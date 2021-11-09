FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в Беларуси 39 постов • 30 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в Беларуси 
Когда очень хочешь в Европу: мигранты пустили в глаза ребенку сигаретный дым, чтобы вызвать слезы

Когда очень хочешь в Европу: мигранты пустили в глаза ребенку сигаретный дым, чтобы вызвать слезы (1 фото + 2 видео)

Автор:
09 ноября 2021 08:13
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: Белоруссия   Польша   мигранты   на границе   политика   сигарета   фейки   
4484
1
2

Мигранты на границе с Польшей, мечтающие попасть в Европу, не гнушаются откровенным обманом. Перед общением с журналистами взрослые курды заставили ребенка заплакать, ведь со слезами на глазах мальчик будет выглядеть более жалким.

Ситуация в Белоруссии на границе с Польшей остается напряженной. Вчера, 8 ноября, около двух тысяч мигрантов попытались проникнуть через кордон. Журналисты, побывавшие близ погранперехода «Брузги», сумели снять на видео занятную картину. Мужчина пустил в глаза подростку сигаретный дым, от которого у мальчишки выступили слезы.


Плачущий мальчик после стал героем фото и видео. С ним охотно общались журналисты.


Мигранты прибывают в Минск регулярными рейсами из Стамбула и Багдада. Среди них есть афганцы, но в основном это курды, которые боятся развития ситуации в Ираке по афганскому сценарию. После вывода спецконтингента США из Ирака местному населению придется непросто. Поэтому многие, бросив все, устремляются по поиски лучшей доли.


В Польше считают происходящее у границы с Белоруссией, провокацией главы страны А.Лукашенко. Того же мнения придерживается и Литва. Ведь нерешенная ситуация с мигрантами есть по мнению ЕС следствие консервативной политики Польши, которую не поддерживают в Европе и наказывают санкциями. Силовой сценарий вряд ли возможен, а раз так - Польше придется все-таки организовывать временные лагеря, и это требует денег (и немалых). Однако штрафы от ЕС могут ударить по экономике Польши куда сильнее. Между тем, через границу официально Польша пропустила лишь единицы мигрантов, тогда как нелегально проникнуть в вожделенную Европу пытались около 30 тысяч курдов и афганцев.



Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в Беларуси"
Метки: Белоруссия   Польша   мигранты   на границе   политика   сигарета   фейки   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
35
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
35  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Кенвуд 10 часов назад
Не пролезут в Польшу, значит, рассосутся по России. Они тут нужны, эти дармоеды хреновы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
716
И 20 минут назад
Где ты, мой безотказный "максимушка"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43
никон Час назад
Это какой то мировой заговор , в сша мексиканцы и еще кто то лезут через границу , тут эти , кто то хочет засрать Белые страны и впустить это оребье
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
119k
arek14 2 часа назад
израильтяне рассказывали, что палестинцы подставляли под пули своих детей ради денег. Тогда трудно было в это поверить, теперь верю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
smakido 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Эрик 7 часов назад
Почему они бегут через Беларусь в Польшу, а не в дружескую РФ? На загнивающий запад, а не в процветающую Россию?
Неужели телевизор врет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Ivan 8 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Moon24 8 часов назад
Перестрелять этих обезьян . Плачущее отродье вызывает только брезгливое отвращение
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Николай 8 часов назад
Ну, как говорится, кто успел. Никто, ни в Европе, ни в любой другой точке мира не хочет жить по соседству с наглостью, грязью, преступлениями. Дело другое, что есть те, кто пока по тем или иным причинам боится себе в этом признаться. Это все, что нужно знать о толерантности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−16
2k
NIS 8 часов назад
Патентованные технологии « Газа Пикчерс ». ..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−22
scanncode scanncode 8 часов назад
Так обезьяны не гнушаются и дочерей своих в 8 - 10 лет продавать за ради кругленького баблишка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−62
The Sinner 9 часов назад
Хитрый макак = живой макак.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
91
dacent 9 часов назад
То есть можно просто так приехать в Германию и жить на пособие? У нас же с Бел границы нет? А ну-ка подержите мое пиво.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Фёдор 9 часов назад
надо наоборот не пособие,а налог за убежище пока работу не найдёт и сам обеспечивает свой гарем
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
SpoiltNail 9 часов назад
Проверенный способ
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 9 часов назад
Вот так их встречали в Германии в 2015 году. Немки были счастливы - новые @бари приехали, скоро будет хороший секс. Ангела плакала от счастья - новые гастарбайтеры прибыли в Германию, скоро они пойдут на заводы, поднимать немецкую экономику. А оно вон оно как вышло: сейчас Германия закрыла границы, а Меркель ушла на пенсию. Отдуваться придется всем остальным европейцам - пшекам, итальянцам, греками т.д.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−29
Михайло Потапыч 9 часов назад
На ближнем востоке это называется Паливуд.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Fiverknot 9 часов назад
Че ж им в своих странах не живётся? Всё к белым и к халяве их тянет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Trenzel2003 9 часов назад
А че в америку то не лезут? В европе не так и хорошо, как в всеми любимой америке. Пусть туда 3,14здуют!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
91
dacent Trenzel2003 9 часов назад
Туда Белавиа не летает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
873
Bonefacius 10 часов назад
Ну правильно, у себя дома все засрали, значит нужно ехать к ненавистным белым и устроить помойку там, подминая все под свою ленивую жопу. И, как результат толерантности, просвещенности и гуманизма по отношению к "несчастным" мигрантам, эти бесы спокойно все захватывают, мерным шагом гуляя по всей Европе и России. Пусть они грабят, насилуют, болезни распространяют, но это же такой важный элемент в экономике и политике.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 3 комментария
Показать ещё
6 фильмов, покорившие миллионы зрителей и судей Американской Киноакадемии 6 фильмов, покорившие миллионы зрителей и судей Американской Киноакадемии «Мы действовали законно»: Лукашенко прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair «Мы действовали законно»: Лукашенко прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair Белорусские пограничники нашли пятерых избитых мигрантов из Ирака Белорусские пограничники нашли пятерых избитых мигрантов из Ирака Россия перестала выдавать разрешения на посадку летящим в обход Белоруссии бортам Россия перестала выдавать разрешения на посадку летящим в обход Белоруссии бортам Организованная колонна мигрантов в Белоруссии наступает на Польшу Организованная колонна мигрантов в Белоруссии наступает на Польшу "Мы хотим в Польшу, а нас не пускают": мигранты на границе Белоруссии жалуются на свою участь "Мы хотим в Польшу, а нас не пускают": мигранты на границе Белоруссии жалуются на свою участь
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

19657



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Пользователи отжигают: убойные комментарии из соцсетей
4
94
Пользователи отжигают: убойные комментарии из соцсетей
Что о русских не любят вспоминать в Средней Азии
2
285
Что о русских не любят вспоминать в Средней Азии
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
3
Автовсячина
Глютен запрещенный и разрешенный
0
1
Глютен запрещенный и разрешенный
6 фильмов, покорившие миллионы зрителей и судей Американской Киноакадемии
6 фильмов, покорившие миллионы зрителей и судей Американской Киноакадемии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Лучшее свидание
0
0

Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
Официальный спортивный напиток, рецепт 70-х годов прошлого века
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#Ynews#животные#дтп#автомир#новости#приколы#Разное#фотографии
#Юмор#подборка#факты#прикол#кино#аварии#интересное#СССР#дети#прикольные
#интересно#картинки#Россия#автомобили#люди#авто аварии#фильм#в мире#мигранты#полиция

На что жалуетесь?

Вернуться