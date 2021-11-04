Медицинское мнение: коллектив подстанции скорой в ЕАО уволился в полном составе из-за требования вакцинироваться

Коллектив скорой помощи города Облучье – административного центра Облученского района Еврейской автономной области принял решение об увольнении. Причиной стало требование об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции.
Заявление подали все 15 человек станции скорой помощи. Региональное отделение Роспотребнадзора уведомило о необходимости привить к 15 ноября 80% персонала. Через месяц вакцинацию должен был пройти уже весь коллектив.
Медики не согласились с требованием и приняли решение об увольнении. Один из сотрудников отметил, что помимо основной работы все работники подрабатывают в ковидном госпитале. И в связи с постоянным контактированием с больными организм давно уже выработал иммунитет к коронавирусной инфекции.
Руководитель областной «Станции скорой медицинской помощи» Владислав Коган подчеркнул, что нестандартная ситуация никак не повлияет на качество медицинских услуг в регионе и оперативность их предоставления. Медики оставшихся бригад справятся с увеличившейся нагрузкой до момента формирования новой.
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- вакцинировался и болеет
- не вакцинировался и болеет
- вакцинировался и не болеет
- не вакцинировался и не болеет.
Совершенно разные имунные ответы людей на банально новый, а может и не новый, вирус.
Сколько можно устраивать срач? Почему такого срача не было вокруг ежегодного гриппа?
Вот именно из-за этого создаётся впечатление что это какая-то насильственная вакцинация.
Справедливости ради, это проблема только больших городов и СМИ. В посёлках и деревнях об этом почти никто не думает. Потому что некогда дурью маяться.
Страшно представить что бы было, если бы это чёрная оспа из лаборатории вырвалась, а не ковид.
В России за вчера умерло 1440 человек. Это за ДЕНЬ!
Процент привитых в два раза меньше.
Логический вывод, господа антиваксеры, сможете сделать сами?
Раз у тебя так хорошо со статистикой, то подскади, плз, сколько у них привито пенсионеров, и сколько у нас?
А дело в том, что у нас прививаться заставляют работадатели, а это значит, что большинство привитых вообще не из зоны риска. А пенсионеров у нас не заставляют, нечем надавить. А у них впервую очередь прививали дома престарелых! И пенсионеров,, которые верят властям, а у нас прививают для отписки главному тех, кого можно заставить, так как власти доверия не заслужили за долгие годы лжи.
Сейчас прививку обкатают на школах, и школьников привьют, ура, еще 10%! А что вам от этих процентов, если дети на ковид вприсядку кладут?
Я не против прививки. Я за добровольную прививку, хотя бы тех, кто не в зоне риска, а так же медотводов по антителам, хотя бы!
Ну допустим справятся (допустим), но новые бригады надо откуда то брать. В интернете по объявлению максимум водилу можно найти (и то если кто согласится работать на скорой с ковидниками).
А в чём проблема-то?! Всем же давно ясно, что вся эта шумиха с ковидом и вакцинацией - только лишь кампания властей по сокращению населения и приведения оставшихся к покорности? Испытание на покорных баранах непонятной жыжы?
Тли всё-таки - нет, и болезнь существует?!
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Каких оставшихся, если они увольняются "в полном составе"?
Только надо чтоб все так сделали.
Только вместе можно победить общего врага : ублюдочную,незаконную власть !
Революция без крови не бывает.
"Один из сотрудников отметил, что помимо основной работы все работники подрабатывают в ковидном госпитале." (с)
И вот эта подработка похоже ни разу не добровольная.
Кремлебот !
И все кто "у вас" работает : козлы !
Нормальные люди массово увольняются.
С чего рубаху на груди рвать?
А там наверху уже давно 2 гражданства ,мало примеров!?
Если у тебя выработан иммунитет, то это не вызовет никаких изменений в худшую сторону.
Поступок медперсонала считаю ребячеством
Тысячи уже прошли ревакцинацию и чувствуют себя отлично, а эти строят из себя... Кто-то же их убедил. Надо искать их главного и провести с ним беседу.