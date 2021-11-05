Мужчина устал ждать помощи от компании, отменившей рейс, и начал громить аэропорт

На кадрах снятых пользователем сети показано, как пассажир разносит стойку регистрации на рейсы, требуя, чтобы его семье предоставили питание и элементарные удобства. Разъярённого мужчину пытается остановить его жена. В конце концов, женщине удаётся умерить пыл "пышущего огнём" супруга.

Однако полностью пришёл в себя глава семейства только в отделении полиции.