На портале "Госуслуги" требовали "избегать образов людей не славянской внешности"

Также Министерство требует, что фотографии должны "соответствовать стилю, характеру и настроению бренда: быть простым, дружелюбным, открытым и позитивным".



В сети разразился скандал, ведь в России проживает масса народов с "не славянской" внешностью.



Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций поспешило выпустить заявление о "некорректных формулировках" руководства в 2015 году и пообещало всё исправить:



"В визуальных образах, которые транслируются в связи с брендом "Госуслуг", мы должны ориентироваться на нашу основную целевую аудиторию. При этом мы считаем некорректными формулировки в брендбуке и ведем работу над новым гайдлайном. Он появится в ближайшее время".