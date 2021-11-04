Медицинское мнение: коллектив подстанции скорой в ЕАО уволился в полном составе из-за требования вакцинироваться

Медики не согласились с требованием и приняли решение об увольнении. Один из сотрудников отметил, что помимо основной работы все работники подрабатывают в ковидном госпитале. И в связи с постоянным контактированием с больными организм давно уже выработал иммунитет к коронавирусной инфекции.

Руководитель областной «Станции скорой медицинской помощи» Владислав Коган подчеркнул, что нестандартная ситуация никак не повлияет на качество медицинских услуг в регионе и оперативность их предоставления. Медики оставшихся бригад справятся с увеличившейся нагрузкой до момента формирования новой.