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"Это были не учения": появились новые подробности гибели главы МЧС

"Это были не учения": появились новые подробности гибели главы МЧС (9 фото + 1 видео)

Автор:
09 сентября 2021 11:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Зиничев   версии   гибель   мчс   учения   
3596
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Евгений Зиничев погиб на учениях, спасая оператора, снимавшего видео. Так выглядит официальная версия произошедшего. В СМИ стали появляться другие версии происходившего.

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Метки: Зиничев   версии   гибель   мчс   учения   
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39  комментариев
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25k
Татьяна Юсова Час назад
Либерастня решила потоптаться на костях? И что им неймется?
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2
contrario 7 минут назад
Оба бухие были, Зиничев сорвался и схватился за Мельника, оба бухих тела улетели, вот и вся "героическая" история.
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175
Lepus 16 минут назад
Вы лучше объясните, почему министр(!, на секундочку) кого-то кидается спасать, генерал армии, между прочим.
Там рядом полсотни (как минимум) полковников-майоров-капитанов должно топтаться. И никто не отреагировал быстрее 55-летнего мужика? Или они там одни были?
Понятно, что многого нам не договаривают, следствие там, и т.п., но тут что-то явно не сходится.
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1k
Андрей Манахов 18 минут назад
Поехал в рабочее время в заповедник. Из-за непрофессионализма, вседозволенности и собственного самопиара навернулся со скалы. Героя России этому парню! Какое "государство", таковы и "герои".
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644
робт 24 минуты назад
так чё имеем в итоге, главные разоблачители заговора - тайгаинфо, мк и рядовка, самые неполживые из неполживых, с самыми источными источниками


то что они погибли на съёмках док фильма после инспекции учений, было сказано еще вчера
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7k
кот базилий Полчаса назад
Я тоже так подумал - охота или рыбалка.
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25k
Григорий Полчаса назад
И не Хаим, а Абрам, и не в лотерею, а в карты, и не миллион, а три рубля. и не выиграл, а проиграл.
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5k
Ruk 36 минут назад
если погиб при исполнении на учениях - родственники получат немаленькую сумму, если за государственный (наш с вами) счёт летал развлекаться в закрытый (для нас с вами) заповедник, то всё норм, все министры так делают
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46
Mosgaz 51 минуту назад
Вот почему так...? Почему нельзя официальному представителю министерства, вот так то и так то в таких обстоятельствах погиб. Перескакивают с одного на другое, в итоге окажется что от алкогольной интоксикации помер за столом.
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11k
Великий Кормчий 54 минуты назад
История печальная. Погибли люди.
Но всё же, на этом фоне, как бы преждевременно присваивать такую высокую награду....
В противном случае, в подобных ситуациях гибли сотни людей и остались в забвении.
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3k
Максим 54 минуты назад
В целом я лучше бы принял предыдущую версию. Министр тем более такого ведомства человек не совсем простой, как бы к нему и его карьере не относиться. Умер на работе? Конечно его это не вернет, родным легче не станет, но по крайней мере все достойно. Не в наших традициях глумиться над смертью.
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46
Mosgaz Максим 49 минут назад
Поверь его родные в "шоколаде" живут, мужик по верхам прыгал ещё и выходец из ФСБ
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13k
Ser 56 минут назад
Класс!! и противно...
Так кто он ..НА САМОМ ДЕЛЕ!
"Герой РОССИИ" как ....Кадыров или скажем как министр обороны России - "табуреткин"
ИЛИ!?
Больше всего огорчает что веры в правдивость информации у НАС - НЕ СУЩЕСТВУЕТ! легко соврут и СМИ! по заказу "СВЕРХУ" ...то же самое возможно и случае простого пиара! Враньё стало - НОРМОЙ.
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6k
Николай Час назад
А в предыдущем посте меня заминусили, еще и сукой обозвали, а я всего лишь написал что подозрительно это...
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8k
Maddy8 Час назад
Т.е была одна версия и было норм, но появилась другая и ей поверили? почему? она ведь тоже без доказательств. Потом появилась 3-я версия и она стала основной, а 2-ая второстепенной, а первая уже чистое вранье, но опять же никаких доказательств.
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101
Иван Петров Час назад
Да похеру как помер, Героя России уже присвоили
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46
Mosgaz Василий 54 минуты назад
Или с вертолёта упал пока на оленей охотился...
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