На портале "Госуслуги" требовали "избегать образов людей не славянской внешности"

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рекомендовало в 2015 году отказаться от изображений не славян на рекламных баннерах и макетах портала "Госуслуги".
Пользователь сети "Твиттер" в брендбуке "Госуслуг" от Минкомсвязи обнаружил требование "При поиске фотоизображений избегать использования образов людей не славянской внешности. Герои на фото должны быть похожи на людей, проживающих на территории Российской Федерации".
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так вышло что мне пришлось столкнуться с использованием бренда г*сусл*г. интересно выходит: народы нашей великой и могучей державы внезапно выходят за рамки т. н. «бренда» своей родной страны :)) pic.twitter.com/vziY0AVcN7— дима (@cetetranger) August 25, 2021
Также Министерство требует, что фотографии должны "соответствовать стилю, характеру и настроению бренда: быть простым, дружелюбным, открытым и позитивным".
В сети разразился скандал, ведь в России проживает масса народов с "не славянской" внешностью.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций поспешило выпустить заявление о "некорректных формулировках" руководства в 2015 году и пообещало всё исправить:
"В визуальных образах, которые транслируются в связи с брендом "Госуслуг", мы должны ориентироваться на нашу основную целевую аудиторию. При этом мы считаем некорректными формулировки в брендбуке и ведем работу над новым гайдлайном. Он появится в ближайшее время".
В сети разразился скандал, ведь в России проживает масса народов с "не славянской" внешностью.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций поспешило выпустить заявление о "некорректных формулировках" руководства в 2015 году и пообещало всё исправить:
"В визуальных образах, которые транслируются в связи с брендом "Госуслуг", мы должны ориентироваться на нашу основную целевую аудиторию. При этом мы считаем некорректными формулировки в брендбуке и ведем работу над новым гайдлайном. Он появится в ближайшее время".
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Как в Америке ребята из Портленда не поймут мексиканцев на листовках - их там почти нет, не основная часть населения. Не говоря уж про Кадиак на Аляске и прочее.
Таджиков, азеров и прочих татаро-монголов в фотобанках так запросто и не найдешь.
Это ленинградский карикатурист Владимир Гальба в блокаду нарисовал, для "Ленинградской правды".
большинство готовых коммерческих клипартов что можно купить в интернетах это - америкосы, европейцы, негры, азиаты, особенно любо-дорого-толерантно они все смотрятся вместе...
что очевидно, для наших госуслуг подобные картинки на*х*уй не сдались
что, негров или арабов на плакатах размещать? к чему это наброс на вентилятор?
Какая связь с 2015 годом - не понятно.
То ли эта рекомендация была в 2015 году, а потом пропала. То ли она висит на госуслугах уже 6 лет, до сегодняшнего дня, то тогда какой смысл несколько раз упоминать 2015 год?
Специально зашла на Госуслуги, пыталась найти данное сообщение и не нашла.
Ты удивишься, но Чечня, Дагестан, Адыгея, Карачаево-Черкеcсия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия и даже Ингушетия - это всё Россия. А азиатов вообще, только за Челябинск выйди - пруд пруди.
Россия для русских?
Езжай, дорогой в Махачкалу жить.
Махачкала - это Россия )))
Расскажи это дагестанцам, что в Дагестане должны жить только русские )))