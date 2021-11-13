Зачем морским минам нужны шипы?

Колесцовый замок Леонардо да Винчи имеет тот же механизм работы, что и минный взрыватель

В действие такие бомбы приводились двумя способами: с помощью заранее зажженного фитиля, представляющего собой аналог системы отложенного подрыва, и колесцового замка с кремнем, прикрепленного к длинному тросу. Сапер сбрасывал бочку, разматывал трос и, когда мина оказывалась вблизи вражеского судна, дергал за шнур, приводя спусковой механизм в действие.

Несмотря на простоту идеи, в Европе подобные мины додумались использовать только к концу XVIII века.

Русская революция

Революцию в минном деле совершили русские изобретатели. В 1812 году Павел Шиллинг изобрел первый электрический взрыватель, который взрывал боеприпас с помощью электрического тока от батареи, размещенной на берегу.