебника по айфону" делать этого не намерена, т.к. интерфейс все время меняется, и мануал быстро потеряет актуальность.



Но за маму девушки в любом случае можно порадоваться, ведь у неё такая заботливая дочь!

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Метки: iPhone   manual   Видео   Рязань   айфон   инструкция   милота дня   учебник   
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6  комментариев
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646
Шурман 24 минуты назад
Точно айфон ?:) почему на фотках кругом Андройд еще и 10 версии :)
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2k
Tambabashi Полчаса назад
Молодец!
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15k
GROMOZEKA Полчаса назад
Выпускайте Юлю Якубеню!
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