Ольга Кормухина: падение и взлеты «русской Тины Тернер»

В нашей стране она считается одной из лучших рок-певиц современности.
Обладательница уникального «расщепленного» вокала не привыкла идти на компромиссы ради дешевой популярности. В своем творчестве «русская Тина Тернер» всегда делала упор на качество и как-то сама призналась, что музыку исполняет для образованной аудитории. Лично я ее впервые услышал еще в конце 80-х годов. По телевизору тогда часто крутили клип «Усталое такси». А потом она на долгие годы пропала из виду и снова появилась лишь много лет спустя – как супруга и соратница музыканта группы «Парк Горького» Алексея Белова.
Интересно, что в свои юные годы Кормухина и не думала становиться певицей. Она здорово рисовала и планировала стать модельером одежды. Но отец настоял на поступлении в строительный институт – на факультет архитектуры. В детстве он сам мечтал стать архитектором. А дизайнером одежды много лет спустя будет дочь Кормухиной. Вот такие интересные повороты судьбы.
Будущая рок-звезда родилась в Горьком (сейчас – Нижний Новгород) в семье интеллигентов. Отец работал крупным инженером в закрытом советском НИИ. Мать руководила музеем деревянного зодчества коренных народов Поволжья. Ольга была старшим ребенком в семье. С братом Андреем у нее десятилетняя разница в возрасте. И если парень рос примерным ребенком, то Ольга была настоящей пацанкой в юбке. Часто пропадала на улице, лазила по деревьям и крышам вместе с местной шпаной и даже могла постоять за себя.
Не отличалась она хорошим поведением и в школе. Родителей девушки часто вызывали на беседы к директору. Однако хулиганистую дочь они никогда не пытались «ломать» и подстраивать под общепринятые нормы. Если провинилась – значит, получала наказание. Но при этом росла свободным ребенком, к мнению которого в семье прислушивались. И дочь отвечала родителям тем же. Именно поэтому она по настоянию отца поступила на архитектора, а не на модельера.
Но девушка от природы обладала сильным, красивым голосом. На архитектурном факультете впервые оценили ее феноменальный вокальный дар. Когда декан факультета услышал, как она поет, то попросил представлять вуз вначале на городских, а потом и на областных музыкальных конкурсах. А в 1980 году Ольга получила Гран-при фестиваля «Нижегородская весна». Ей стали поступать заманчивые предложения от самодеятельных групп, звали работать в филармонию. Но вместо этого Кормухина бросила институт и пошла работать в ресторан. Как она считала, именно там она сможет проявить себя по-настоящему.
Когда об этом узнали родители, то не стали устраивать скандалов. На этот раз они предоставили дочери возможность самой решать, в какую сторону двигаться дальше. И оказались правы. За три года Кормухина выросла как певица. За характерную хрипотцу в голосе поклонники стали ее называть «русской Тиной Тернер». Слава об исполнительнице с необычным голосом разлетелась далеко за пределы родной области.
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И вот уже познакомиться с Ольгой в Горький приехал знаменитый джазмен Олег Лундстрем. Впечатленный ее способностями, музыкант тут же позвал ее в свой оркестр. Ради московской прописки Кормухина поступила в Гнесинку и окончила ее с отличием. Отличную учебу она умудрялась совмещать с активными гастролями по стране в коллективе Лундстрема. А в 1989 году начала успешную сольную карьеру. Съемки на телевидении, многочисленные концерты, престижные музыкальные премии – о Кормухиной узнала вся страна.
Однако в 90-е годы певица вдруг прекратила активную деятельность. На нее сильно повлиял уход из жизни отца и драматические события, происходившие в то время в стране. Позже начались проблемы со здоровьем. Как позже признавалась сама Ольга Борисовна, это было как падение в зияющую пустоту. Певица полностью переосмыслила свою жизнь. Пришла к вере. Познакомилась с протоиреем Николаем Гурьяновым, который стал ее духовным наставником и, можно сказать, вернул к полноценной жизни.
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В начале 2000-х годов Кормухина снова ворвалась на большую сцену – так, словно заново начала жить. Ее мужем, другом и творческим соратником стал музыкант Алексей Белов. В 2009 году Ольга окончила режиссерское отделение ВГИКа и взяла на себя визуальное оформление их совместных программ. Белов же отвечал за музыкальную часть. А в 2014 году вместе с группой «Парк Горького» Кормухина триумфально выступила на закрытии Олимпийских игр в Сочи.
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С Беловым ее свела судьба в Свято-Даниловском монастыре, куда певица приехала на службу. Музыкант тогда только-только приехал из США и тоже переживал непростой период. Как вспоминала Ольга, это была любовь с первого взгляда. Едва они встретились глазами – все стало понятно без слов. С тех пор они всегда вместе. Спустя девять месяцев после знакомства обвенчались, а еще спустя год у них родилась дочь, которую назвали Анатолией. Дать такое необычное имя им посоветовал еще до ее рождения духовный наставник. Интересно, что Ольга Кормухина карьеру рок-певицы теперь совмещает с духовной музыкой. Она поет на клиросе в православных храмах и в эти моменты переходит на чистое сопрано. Воистину талантливый человек талантлив во всем.
Ольга Кормухина и Алексей Белов стали крепкой супружеской и творческой парой.
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