Неказистый, но надёжный: представитель Слуцкого сравнил его с грязным ботинком

Далее активист обращается к залу и просит обратить внимание, в чём пришли остальные участники программы.

Это важное сравнение! Потому что люди, которые приходят и говорят, должны ходить по тем же дорогам, что липчане, они должны дышать тем же воздухом от Новолипецкого комбината, что и липчане!, - заявил Кургузов, перекрикивая ведущего, который пытался остановить поток сознания.

Как именно отреагировал на сравнение со старым, но надёжным башмаком сам Слуцкий, не сообщается. Ранее мы сообщали, что председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий поддержал идею экранизации жизни Жириновского.