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На портале "Госуслуги" требовали "избегать образов людей не славянской внешности"

На портале "Госуслуги" требовали "избегать образов людей не славянской внешности" (3 фото)

Автор:
27 августа 2021 10:05
Сообщество : Жить в России
Метки: ynews   Изображения   Минцифры   брендбук   госуслуги   славяне   
1193
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рекомендовало в 2015 году отказаться от изображений не славян на рекламных баннерах и макетах портала "Госуслуги".
Пользователь сети "Твиттер" в брендбуке "Госуслуг" от Минкомсвязи обнаружил требование "При поиске фотоизображений избегать использования образов людей не славянской внешности. Герои на фото должны быть похожи на людей, проживающих на территории Российской Федерации".
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Также Министерство требует, что фотографии должны "соответствовать стилю, характеру и настроению бренда: быть простым, дружелюбным, открытым и позитивным".

В сети разразился скандал, ведь в России проживает масса народов с "не славянской" внешностью.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций поспешило выпустить заявление о "некорректных формулировках" руководства в 2015 году и пообещало всё исправить:

"В визуальных образах, которые транслируются в связи с брендом "Госуслуг", мы должны ориентироваться на нашу основную целевую аудиторию. При этом мы считаем некорректными формулировки в брендбуке и ведем работу над новым гайдлайном. Он появится в ближайшее время".

Источник:

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Метки: ynews   Изображения   Минцифры   брендбук   госуслуги   славяне   
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32  комментария
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25k
Григорий 2 часа назад
У нас огромная страна. Но от Питера до Улан-Удэ 4,6 Ккм. Как до Нигера. И это не означает, что макркетинг в Питере должен учитывать всех на свете.
Как в Америке ребята из Портленда не поймут мексиканцев на листовках - их там почти нет, не основная часть населения. Не говоря уж про Кадиак на Аляске и прочее.
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2k
VPJ 16 минут назад
Это недоработка госуслг. Есть еще над чем работать. Предлагаю, Госуслуги, как брата прошу, госуслуги джан, Ара госуслуги, гамарджоба госуслуги, салям госуслуги. Уникальность этих госуслуг в том, что работать они будут на месте рождения, территориальном, а не из 3,14зды, с подтверждением из ЗАГСА, паспортного стола, ну и в новых условиях справки о прививке. В некоторых районах сойдет о том, что что-то колол.
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9k
Alexander Полчаса назад
Наверное, я один остался, кто не зарегистрирован на госуслугах...
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27
Александр Умка Черушев Полчаса назад
Хоть в где-то все правильно сделали
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−38
azazmu 40 минут назад
что прицепились к русским?? их и так не видно и не слышно. Самая забитая нация
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3k
Outcast 41 минуту назад
Надо размещать фото россиянина будущего.
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20k
pssst Час назад
Как бы все не возбуждались из-за русских нерусских, требования были направлены на то, чтобы девочко-дизайнер не натащило негров из фотобанка.
Таджиков, азеров и прочих татаро-монголов в фотобанках так запросто и не найдешь.
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−147
Кукулькан Час назад
Шах и мат(бл...ть). Квартиры сдают только "лицам славянской национальности". Теперь ещё и изображения в инете модерировать будут
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11k
info-kozirev Час назад
И что не так,народ титульной нации,государство образующей,тем более,что многие народы живущие в России НЕ КОРЕННЫЕ народы и у них есть государственные образования за ее рубежом (типа армян,айзеров,таджиков и прочих киргизов) нахрена нам не коренные этносы выпячивать?
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653
Алексей Попов Час назад
"формулировки в брендбуке и ведем работу над новым гайдлайном" - какой язык такая и работа. И это "условные госуслуги", почему то я не удивлен. :-)
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8k
Izrin Maria Час назад
Я ни на что не намекаю - по российскому закону нельзя намекать.
Это ленинградский карикатурист Владимир Гальба в блокаду нарисовал, для "Ленинградской правды".
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−22
Александр Поляков 2 часа назад
а как же поганый скот в кауказа?
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2k
Sergey Nekrasov 2 часа назад
Целиком на стороне госуслуг в этом вопросе , хотя сам сайт и приложение полное говнище.
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626
робт 2 часа назад
сенсация рассчитанная на дегенератов

большинство готовых коммерческих клипартов что можно купить в интернетах это - америкосы, европейцы, негры, азиаты, особенно любо-дорого-толерантно они все смотрятся вместе...
что очевидно, для наших госуслуг подобные картинки на*х*уй не сдались
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728
Hypnosis 2 часа назад
О как козоебы возбудиоись)
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4k
RRK 2 часа назад
Страна победившая нацизм
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34k
Alex 2 часа назад
А че не так? Может извинятся еще будем перед черными?
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Я твой бренд труба шатал!
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41k
Соломей 2 часа назад
ну и правильно, что не так?титульная нация кто? тото же.
что, негров или арабов на плакатах размещать? к чему это наброс на вентилятор?
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17k
MarkovAlexandr 2 часа назад
А можно ссылку на сам этот гайдлайн? Или хотя бы на заявление с извинениями?
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5k
Ruk 2 часа назад
ну и правильно, чего на пропеллер говна подкидывать? в России живут русские. в Чечне пусть своих вешают ( что они добросовестно и делают)
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