Зачем морским минам нужны шипы?

Каждый, кто внимательно рассматривал фотографии времен Первой и Второй мировых войн, наверняка обращал внимание на необычную форму морских мин.
Шарообразные боеприпасы были снаряжены шипами по всему контуру.
Что это за конструкция, и используют ли подобные мины сегодня?
Китайские изобретатели
Это покажется невероятным, но первые морские мины появились во второй половине XIV века в Китае. Примитивные бомбы представляли собой загерметизированные шпаклевкой деревянные бочки со взрывчатым веществом внутри.
Колесцовый замок Леонардо да Винчи имеет тот же механизм работы, что и минный взрыватель
В действие такие бомбы приводились двумя способами: с помощью заранее зажженного фитиля, представляющего собой аналог системы отложенного подрыва, и колесцового замка с кремнем, прикрепленного к длинному тросу. Сапер сбрасывал бочку, разматывал трос и, когда мина оказывалась вблизи вражеского судна, дергал за шнур, приводя спусковой механизм в действие.
Несмотря на простоту идеи, в Европе подобные мины додумались использовать только к концу XVIII века.
Русская революция
Революцию в минном деле совершили русские изобретатели. В 1812 году Павел Шиллинг изобрел первый электрический взрыватель, который взрывал боеприпас с помощью электрического тока от батареи, размещенной на берегу.
Изобретение показало свою высокую эффективность в годы Крымской войны. Русский флот официально признается первым флотом в мире, который начал использовать мины не спорадически, а как элемент продуманной стратегии.
В конечном счете, Россия поддерживала лидерство в саперном деле вплоть до Первой Мировой войны.
"Рогатая" мина
Шипастая мина, которую мы привыкли видеть в исторических фильмах, представляет собой корабельный якорный боеприпас гальваноударного действия.
Она была изобретена русским адмиралом Петром Киткином в 1908 году. Оружие получило широкое распространение в годы Первой Мировой войны, в 1939 году было усовершенствовано советскими инженерами и продолжило службу вплоть до 1960-х годов.
Масса боеприпаса составляла 602 кг., в качестве взрывчатого вещества использовалось 110 кг. тротила. По регламенту мина сохраняла боеспособность 10 лет.
Для чего нужны "рога"?
Минные шипы — это гальваноударные взрыватели, которые детонировали боеприпас при контакте с целью. Внутри свинцового колпака находилась угольно-цинковая батарея и электролит в стеклянной ампуле.
Натыкаясь на корпус судна свинцовый колпак деформировался, стеклянная колба разбивалась, а разлившийся электролит позволял активировать батарею. Батарея приводила в действие запальное устройство и воспламеняла детонатор. Происходил взрыв.
К сегодняшнему дню мина Киткина, разумеется, устарела. В современной армии применяются мины с неконтактными взрывателями, детонирующими от магнитного поля или акустики проплывающего мимо судна.
Однако, гальваноударные якорные боеприпасы не потеряли своей актуальности для обеспечения противодесантных мер. Такие мины устанавливают на берегу на небольшой глубине против высадочных средств противника.
Источник:
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С нетерпением жду от автора пост о том зачем в патроне пуля.
ахтыжьля
Зачем у самолёта крылья.
Зачем автомобилю колёса.
Зачем сосед Петрович бухает каждый день, но тут тема сложная философская, разбей на пяток постов.
вот заголовок "Зачем морским минам нужны шипы?", а вот и ответ: Минные шипы это гальваноударные взрыватели, которые детонировали боеприпас при контакте с целью.
зачем весь остальной текст тогда?