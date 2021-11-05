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Мужчина устал ждать помощи от компании, отменившей рейс, и начал громить аэропорт

Мужчина устал ждать помощи от компании, отменившей рейс, и начал громить аэропорт (2 фото + 1 видео)

Автор:
05 ноября 2021 22:06
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Бразилия   аэропорт   видео   дебош   ожидание   отмена   рейс   семья   
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В какой-то момент терпение лопнуло и пассажир материализовал своё, усиленное рычагом опоры, негодование ударами по имуществу бразильского аэровокзала. Дело приняло крутой оборот...

По сообщению издания News.com, мужчина и его супруга с пятимесячным младенцем просидели много часов, ожидая свой рейс. «Они потребовали, чтобы авиакомпания предоставила им номер в отеле, чтобы они могли искупать ребёнка. В компании пообещали решить проблему, но так и не сделали этого», — прокомментировал происшествие один из очевидцев.



На кадрах снятых пользователем сети показано, как пассажир разносит стойку регистрации на рейсы, требуя, чтобы его семье предоставили питание и элементарные удобства. Разъярённого мужчину пытается остановить его жена. В конце концов, женщине удаётся умерить пыл "пышущего огнём" супруга.

Однако полностью пришёл в себя глава семейства только в отделении полиции.


Удалось ли после демарша искупать малыша, не сообщается.

Видео было опубликовано в одном из аккаунтов Instagram.

Источник:

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Метки: Бразилия   аэропорт   видео   дебош   ожидание   отмена   рейс   семья   
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15  комментариев
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1k
Lana Krasnovska 2 часа назад
Пулю в лоб и потом уже разбираться. Такое поведение абсолютно не соответствует ситуации.
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893
Довер Иванович Час назад
Это где такое произошло то?
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956
GoInDown Час назад
необходима 2х этапная принудительная ректальная вакцинация вот этой стойкой, которой он размахивает. Обезьяна еб...ная.
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Бедная мать,обосранные дети
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5k
Андрей Крылов 2 часа назад
Где-то я его понимаю. Хотя ни кому не рекомендую поступать подобным образом. Сеебе же хуже. Вот, когда масса таких как он - малость другая тема.
А так- претензии и рапзборки в судах.... Можно выдуить во много рез большще, чем такими вот нервами, никкчемными и с неизвестно чему ещё приведущими . В конце кончов, разве стойка и народ, что за ней смтоит ему враги? Глуповато, как ни крути.
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18k
KOSTELLO 2 часа назад
Нормальный мужик берет в охапку жену с ребенком и дует в отель, сам покупая им номер, а потом разбирается с авиакомпанией цивилизованными методами.
Сраная истеричка поступает так, как показано на видео.
Как говорится почувствуйте разницу
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97
Снежный Барс KOSTELLO 2 часа назад
Очень точно сказал
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4k
lexa 2 часа назад
ну себе то он номер выбил...
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