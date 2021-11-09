Когда очень хочешь в Европу: мигранты пустили в глаза ребенку сигаретный дым, чтобы вызвать слезы

Мигранты прибывают в Минск регулярными рейсами из Стамбула и Багдада. Среди них есть афганцы, но в основном это курды, которые боятся развития ситуации в Ираке по афганскому сценарию. После вывода спецконтингента США из Ирака местному населению придется непросто. Поэтому многие, бросив все, устремляются по поиски лучшей доли.

В Польше считают происходящее у границы с Белоруссией, провокацией главы страны А.Лукашенко. Того же мнения придерживается и Литва. Ведь нерешенная ситуация с мигрантами есть по мнению ЕС следствие консервативной политики Польши, которую не поддерживают в Европе и наказывают санкциями. Силовой сценарий вряд ли возможен, а раз так - Польше придется все-таки организовывать временные лагеря, и это требует денег (и немалых). Однако штрафы от ЕС могут ударить по экономике Польши куда сильнее. Между тем, через границу официально Польша пропустила лишь единицы мигрантов, тогда как нелегально проникнуть в вожделенную Европу пытались около 30 тысяч курдов и афганцев.