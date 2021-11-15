15 человек, которые поняли, что жизнь сплошной обман

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К сожалению, наши надежды часто не оправдываются! Будь то покупка в Интернете или посещение ресторана, где нам подают неожиданное блюдо. Реальность такова, что заплатив за что-то, мы в результате получаем не совсем то, что хотели. Похожая ситуация произошла с героями этого поста...
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где естественно погано так это AliExpress но и там бывает сюрпризы купил как-то ремень якобы кожаный якобы крепкий он он через пару месяцев просто развалился Во сколько срок прошёл я решил написать review отзыв но отзыв никак не прикрепился поэтому я написал support по-английски А мне ответили по-русски Мол мы не можем разместить этот отзыв Но поскольку мы видим на фотографии что Это дефект мы вам возвращаем деньги я даже и не ждал лол
У меня сейчас диспут открыт на али. Тем херня на 300р, но я принципиально его открыл и решил проверить что будет. Я прям наслаждаюсь этим процессом )))