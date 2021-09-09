"Это были не учения": появились новые подробности гибели главы МЧС

Если говорить о месте у водопадов, то оно действительно могло быть опасным. Инструктор рассказал, как выглядит Китабо-Орон:



"Да, это мощный водопад. К нему возят туристов на вертолетах. Он считается одной из достопримечательностей плато Путорана. Это плоская скала и слив на 30 метров. Конечно, к краю этого водопада подходить нельзя. Сейчас там дожди, холодно. По сути на плато Путорана уже начинается зима, выпал первый свежий снег. Сейчас там примерно +5. Ледяная вода, скалы мокрые.



Я всегда говорю, что нельзя подходить ближе пяти метров к обрыву. Дело в том, что от самой по себе мощи воды около водопада начинает кружиться голова. Возможно, с погибшим оператором именно так и случилось. Я сам замечал это по себе. Возникает ощущение, что даже скалы трясутся - такая мощь. Хотя, например, ветра сегодня там не было, всего 2-3 м/с. Но и без этого головокружение возле водопада случается часто.



Около русла реки бывают участки скользких камней. Вообще, там же брызги воды повсюду, все камни мокрые. Но вода еще и протачивает камень, поэтому он становится гладким и скользким."