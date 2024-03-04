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Неказистый, но надёжный: представитель Слуцкого сравнил его с грязным ботинком

Неказистый, но надёжный: представитель Слуцкого сравнил его с грязным ботинком

Автор:
04 марта 2024 18:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Политика   Слуцкий   выборы   дебаты   интересное   телевидение   фото   
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Липецкий активист наглядно показал ботинок, который напоминает Слуцкого надёжностью.

В прямом эфире местного регионального телевидения «Россия 24» активист Николай Кургузов очень оригинально призвал людей голосовать за кандидата в президенты от ЛДПР Леонида Слуцкого. Чтобы показать преимущества кандидата, Кургузов снял с ноги ботинок и сравнил его с политиком.

Вот смотрите, вот ботинок. Я шел по земле. Это видно. Вот он грязный ботинок. Старый, немножко, там, может быть, неказистый, но надежный и уверенный. Как Леонид Слуцкий, — говорит Кургузов.

Далее активист обращается к залу и просит обратить внимание, в чём пришли остальные участники программы.

Это важное сравнение! Потому что люди, которые приходят и говорят, должны ходить по тем же дорогам, что липчане, они должны дышать тем же воздухом от Новолипецкого комбината, что и липчане!, - заявил Кургузов, перекрикивая ведущего, который пытался остановить поток сознания.

Как именно отреагировал на сравнение со старым, но надёжным башмаком сам Слуцкий, не сообщается. Ранее мы сообщали, что председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий поддержал идею экранизации жизни Жириновского.

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Метки: Видео   Политика   Слуцкий   выборы   дебаты   интересное   телевидение   фото   
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7  комментариев
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73k
SAndre Полчаса назад
вывод из аналогии:
1. старый
2. неказистый
3. вонючий
4. .......
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128
Без Паники Полчаса назад
Загадка:
Старый, неказистый, воняет. Но хозяина не пинает. Кто это?
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128
Без Паники Полчаса назад
Полная деградация политической власти в стране.
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11k
MakDag 52 минуты назад
Слуцкий это то, что налипло на ботинке.
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39k
АнтонПолднев 52 минуты назад
БЫВШИЙ представитель...
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11k
Billi_Bons 55 минут назад
ЛДПР без Жириновского - политический труп.
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6k
Трям Час назад
Фейк! ЛДПР уже давно убрали клитор с первой буквы, а у этого на майке он еще есть.
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PokemonKa
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