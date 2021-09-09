"Это были не учения": появились новые подробности гибели главы МЧС

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Евгений Зиничев погиб на учениях, спасая оператора, снимавшего видео. Так выглядит официальная версия произошедшего. В СМИ стали появляться другие версии происходившего.
Вчера, 8 сентября, СМИ сообщили о гибели главы МЧС, Евгения Зиничева. По официальной версии трагедия произошла во время учений.
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека во время межведомственных учений, сообщили в ведомстве.— НТВ (@ntvru) September 8, 2021
Ему было 55 лет pic.twitter.com/SgPArQr1TC
Спустя сутки появилась информация, что поездка, во время которой случилось несчастье, была туристической.
Портал "Тайга.инфо" утверждает, что трагедия произошла на озере Лама в 120 км от Норильска, на охраняемой территории в западной части Путоранского заповедника. Это место считается достопримечательностью заповедника и туда нередко привозят VIP-гостей, для чего там был даже построен визит-центр на деньги компании «Норникель».
Согласно другим источникам, трагедия произошла на водопаде Китабо-Орон на реке Иркингда, который расположен в западной части заповедника. Туристов туда возят только на вертолетах. Места там опасные, находиться долго никто не будет. По словам опытного инструктора, людей привозят, чтобы те немного походили с проводником, сделали фото и улетели назад вертолетом. Ни в том, ни в другом случае речь об учениях не идет.
Второй погибший, Александр Мельник прибыл в Норильск для выбора места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути. 63-летний кинорежиссер, сценарист, член гильдии кинорежиссеров России, по образованию был инженером-гидрологом, работал на полярной станции в море Лаптевых, участвовал в гидрологических экспедициях на Северном Ледовитом и Тихом океанах. Т.е. был опытным путешественником и исследователем.
Журналисты, освещавшие учения в Норильске так же не сомневаются, что трагедия не имеет отношение к учениям
Если говорить о месте у водопадов, то оно действительно могло быть опасным. Инструктор рассказал, как выглядит Китабо-Орон:
"Да, это мощный водопад. К нему возят туристов на вертолетах. Он считается одной из достопримечательностей плато Путорана. Это плоская скала и слив на 30 метров. Конечно, к краю этого водопада подходить нельзя. Сейчас там дожди, холодно. По сути на плато Путорана уже начинается зима, выпал первый свежий снег. Сейчас там примерно +5. Ледяная вода, скалы мокрые.
Я всегда говорю, что нельзя подходить ближе пяти метров к обрыву. Дело в том, что от самой по себе мощи воды около водопада начинает кружиться голова. Возможно, с погибшим оператором именно так и случилось. Я сам замечал это по себе. Возникает ощущение, что даже скалы трясутся - такая мощь. Хотя, например, ветра сегодня там не было, всего 2-3 м/с. Но и без этого головокружение возле водопада случается часто.
Около русла реки бывают участки скользких камней. Вообще, там же брызги воды повсюду, все камни мокрые. Но вода еще и протачивает камень, поэтому он становится гладким и скользким."
"Да, это мощный водопад. К нему возят туристов на вертолетах. Он считается одной из достопримечательностей плато Путорана. Это плоская скала и слив на 30 метров. Конечно, к краю этого водопада подходить нельзя. Сейчас там дожди, холодно. По сути на плато Путорана уже начинается зима, выпал первый свежий снег. Сейчас там примерно +5. Ледяная вода, скалы мокрые.
Я всегда говорю, что нельзя подходить ближе пяти метров к обрыву. Дело в том, что от самой по себе мощи воды около водопада начинает кружиться голова. Возможно, с погибшим оператором именно так и случилось. Я сам замечал это по себе. Возникает ощущение, что даже скалы трясутся - такая мощь. Хотя, например, ветра сегодня там не было, всего 2-3 м/с. Но и без этого головокружение возле водопада случается часто.
Около русла реки бывают участки скользких камней. Вообще, там же брызги воды повсюду, все камни мокрые. Но вода еще и протачивает камень, поэтому он становится гладким и скользким."
СМИ сообщили, что министр пытался удержать оператора, который поскользнулся на краю обрыва и сорвался вниз. Сейчас же появляется информация, опровергающая ход событий. Сайт Readovka сообщает со ссылкой на источник, что именно погибший режиссер якобы пытался спасти сорвавшегося в пропасть министра, а не наоборот. Пока никаких подробностей и фото с места гибели главы МЧС и кинорежиссера нет. Кадры с места трагедии не опубликованы до сих пор. И, конечно, уже не так важно, кто кого спасал и при каких обстоятельствах произошла трагедия, но зачем врать? Или смерть, случившаяся не во время учений, менее почетная?
А можно врать как-то всем придерживаясь одной версии? А то я уже совсем запуталась: на отдыхе, на фотосессии, на учениях, на озере и о том кто кого спасал тоже. 🧐😳🤷♀️🤦♀️ https://t.co/2Gy5UdnwHG— Lady Justice (@LadyJustice_777) September 8, 2021
Источник:
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Там рядом полсотни (как минимум) полковников-майоров-капитанов должно топтаться. И никто не отреагировал быстрее 55-летнего мужика? Или они там одни были?
Понятно, что многого нам не договаривают, следствие там, и т.п., но тут что-то явно не сходится.
то что они погибли на съёмках док фильма после инспекции учений, было сказано еще вчера
Но всё же, на этом фоне, как бы преждевременно присваивать такую высокую награду....
В противном случае, в подобных ситуациях гибли сотни людей и остались в забвении.
Так кто он ..НА САМОМ ДЕЛЕ!
"Герой РОССИИ" как ....Кадыров или скажем как министр обороны России - "табуреткин"
ИЛИ!?
Больше всего огорчает что веры в правдивость информации у НАС - НЕ СУЩЕСТВУЕТ! легко соврут и СМИ! по заказу "СВЕРХУ" ...то же самое возможно и случае простого пиара! Враньё стало - НОРМОЙ.
Не, ну ты можешь конечно, так и делать...