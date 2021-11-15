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15 человек, которые поняли, что жизнь сплошной обман

15 человек, которые поняли, что жизнь сплошной обман (17 фото)

Автор:
15 ноября 2021 23:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Жизнь   Поняли   люди   надежды   не оправдались   обман   
2055
17
К сожалению, наши надежды часто не оправдываются! Будь то покупка в Интернете или посещение ресторана, где нам подают неожиданное блюдо. Реальность такова, что заплатив за что-то, мы в результате получаем не совсем то, что хотели. Похожая ситуация произошла с героями этого поста...
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Метки: Жизнь   Поняли   люди   надежды   не оправдались   обман   
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8  комментариев
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41
@photoaQyn 2 часа назад
Ну кроме улитки, так практически был во всех ситуациях. то что на это на первой фотографии так это производитель сам себя наказал- второй раз ты уже у него не купишь. Всё остальное при покупке онлайн по простой жалобе по телефону и деньги возвращались и товар оставлялся. в случае если это на eBay при отрицательном фидбеке в Штатах продавец сам тебя пытается умаслить и деньги вернёт и замену пришлёт. просто люди не знают что надо делать не надо в большинстве случаев с продавцом ругаться. надо просто позвонить в кредитную карточку в смысле компанию или банк, там совершенно другие законы там деньги возвращаются сразу же по любой жалобе, если прошло 6 месяцев то делают следование расследование А если нет вообще не заводится поэтому не пытайтесь ругаться с продавцами Напишите отрицательные отзыв позвоните в кредитную карточку ку-ку продавец вас тут же будет любить вселенской любовью и питаться вам угодить Так что что заголовок практически ни о чём бывает
где естественно погано так это AliExpress но и там бывает сюрпризы купил как-то ремень якобы кожаный якобы крепкий он он через пару месяцев просто развалился Во сколько срок прошёл я решил написать review отзыв но отзыв никак не прикрепился поэтому я написал support по-английски А мне ответили по-русски Мол мы не можем разместить этот отзыв Но поскольку мы видим на фотографии что Это дефект мы вам возвращаем деньги я даже и не ждал лол
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965
Мы Ул 2 часа назад
покупать надо на ебее, а не на али. Там дороже, да, но... любой косяк решается в твою пользу, а на китаёзном сайте - наоборот.
У меня сейчас диспут открыт на али. Тем херня на 300р, но я принципиально его открыл и решил проверить что будет. Я прям наслаждаюсь этим процессом )))
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11k
Александр 2 часа назад
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
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