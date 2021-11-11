Кто принес мат в русскую речь? – от версии к версии

Мат стал неотъемлемой частью русской культуры. Причём наши бранные слова порой вызывают даже восхищение у иностранцев. Но откуда он взялся, и в чём его истинное назначение?
Изначально, непонятно откуда, возникла версия, что мат прибыл вместе с татаро-монгольскими захватчиками, но историки её быстро отмели. Во-первых, в тюркском языке никогда не присутствовало матерщины. Так повелось, что кочевники наотрез отказались сквернословить.
Кроме того, на берестяных грамотах Новгорода XII века уже присутствовали матерные слова, однако в это время татары ещё не добрались до русских земель.
Но зато написанная там брань имела элементы финской лексики. То есть сквернословием занимались не славянские летописцы, а «понаехавшие» финские колонисты Рюрика. Значит версия, что бранную речь принесли финно-угры, имеет право на существование. Кроме того, есть предположение, что Центральную Россию окучивали пришедшие с Волги финны, когда Чингисхан и Батый ещё не появились на свет.
В итоге мат прижился и стал частью мистической культуры наших славянских предков. А строился он на трех всем известных столпах: половом акте, а также наборе мужских и женских гениталий. Причём пращуры индоевропейцев придавали матюгам сакральный смысл, используя с осторожностью. Считалось, что произносящий их человек получает силу.
С помощью сквернословия, по их поверьям, можно было получить хороший урожай или спасти от разных болячек. Но была и «темная сторона» в виде порчи на род или доведение до импотенции. Поэтому, применять их без причины, разрешено было только колдунам.
Крепкое словцо использовалось и на поле брани, из-за чего матерные слова также окрестили бранными. Когда сражаться больше не было сил, воины использовали матерщину в качестве некого мотивационного заряда.
Сегодня же мат трансформировался, став табуированной темой. Теперь сквернословие применяют для оскорбления или эмоционального окраса.
Причём удивительно, как одним матюгом, можно передать целую палитру тех самых эмоций. Вот только, по мнению неврологов, такой подход притупляет работу «серого вещества».
Но самое забавное, что с его помощью также можно притупить боль. Так что, если ударились мизинцем об тумбочку – орите во всё горло.
Пройдя такой исторический путь, наш мат стал по-настоящему чем-то удивительным. Ведь с его помощью можно получить урожай и обрести силу, но также можно и опуститься на днище, убедив всех в неспособности подобрать альтернативные слова.
Или сегодня у нас каждый второй колдун, бранящийся просто так?
Источник:
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- А можно без мата?
- Шах и б..ь!
"При анализе Второй мировой войны американские военные историки обнаружили очень интересный факт. А именно, при внезапном столкновении с силами японцев американцы, как правило, гораздо быстрее принимали решения - и, как следствие, побеждали даже превосходящие силы противника. Исследовав данную закономерность, учёные пришли к выводу, что средняя длина слова у американцев составляет 5.2 символа, тогда как у японцев 10.8. Следовательно, на отдачу приказов уходит на 56% меньше времени, что в коротком бою играет немаловажную роль. Ради "интереса" они проанализировали русскую речь - и оказалось, что длина слова в русском языке составляет 7.2 символа на слово (в среднем), однако при критических ситуациях русскоязычный командный состав переходит на ненормативную лексику - и длина слова сокращается до (!) 3.2 символов в слове. Это связано с тем, что некоторые словосочетания и даже фразы заменяются одним словом. Для примера приводится фраза:
32-ой - приказываю немедленно уничтожить вражеский танк, ведущий огонь по нашим позициям - или
32-ой - ё@ни по этому х@ю!"
парнишка, разговаривая с другом, произнес:
- Мама, ...лять, папа на йух и я, еб..ный в рот, поехали на дачу.
- А здесь мы полочку прих*ярим!
Отец ему так "бац" подзатыльник, и спрашивает:
- Понял?
- Понял..
- А что ты понял?
- Она здесь на *уй не нужна..
=
Во как!
Сам чуть от страха не обосрался)))
-Да как не*уй делать!
нет, просто спросил "хочешь научу матюкаться"... "хочу"... вот так мат вошел в мою жизнь... 35 лет прошло, а помню как вчера..