Специалисты рассказали, куда могло пропасть "золото Гитлера"

Самой правдоподобной версией считается, что награбленные ценности частью остались в швейцарских банках, частью отправлены в Латинскую Америку.
Считается, что за несколько дней до капитуляции Третьего рейха из Берлина был отправлен паровоз с 300 тоннами золота и произведениями искусства. И если картины и прочее культурное наследие интересовало в основном только культурологов и работников музеев, то судьба золота, которое таинственно исчезло, не давало спать очень многим. И далеко не только политикам - спрятанные сокровища искали даже обычные люди.
Существует множество версий о нахождении сокровищ. Но самой правдоподобной исследователи называют версию с Латинской Америкой и Швейцарией. Как известно, после поражения многие нацисты бежали в Южную Америку, и считается, что пересылку туда награбленных ценностей за "скромную" плату организовали знаменитые швейцарские банки.
Впрочем, не лишена смысла и версия с кладами. Осенью 2019 года немецко-польский фонд Schlesische Brucke ("Силезский мост") опубликовал выдержки из дневника немецкого офицера Эгона Олленхауера, который считается главным лицом операции по сокрытию драгоценностей на территории Польши. Если верить его дневнику, местные жители активно помогали армии СС прятать драгоценности.
В дневнике Олленхауера указано несколько тайников, где находятся 27 тонн золота, ювелирные изделия, ордена, золотые монеты и более 45 произведений искусства - шедевры Рубенса, Караваджо, Рафаэля, Клода Моне и Рембрандта.
Сотрудники фонда "Силезский мост" исследуют места, описанные в дневнике, но их старания пока не увенчались успехом. Все дело в том, что тайники находятся в очень необычных местах: дно водоема, заброшенный колодец или тайная комната, расположенная в стенах старинного дворца, - какого именно, в дневнике, разумеется, не написано.
Источник:
- Склонен к побегу
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Гитлеровская Германия к 1945 году давненько исчерпала все свои резервы. Экономика рейха не тянула от слова совсем. Гитлер пытался получить займы, но идиотов не нашлось. Какое золото? Оно уже давно утекло через Швейцарские банки в Англию и США.