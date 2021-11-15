15 человек, которые поняли, что жизнь сплошной обман

К сожалению, наши надежды часто не оправдываются! Будь то покупка в Интернете или посещение ресторана, где нам подают неожиданное блюдо. Реальность такова, что заплатив за что-то, мы в результате получаем не совсем то, что хотели. Похожая ситуация произошла с героями этого поста...

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Печенья должно быть больше, если бы не хитрость производителя 0 Источник:

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Я понял, что здесь явно не хватает деталей 0 Источник:

Неудачный костюм клоуна 0 Источник:

Обманули с размером подушки 0 Источник:

Кажется я поняла, почему ботинки были с такой скидкой 0 Источник:

Этот бассейн маловат даже для собаки 0 Источник:

Ожидание - реальность 0 Источник:

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В коробке, вместо лампочки, лежал спиннер 0 Источник:

Я заплатил за этот торт приличные деньги 0 Источник:

Заказала новогодние формочки для печенья 0 Источник:

Такого сюрприза в салате я не ожидал 0 Источник:

Мне, конечно, цена показалась подозрительной... 0 Источник:

Найдите десять отличий 0 Источник:

Мы с коллегами заказывали футболки с полным рисунком стетоскопа 0 Источник: