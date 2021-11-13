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Зачем морским минам нужны шипы?

Зачем морским минам нужны шипы? (5 фото)

Автор:
13 ноября 2021 10:03
Сообщество : Факты
Метки: интересно   мины   морская мина   познавательно   факты   фото   
2611
5

Каждый, кто внимательно рассматривал фотографии времен Первой и Второй мировых войн, наверняка обращал внимание на необычную форму морских мин.

Шарообразные боеприпасы были снаряжены шипами по всему контуру.


Что это за конструкция, и используют ли подобные мины сегодня?


Китайские изобретатели

Это покажется невероятным, но первые морские мины появились во второй половине XIV века в Китае. Примитивные бомбы представляли собой загерметизированные шпаклевкой деревянные бочки со взрывчатым веществом внутри.

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Колесцовый замок Леонардо да Винчи имеет тот же механизм работы, что и минный взрыватель

В действие такие бомбы приводились двумя способами: с помощью заранее зажженного фитиля, представляющего собой аналог системы отложенного подрыва, и колесцового замка с кремнем, прикрепленного к длинному тросу. Сапер сбрасывал бочку, разматывал трос и, когда мина оказывалась вблизи вражеского судна, дергал за шнур, приводя спусковой механизм в действие.

Несмотря на простоту идеи, в Европе подобные мины додумались использовать только к концу XVIII века.


Русская революция

Революцию в минном деле совершили русские изобретатели. В 1812 году Павел Шиллинг изобрел первый электрический взрыватель, который взрывал боеприпас с помощью электрического тока от батареи, размещенной на берегу.

Изобретение показало свою высокую эффективность в годы Крымской войны. Русский флот официально признается первым флотом в мире, который начал использовать мины не спорадически, а как элемент продуманной стратегии.

В конечном счете, Россия поддерживала лидерство в саперном деле вплоть до Первой Мировой войны.


"Рогатая" мина

Шипастая мина, которую мы привыкли видеть в исторических фильмах, представляет собой корабельный якорный боеприпас гальваноударного действия.

Она была изобретена русским адмиралом Петром Киткином в 1908 году. Оружие получило широкое распространение в годы Первой Мировой войны, в 1939 году было усовершенствовано советскими инженерами и продолжило службу вплоть до 1960-х годов.

Масса боеприпаса составляла 602 кг., в качестве взрывчатого вещества использовалось 110 кг. тротила. По регламенту мина сохраняла боеспособность 10 лет.


Для чего нужны "рога"?

Минные шипы — это гальваноударные взрыватели, которые детонировали боеприпас при контакте с целью. Внутри свинцового колпака находилась угольно-цинковая батарея и электролит в стеклянной ампуле.

Натыкаясь на корпус судна свинцовый колпак деформировался, стеклянная колба разбивалась, а разлившийся электролит позволял активировать батарею. Батарея приводила в действие запальное устройство и воспламеняла детонатор. Происходил взрыв.

К сегодняшнему дню мина Киткина, разумеется, устарела. В современной армии применяются мины с неконтактными взрывателями, детонирующими от магнитного поля или акустики проплывающего мимо судна.

Однако, гальваноударные якорные боеприпасы не потеряли своей актуальности для обеспечения противодесантных мер. Такие мины устанавливают на берегу на небольшой глубине против высадочных средств противника.

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Метки: интересно   мины   морская мина   познавательно   факты   фото   
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28k
АнтонПолднев 2 часа назад
Мне 48 лет, и я никогда в жизни бы не подумал, что шипы на мине нужны для того, чтобы привести в действие механизм врывателя. Всю жизнь считал, что они были созданы как красивый элемент дизайна.
С нетерпением жду от автора пост о том зачем в патроне пуля.
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9k
kaboza Полчаса назад
Так-то я понимал что это детонатор, принцип действа не знал....хотя накуда это мне знать?
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15k
Hairy. 36 минут назад
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19k
BiZ 49 минут назад
"на берегу на небольшой глубине"
ахтыжьля
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12k
Хью́берт 59 минут назад
Ссылка youtu.be
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3k
Дмитрий Тимофеев Час назад
Прочитал комментарии... Мне интересно, почему таких умудренных жизнью мужиков не посещала мысль что пост может быть интересен кому-то, кто значительно младше вас?
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Дмитрий Тимофеев Sanar Полчаса назад
Но ты же откуда-то это узнал , или ты родился с этими знаниями? :)
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a_komolow Час назад
Ну очень " познавательный " пост!
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Кархародон Час назад
Пост из серии «почему у патронов для винтовки пули остроконечные, а у пистолетов - закруглённые».
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285
Киса Кацман Час назад
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5k
Sanar 2 часа назад
Смотри бесплатно накидываю тебе тем на будущие публикации:
Зачем у самолёта крылья.
Зачем автомобилю колёса.
Зачем сосед Петрович бухает каждый день, но тут тема сложная философская, разбей на пяток постов.
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111
Виктор Глущенко 2 часа назад
против высадочных средств противника - а это по каковски ? Об чем речь идет ?
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Виктор Глущенко Андрей Час назад
На море флот салага , ты с армией не путай . И вопрос возникает на счет старого коня . Это ты что имел ввиду ?
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29k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
вот зачем мудрить с заголовками, а??? Вы не журналист газеты "Правда", тут не перед кем выёживаться то ...
вот заголовок "Зачем морским минам нужны шипы?", а вот и ответ: Минные шипы это гальваноударные взрыватели, которые детонировали боеприпас при контакте с целью.
зачем весь остальной текст тогда?
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