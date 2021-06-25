Русский язык — прошлое, Меджусловјанскы језык — будущее?

Разработчиками нового искусственного языка стали Ян Ван Стенберген и Войтех Мерунка. В дальнейшем изменения будут приниматься на межславянском комитете.

Особенностей у нового искусственного языка, предназначенного для объединения всех славян сразу несколько: у языка два алфавита (кириллический и латинский), 80% грамматики Междуславянского языка идентична грамматике русского языка.

В отличие от эсперанто (другого искусственного языка), Междуславянский язык имеет довольно сложную внутреннюю структуру. С одной стороны новый язык позволит наладить лучшее общение между представителями славянских языков, но с другой стороны он отделит носителей славянских языков от всех прочих языковых групп.

В настоящее время существуют следующие славянские языки, на которых происходит общение:

белорусский

русский

украинский

русинский

кашубский

польский

силезский

верхнелужицкий

нижнелужицкий

словацкий

чешский

болгарский

македонский

боснийский

сербский

хорватский

кайкавский

молизско-славянский

черногорский

словенский

Отдельно в этой группе находится церковнославянский язык.

Карта распространения славянских языков