Неказистый, но надёжный: представитель Слуцкого сравнил его с грязным ботинком

Липецкий активист наглядно показал ботинок, который напоминает Слуцкого надёжностью.
В прямом эфире местного регионального телевидения «Россия 24» активист Николай Кургузов очень оригинально призвал людей голосовать за кандидата в президенты от ЛДПР Леонида Слуцкого. Чтобы показать преимущества кандидата, Кургузов снял с ноги ботинок и сравнил его с политиком.
Вот смотрите, вот ботинок. Я шел по земле. Это видно. Вот он грязный ботинок. Старый, немножко, там, может быть, неказистый, но надежный и уверенный. Как Леонид Слуцкий, — говорит Кургузов.
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Далее активист обращается к залу и просит обратить внимание, в чём пришли остальные участники программы.
Это важное сравнение! Потому что люди, которые приходят и говорят, должны ходить по тем же дорогам, что липчане, они должны дышать тем же воздухом от Новолипецкого комбината, что и липчане!, - заявил Кургузов, перекрикивая ведущего, который пытался остановить поток сознания.
Как именно отреагировал на сравнение со старым, но надёжным башмаком сам Слуцкий, не сообщается. Ранее мы сообщали, что председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий поддержал идею экранизации жизни Жириновского.
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1. старый
2. неказистый
3. вонючий
4. .......
Старый, неказистый, воняет. Но хозяина не пинает. Кто это?