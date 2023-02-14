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Занимательные факты об Аргентине

Занимательные факты об Аргентине

Автор:
14 февраля 2023 17:40
Сообщество : Латинская Америка
Метки: Аргентина   занимательные факты   интересные факты   латинская америка   факты о странах   южная америка   
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Подборка занимательных фактов об одной из самых крупных стран Латинской Америки. 10 фактов из самых разных сфер жизни страны: от ботаники до строительства метрополитена.
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Метки: Аргентина   занимательные факты   интересные факты   латинская америка   факты о странах   южная америка   
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5  комментариев
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3k
Оль́гъ, Ѡль́гъ 2 часа назад
Мало, но интересно.
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5k
ǹǝиvɐdɯɔʚɐ 8 минут назад
В начале какого года?

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20k
Davy Jones 36 минут назад
А ещё у них есть Кристина Киршнер. Баба погрязла в коррупции и злоупотребление трата и на себя бюджетных денег в весьма внушительный суммах. А народ её все равно любит.
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5k
Frank Borman 2 часа назад
Писали, что в начале 20го века Аргентина была одной из богатейших стран мира. Когда аргентинские богачи путешествоввали, то брали с собой и свою корову, чтобы иместь собственное свежее молоко.
Но потом что то пошло не так. Череда военных диктаторов, плохое управление экономикой, кумовство и блат на всех уровнях - и Аргентина последние лет 20 является банкротом.
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