Любитель борьбы решил продемонстрировать свои умения на сотруднике ДПС

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Решили молодые люди провести летнюю ночь на море. Для посиделок выбрали городской пляж города Ейска. Вот только путь им преградили сотрудники ДПС.
Но вот только проезд к морю на машине в это время суток был запрещен. О чем предупреждал знак об ограничении движения по времени. Только когда это останавливало молодежь?
После непродолжительной беседы с сотрудником ДПС 20-летний парень перешел к активным действиям и перекинул полицейского через бедро. А затем осознав, что натворил, бросился в парк. Все произошедшее его "предусмотрительный" товарищ записал на видео.
В результате падения сотрудник получил травму головы, но нарушителя догнал. Любителю применять свои навыки в борьбе выписан штраф в размере 3000 рублей, а все материалы переданы в СК.
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