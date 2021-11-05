Мужчина устал ждать помощи от компании, отменившей рейс, и начал громить аэропорт

В какой-то момент терпение лопнуло и пассажир материализовал своё, усиленное рычагом опоры, негодование ударами по имуществу бразильского аэровокзала. Дело приняло крутой оборот...
По сообщению издания News.com, мужчина и его супруга с пятимесячным младенцем просидели много часов, ожидая свой рейс. «Они потребовали, чтобы авиакомпания предоставила им номер в отеле, чтобы они могли искупать ребёнка. В компании пообещали решить проблему, но так и не сделали этого», — прокомментировал происшествие один из очевидцев.
На кадрах снятых пользователем сети показано, как пассажир разносит стойку регистрации на рейсы, требуя, чтобы его семье предоставили питание и элементарные удобства. Разъярённого мужчину пытается остановить его жена. В конце концов, женщине удаётся умерить пыл "пышущего огнём" супруга.
Однако полностью пришёл в себя глава семейства только в отделении полиции.
Удалось ли после демарша искупать малыша, не сообщается.
Видео было опубликовано в одном из аккаунтов Instagram.
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А так- претензии и рапзборки в судах.... Можно выдуить во много рез большще, чем такими вот нервами, никкчемными и с неизвестно чему ещё приведущими . В конце кончов, разве стойка и народ, что за ней смтоит ему враги? Глуповато, как ни крути.
Сраная истеричка поступает так, как показано на видео.
Как говорится почувствуйте разницу