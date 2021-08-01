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Любитель борьбы решил продемонстрировать свои умения на сотруднике ДПС

Любитель борьбы решил продемонстрировать свои умения на сотруднике ДПС (3 фото + 1 видео)

Автор:
01 августа 2021 14:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ейск   борец   бросок   видео   запрет   пляж   полицейский   
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Решили молодые люди провести летнюю ночь на море. Для посиделок выбрали городской пляж города Ейска. Вот только путь им преградили сотрудники ДПС.

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Метки: Ейск   борец   бросок   видео   запрет   пляж   полицейский   
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29  комментариев
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14k
albedo Час назад
Вот балбес.
На пустом месте нажил приключений.
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8k
Barachek_Obachek 6 минут назад
Озвучьте все расценки пжл
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6k
Doomer Полчаса назад
А чего напарник-то стоит совком щёлкает?
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2k
Сергей 41 минуту назад
А ежели чирка добавить,то чего с ним ещё можно сделать?
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2k
Дмитрий 46 минут назад
По чему мы на Олимпиаде во всех "боевых" видах спорта проигрываем? Борцов, бойцов в каждом городе пачками. Эх! Не тех на Олимпиаду посылают. Правда могут быть проблемы с допингом? Хотя как там? Ни кто не знает, водка -это допинг?
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953
Kvint 51 минуту назад
Всего 3000 рублей за поворот-переворот дпсника? Ну не дорого так-то
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4k
Владимир 52 минуты назад
а почему доступ на пляж был закрыт? Не провокация ли это со стороны властей?
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445
Alex Час назад
Ехал на пляж, а приехал на шконку.
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11k
Михалыч Час назад
Мдаа. Жопа нашла приключений. Теперь года три сможет на сокамерниках тренироваться. Глупо. Очень глупо...
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5k
Али Ди Час назад
Такой бросок в 4 балла оценивается в вольной борьбе, почему убежал не понимаю, надо было дальше продолжать борьбу.
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20k
Matrosskin Час назад
Хороший бросок, как минимум на оценку "условный срок" потянет. А то и на реальный судья может оценить.
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623
Hot tub is my love Час назад
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330
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
какие-то заморыши, а не сотрудники. В Ейске что взяток нет?
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10k
Павел Бреусов 2 часа назад
Это я получается за свою зряплату аж десять ДПСников через бедро кинуть могу?! Что-то добрый суд в Ейске, самый гуманный в мире...
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