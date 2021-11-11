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Кто принес мат в русскую речь? – от версии к версии

Кто принес мат в русскую речь? – от версии к версии (9 фото)

Автор:
11 ноября 2021 09:57
Сообщество : Факты
Метки: бранные слова   версии   древняя русь   история русского мата   русская речь   славяне   фино-угры   
1642
9

Мат стал неотъемлемой частью русской культуры. Причём наши бранные слова порой вызывают даже восхищение у иностранцев. Но откуда он взялся, и в чём его истинное назначение?

Изначально, непонятно откуда, возникла версия, что мат прибыл вместе с татаро-монгольскими захватчиками, но историки её быстро отмели. Во-первых, в тюркском языке никогда не присутствовало матерщины. Так повелось, что кочевники наотрез отказались сквернословить.


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Кроме того, на берестяных грамотах Новгорода XII века уже присутствовали матерные слова, однако в это время татары ещё не добрались до русских земель.


Но зато написанная там брань имела элементы финской лексики. То есть сквернословием занимались не славянские летописцы, а «понаехавшие» финские колонисты Рюрика. Значит версия, что бранную речь принесли финно-угры, имеет право на существование. Кроме того, есть предположение, что Центральную Россию окучивали пришедшие с Волги финны, когда Чингисхан и Батый ещё не появились на свет.


В итоге мат прижился и стал частью мистической культуры наших славянских предков. А строился он на трех всем известных столпах: половом акте, а также наборе мужских и женских гениталий. Причём пращуры индоевропейцев придавали матюгам сакральный смысл, используя с осторожностью. Считалось, что произносящий их человек получает силу.



С помощью сквернословия, по их поверьям, можно было получить хороший урожай или спасти от разных болячек. Но была и «темная сторона» в виде порчи на род или доведение до импотенции. Поэтому, применять их без причины, разрешено было только колдунам.



Крепкое словцо использовалось и на поле брани, из-за чего матерные слова также окрестили бранными. Когда сражаться больше не было сил, воины использовали матерщину в качестве некого мотивационного заряда.



Сегодня же мат трансформировался, став табуированной темой. Теперь сквернословие применяют для оскорбления или эмоционального окраса.



Причём удивительно, как одним матюгом, можно передать целую палитру тех самых эмоций. Вот только, по мнению неврологов, такой подход притупляет работу «серого вещества».


Но самое забавное, что с его помощью также можно притупить боль. Так что, если ударились мизинцем об тумбочку – орите во всё горло.


Пройдя такой исторический путь, наш мат стал по-настоящему чем-то удивительным. Ведь с его помощью можно получить урожай и обрести силу, но также можно и опуститься на днище, убедив всех в неспособности подобрать альтернативные слова.



Или сегодня у нас каждый второй колдун, бранящийся просто так? 

Источник:

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Метки: бранные слова   версии   древняя русь   история русского мата   русская речь   славяне   фино-угры   
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27  комментариев
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36k
Alex 3 часа назад
Да *уй его знает, кто принес
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14k
Мария Коненкова 6 минут назад
- Шах и мат, б..ь!
- А можно без мата?
- Шах и б..ь!
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17k
Serg2001 10 минут назад
Есть такая байка:
"При анализе Второй мировой войны американские военные историки обнаружили очень интересный факт. А именно, при внезапном столкновении с силами японцев американцы, как правило, гораздо быстрее принимали решения - и, как следствие, побеждали даже превосходящие силы противника. Исследовав данную закономерность, учёные пришли к выводу, что средняя длина слова у американцев составляет 5.2 символа, тогда как у японцев 10.8. Следовательно, на отдачу приказов уходит на 56% меньше времени, что в коротком бою играет немаловажную роль. Ради "интереса" они проанализировали русскую речь - и оказалось, что длина слова в русском языке составляет 7.2 символа на слово (в среднем), однако при критических ситуациях русскоязычный командный состав переходит на ненормативную лексику - и длина слова сокращается до (!) 3.2 символов в слове. Это связано с тем, что некоторые словосочетания и даже фразы заменяются одним словом. Для примера приводится фраза:
32-ой - приказываю немедленно уничтожить вражеский танк, ведущий огонь по нашим позициям - или
32-ой - ё@ни по этому х@ю!"
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17k
Serg2001 15 минут назад
"Считалось, что произносящий мат человек получает силу". К гадалке не ходи! Небольшой пример из жизни. У друга был пёс-боксер. Раздолбай редкостный. Команды хозяина ему были похрену... от слова "совсем". Но только до тех пор, пока друг в конце каждой команды не добавлял волшебное слово "бл@дь". "Айгер,ко мне!" - ноль эмоций... "Айгер, ко мне, "БЛ@ДЬ!!!". И тот покорно поджав уши понуро плетется к хозяину. Понимает, что тот включил суперсилу и теперь кого-то реально может получить поводком по жопе.
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659
Alexander 40 минут назад
Финны к Рюрикам никакого отношения не имеют. Обцессивная лексика в русском языке древнего присхождения, почитайте в интернете, что пишут лингвисты. В финском языке очень ограниченная матерная лексика, из финского заимствований нет. Часть матерной лексики в русском языке имеет подтекст: например "*б твою мать" означает "чёрт *б твою мать", то есть, ты - чёртово отродье. Обычно слово "чёрт" заменяли словом "пёс", отсюда польское ругательство "пся крев", псинная кровь, чёртово отродье. Слово "*б" можно было произносить, а слово "чёрт" нет: помянешь чёрта, и он тут же явится с какой-нибудь пакостью. Так это или не так, чёрт его знает. Пардон, пёс его знает.
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28k
LEPA Час назад
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4k
Ыукп Час назад
есть анек о необдуманном употреблении матерных слов.
парнишка, разговаривая с другом, произнес:
- Мама, ...лять, папа на йух и я, еб..ный в рот, поехали на дачу.
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3k
Юра Гагарин Час назад
Ссылка youtu.be
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3k
Юра Гагарин Час назад
Считалось, что произносящий их человек получает силу.
=
Во как!
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3k
OLDer Час назад
В японском языке нет матерные слов. Поэтому их портовские грузчики (докеры), которые считаются самыми сквернословами, переходят или на английский или на русский мат. )))
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7k
Wollas 2 часа назад
Шел *уй по *ую, увидал *уй на *ую, взял *уй за *уй и выкинул *ух на *уй.
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150
Юденич 2 часа назад
Мату я научился в пионерском лагере в 5-м классе. Там начиналась моя школа жизни.
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130
Javier 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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150
Юденич Javier 2 часа назад
Язык международного общения и понимания.
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1k
Анна Анна 3 часа назад
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918
Hallo FreeSpace 3 часа назад
И главное парой слов можно доходчиво объяснить что нужно сделать , где что взять и куда пойти .
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1k
Денис Ануфриев 3 часа назад
-А можно без матам?
-Да как не*уй делать!
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38k
Сергей 3 часа назад
Это шахматисты принесли МАТ в Россию.
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5k
Roman 3 часа назад
Двести тысяч лет назад древний мастер попадая камнем по пальцу изъяснялся на языке Лермонтова и Пушкина. А потом враги научили его плохому.
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22k
Очевидное-Невероятное 3 часа назад
мат в мою жизнь принес Лешка с 9 этажа..
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