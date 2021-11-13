Ольга Кормухина: падение и взлеты «русской Тины Тернер»

Обладательница уникального «расщепленного» вокала не привыкла идти на компромиссы ради дешевой популярности. В своем творчестве «русская Тина Тернер» всегда делала упор на качество и как-то сама призналась, что музыку исполняет для образованной аудитории. Лично я ее впервые услышал еще в конце 80-х годов. По телевизору тогда часто крутили клип «Усталое такси». А потом она на долгие годы пропала из виду и снова появилась лишь много лет спустя – как супруга и соратница музыканта группы «Парк Горького» Алексея Белова.

Интересно, что в свои юные годы Кормухина и не думала становиться певицей. Она здорово рисовала и планировала стать модельером одежды. Но отец настоял на поступлении в строительный институт – на факультет архитектуры. В детстве он сам мечтал стать архитектором. А дизайнером одежды много лет спустя будет дочь Кормухиной. Вот такие интересные повороты судьбы.