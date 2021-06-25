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Русский язык — прошлое, Меджусловјанскы језык — будущее?

Русский язык — прошлое, Меджусловјанскы језык — будущее? (5 фото)

Автор:
25 июня 2021 11:45
Сообщество : Факты
Метки: Меджусловјанскы језык   Междуславянский язык   русский язык   славяне   славянские языки   языки   
1325
5

В 2017 году был завершён основной период разработки нового межславянского языка, который так и называется: Меджусловјанскы језык.

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Метки: Меджусловјанскы језык   Междуславянский язык   русский язык   славяне   славянские языки   языки   
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36  комментариев
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5k
yahaomsk 2 часа назад
а где буква Щ в новом алфавите?
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4k
Дмитрий Григорьев 3 минуты назад
Не нужно придумывать искусственные языки. В 19 веке уже придумали украынский и ни к чему хорошему это не привело.
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269
a38 9 минут назад
Тоже мне, удивили. Приезжайте к полякам в Вильнюсский район, они уже давно на общеславянской тарабарщине разговаривают. Правда, еще с небольшой примесью литовского
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15k
Денис 13 минут назад
Вообще довольно странно, что 80% языка от русского.
Хотя именно русский язык, несомненно, как раз намного сильнее отклонился от старославянского чем польский, украинский и прочие. Хотя я не филолог и возможно, что с научной точки зрения может оно всё вообще не так :)
Но лично мне очевидно, что белорусский, украинский, польский, чешский, словацкий и прочие - много ближе друг к другу чем к русскому. Разве что болгарский это какое-то исключение.

Всё сказаное - это к моему огромному сожалению, так как родной у меня именно русский.
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519
робт 16 минут назад
сейчас русский отличается от всех перечисленных отсутствием латиницы и он таким и останется, а все эти остальные "славянские" подхрюкиватели могут 3.14здеть на чем угодно
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3k
Петрович 20 минут назад
А чо, прикольно. Я за
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691
Fiverknot 20 минут назад
Посмотрите на Малороссию и поглядите к чему привело внедрение искусственно созданного языка на ней. Это путь к разрозненности и вражде. А организаторы сидят в стороне и потирают ручки.
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20k
Ратибор 22 минуты назад
Польско-украинский флаг?
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6k
Trenzel2003 39 минут назад
Эсперанто. Тоже искусственный и на нем много говорят людей.
Esperanto. Ankaŭ artefarita kaj homoj multe parolas pri ĝi.
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9k
K7OO 45 минут назад
Абсолютно бессмысленная и никому не нужная хрень. Особенно учитывая, что развитие гаджетов неизбежно приведет к тому, что языковые барьеры со временем вообще исчезнут.
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193
Константин Свешников 57 минут назад
Помнится в середине 90-х кто-то из особо одаренных профессоров-лингвистов всерьез хотел все слова в русском языке сократить до 3-х букв.
Пример: я иду в шоп за фиш
Вот это полет мысли - фантазия - масштаб.
А межславянский, да пускай будет, эсперанто есть и ничего
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19k
Вишенка Крокодилова Час назад
У искусственных языков в принципе нет будущего.
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11k
Вася Час назад
может хоть тогда ться тся перестанут путать
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2k
Frank Borman Час назад
А зачем он нужен? Зачем россиянцы должны разговаривать на одном языке с пшеками, болгарами и скопьенцами? Все славяне сейчас в НАТО, все враги Русьи.
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9k
Кыся Час назад
Бесполезная хрень. Никто не станет его учить. Как и эсперанто, который гораздо проще и универсальнее. Но он просто никому не нужен. Так уж сложилось, что международным языком стал английский, и все попытки это изменить неизменно терпят крах.
А создавать язык только для славян вообще бред. Славяне и без него понимают друг друга.
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