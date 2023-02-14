Занимательные факты об Аргентине

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Подборка занимательных фактов об одной из самых крупных стран Латинской Америки. 10 фактов из самых разных сфер жизни страны: от ботаники до строительства метрополитена.
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Но потом что то пошло не так. Череда военных диктаторов, плохое управление экономикой, кумовство и блат на всех уровнях - и Аргентина последние лет 20 является банкротом.