Русский язык — прошлое, Меджусловјанскы језык — будущее?

В 2017 году был завершён основной период разработки нового межславянского языка, который так и называется: Меджусловјанскы језык.
Разработчиками нового искусственного языка стали Ян Ван Стенберген и Войтех Мерунка. В дальнейшем изменения будут приниматься на межславянском комитете.
Особенностей у нового искусственного языка, предназначенного для объединения всех славян сразу несколько: у языка два алфавита (кириллический и латинский), 80% грамматики Междуславянского языка идентична грамматике русского языка.
В отличие от эсперанто (другого искусственного языка), Междуславянский язык имеет довольно сложную внутреннюю структуру. С одной стороны новый язык позволит наладить лучшее общение между представителями славянских языков, но с другой стороны он отделит носителей славянских языков от всех прочих языковых групп.
В настоящее время существуют следующие славянские языки, на которых происходит общение:
- белорусский
- русский
- украинский
- русинский
- кашубский
- польский
- силезский
- верхнелужицкий
- нижнелужицкий
- словацкий
- чешский
- болгарский
- македонский
- боснийский
- сербский
- хорватский
- кайкавский
- молизско-славянский
- черногорский
- словенский
Отдельно в этой группе находится церковнославянский язык.
Карта распространения славянских языков
Идея создания единого межславянского языка существовала ещё в XVIII-XIX веках, когда была популярна идеология панславянизма и создания единого сверхгосударства, которое бы объединяло всех славян.
В настоящее время новый язык не претендует на такую роль.
Кстати, первые попытки создания единого межславянского языка относятся к 1666 году, когда хорватский священник Юрий Крижанич пытался создать общий для всех славян язык.
Вторая попытка создать универсальный славянский язык, не привязанный к конкретному этносу, относится к 1826 году. В это время Ян Герель разработал на базе западнославянских языков универсальный славянский язык.
Кстати, наибольшее сопротивление в создании универсального межславянского языка оказывалось в Российской империи, поскольку считалось, что это подрывает основу русской государственности и снижает статус русского языка. Того же Крижанича за его деятельность отправили в ссылку в Тобольск на 16 лет.
Словарь
Разработан межславянский словарь: http://steen.free.fr/interslavic/ms-en.html
Флаг Межславянского языка
В чём же особенности подобного языка?
В русском языке выделяют шесть основных падежей, тогда как в новом языке их семь (нет предложного падежа, зато есть местный и звательный). В словенском и лужицких языках осталось двойственное число (помимо единственного числа и множественного). От двойственного числа в новом языке решили отказаться. Число родов такое же, как и в русском языке.
Как вы относитесь к идее создания такого языка? И есть ли у этого языка будущее?
Источник:
- Чем отличается русский язык от других славянских?
- Е, Б и точки: кое-что о русском мате
- Безграмотные знаменитости: осторожно, из глаз может пойти кровь!
- Иностранцы о русском языке
- Игра слов: каламбуры в русском языке, которые точно не поймут иностранцы
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Хотя именно русский язык, несомненно, как раз намного сильнее отклонился от старославянского чем польский, украинский и прочие. Хотя я не филолог и возможно, что с научной точки зрения может оно всё вообще не так :)
Но лично мне очевидно, что белорусский, украинский, польский, чешский, словацкий и прочие - много ближе друг к другу чем к русскому. Разве что болгарский это какое-то исключение.
Всё сказаное - это к моему огромному сожалению, так как родной у меня именно русский.
Белорусский
Болгарский
Македонский
Русинский
Сербский
Украинский
Esperanto. Ankaŭ artefarita kaj homoj multe parolas pri ĝi.
Пример: я иду в шоп за фиш
Вот это полет мысли - фантазия - масштаб.
А межславянский, да пускай будет, эсперанто есть и ничего
А создавать язык только для славян вообще бред. Славяне и без него понимают друг друга.