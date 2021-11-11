Кто принес мат в русскую речь? – от версии к версии

Кроме того, на берестяных грамотах Новгорода XII века уже присутствовали матерные слова, однако в это время татары ещё не добрались до русских земель.

Но зато написанная там брань имела элементы финской лексики. То есть сквернословием занимались не славянские летописцы, а «понаехавшие» финские колонисты Рюрика. Значит версия, что бранную речь принесли финно-угры, имеет право на существование. Кроме того, есть предположение, что Центральную Россию окучивали пришедшие с Волги финны, когда Чингисхан и Батый ещё не появились на свет.