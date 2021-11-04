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Медицинское мнение: коллектив подстанции скорой в ЕАО уволился в полном составе из-за требования вакцинироваться

Медицинское мнение: коллектив подстанции скорой в ЕАО уволился в полном составе из-за требования вакцинироваться (2 фото)

Автор:
04 ноября 2021 09:42
Сообщество : Пандемия
Метки: Вакцинация   Роспотребнадзор   коронавирус   медицина   отказ   пандемия   требование   увольнение   
2374
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Коллектив скорой помощи города Облучье – административного центра Облученского района Еврейской автономной области принял решение об увольнении. Причиной стало требование об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции.

Заявление подали все 15 человек станции скорой помощи. Региональное отделение Роспотребнадзора уведомило о необходимости привить к 15 ноября 80% персонала. Через месяц вакцинацию должен был пройти уже весь коллектив.


Медики не согласились с требованием и приняли решение об увольнении. Один из сотрудников отметил, что помимо основной работы все работники подрабатывают в ковидном госпитале. И в связи с постоянным контактированием с больными организм давно уже выработал иммунитет к коронавирусной инфекции.

Руководитель областной «Станции скорой медицинской помощи» Владислав Коган подчеркнул, что нестандартная ситуация никак не повлияет на качество медицинских услуг в регионе и оперативность их предоставления. Медики оставшихся бригад справятся с увеличившейся нагрузкой до момента формирования новой.

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Метки: Вакцинация   Роспотребнадзор   коронавирус   медицина   отказ   пандемия   требование   увольнение   
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2k
Aristarx Полчаса назад
Вариантов несколько:
- вакцинировался и болеет
- не вакцинировался и болеет
- вакцинировался и не болеет
- не вакцинировался и не болеет.

Совершенно разные имунные ответы людей на банально новый, а может и не новый, вирус.

Сколько можно устраивать срач? Почему такого срача не было вокруг ежегодного гриппа?

Вот именно из-за этого создаётся впечатление что это какая-то насильственная вакцинация.

Справедливости ради, это проблема только больших городов и СМИ. В посёлках и деревнях об этом почти никто не думает. Потому что некогда дурью маяться.
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49
altim Минуту назад
А хорошая ли квалификация у медиков антипрививочников? Гложут смутные сомнения. Медики отрицающие пользу прививок... Может и к лучшему, что такие специалисты медики ушли.
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12k
Евгений 9 минут назад
Вся антиваксерская шляпа расцветала задолго до ковида. А сейчас так вообще буйным цветом. Давайте ребята - больше ада. Давайте эпидемии кори, полиомиелита, туберкулёза.
Страшно представить что бы было, если бы это чёрная оспа из лаборатории вырвалась, а не ковид.
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322
Борис Колесниченко 9 минут назад
Когда все начиналось, никто не знал с чем в точности мы столкнулись и какой будет масштаб, не было ничего ни ИВЛ ни методов лечения ни прививок ни госпиталей, останавливали все и не пускали работать - так требовали ЧС, даже не понимая что это в части ограничения их прав. Появились прививки и все остальное и вроде можно жить и работать - теперь они до конца не изученные и не я хочу, не имеете права. Человечество достойно этой пандемии и того что будет после нее (я про экономику). Выживут только биологически сильные и с IQ выше среднего, ну и те кто побогаче, куда же без них. Дарвин в действии.
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−65
Lux Indique 10 минут назад
ну не хочет человек прививаться, это его выбор, он знает на что идет, и никто не в праве его применять те или иные медицинские препараты, тем более что то колоть. Колят и не спрашивают только скот, собак и тд. А привитые, их спасет чудесная вакцина)) Как говорится колитесь на здоровье, хоть каждый день это ваше тело, ваше дело. )
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 13 минут назад
Возможно у врачей скорой помощи своя статистика по заболеванию после вакцинации. И она отличается от той, что выдают в СМИ. Вот и не хотят рисковать здоровьем
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1k
vagon1 Полчаса назад
Буквально сегодня читал новости про Германию: они там паникуют, что их накрывает четвертая волна пандемии, 666 смертей за НЕДЕЛЮ. Процент привитых взрослых 67 и он не растёт.
В России за вчера умерло 1440 человек. Это за ДЕНЬ!
Процент привитых в два раза меньше.
Логический вывод, господа антиваксеры, сможете сделать сами?
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13k
alexis Полчаса назад
Заявление без шапки? На деревню дедушке?
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5k
Pravednik84 Полчаса назад
Владислав Коган подчеркнул, что нестандартная ситуация никак не повлияет на качество медицинских услуг в регионе и оперативность их предоставления. Медики оставшихся бригад справятся с увеличившейся нагрузкой до момента формирования новой.
Ну допустим справятся (допустим), но новые бригады надо откуда то брать. В интернете по объявлению максимум водилу можно найти (и то если кто согласится работать на скорой с ковидниками).
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42k
Элек Мек 36 минут назад
Звездёж,если и увольняются, то потому что не выплачивают обещанных ковидных доплат.
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4k
tamin 38 минут назад
Фейк. Его уже тут разбирали. А вот автора теперь по новому постановлению на проверку можно отправить как публикующего заведомо ложные и бла бла бла. Каждый антиваксер на фишках попадёт в прокуратуру. Пудрите только мозги людям
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322
Борис Колесниченко 39 минут назад
Ну так в ковидном то поболе платят в разы, зачем им скорая? завтра пойдут в ковидный на постоянную устраиваться, там обяжут сделать прививку, сделают без вопросов.
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1k
Палыч 39 минут назад
Медики оставшихся бригад справятся... ©
==========
Каких оставшихся, если они увольняются "в полном составе"?
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541
vijilante 39 минут назад
Правильное решение.
Только надо чтоб все так сделали.
Только вместе можно победить общего врага : ублюдочную,незаконную власть !
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10k
Шурум-бурум 41 минуту назад
ну все как обычно) кому-то приходится уволняться, а кому-то покуй

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25k
Павел 50 минут назад
Скорее всего дело не в вакцинации, а в том что на работников нагрузили ещё работы, а с оплатой как обычно "прокатили".
"Один из сотрудников отметил, что помимо основной работы все работники подрабатывают в ковидном госпитале." (с)
И вот эта подработка похоже ни разу не добровольная.
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322
Борис Колесниченко Павел Полчаса назад
эта подработка оплачивается x2, а то и x3 плюс фиксированные доплаты за вредность. все врачи туда лезут, случись что и понадобится помощь - не найдешь никого, только по скорой
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1k
сеньор Леонсио Час назад
Враньё,сам медик,никто у нас не отказывается,наоборот.
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360
bobobo Час назад
Тема вакцинации заведома проигрышная. Какой коммент не оставь, всё одно заминусят. Сперва хотел пошутить. Сказать мол, что евреи, что с них взять. Потом подумал, евреи обидятся. Если серьёзно, то я уверен, что вакцинироваться надо. Ясен пень, побочка есть. Но плюсов от вакцинации заметно больше. Сам я вакцинирован Модерной. В области где я живу со Спутником напряг. Да просто нету его совсем. Поэтому судить, хороший Спутник или плохой я не могу. Но у меня всё нормально. И я не знаю никого, у кого после прививки появились осложнения. Я знаю, они есть. Ноя таких не знаю. Обязательная вакцинация для медработников - трэнд общемировой. Сейчас так везде.
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4k
Sabay Час назад
Иммунитет выработался, так сдали на количественный lgg и отвод по медицинским показаниям.
С чего рубаху на груди рвать?
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3k
Горожанин Час назад
Не мудрено. Медики видят своим глазами, каких тяжелых пациентов госпитализируют, какие люди с ковидом получают осложнения и какие умирают. Вакханалия с вакцинацией ещё получит свою оценку. Маятник официальной научной, общественной и политической оценки рано или поздно качнется в обратную сторону и именно поборники ковид-дурдома будут отвечать перед СК. Ведь невозможно долго чёрное называть белым.
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296
Knives22 Горожанин Час назад
Да вы наивны.
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14k
Роберт Шекли Час назад
Как вакцина может навредить? Там же убитый вирус, к тому же только его часть.
Если у тебя выработан иммунитет, то это не вызовет никаких изменений в худшую сторону.
Поступок медперсонала считаю ребячеством

Тысячи уже прошли ревакцинацию и чувствуют себя отлично, а эти строят из себя... Кто-то же их убедил. Надо искать их главного и провести с ним беседу.
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