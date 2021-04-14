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Специалисты рассказали, куда могло пропасть "золото Гитлера"

Специалисты рассказали, куда могло пропасть "золото Гитлера" (4 фото)

Автор:
14 апреля 2021 17:00
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Польша   версии   золото Третьего Рейха   исследователи   история   тайники   
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Самой правдоподобной версией считается, что награбленные ценности частью остались в швейцарских банках, частью отправлены в Латинскую Америку.

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Метки: Польша   версии   золото Третьего Рейха   исследователи   история   тайники   
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5  комментариев
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8k
portmen77 3 часа назад
А специалисты то эти кто?
Гитлеровская Германия к 1945 году давненько исчерпала все свои резервы. Экономика рейха не тянула от слова совсем. Гитлер пытался получить займы, но идиотов не нашлось. Какое золото? Оно уже давно утекло через Швейцарские банки в Англию и США.
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8k
Караганда Полчаса назад
Швейцария она такая-всё выдаст и счета заблокирует по приказу о санкциях,а вклады рейха ни кто не трогает,да и санкций на них нет.
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31k
Alex 3 часа назад
В Швейцарских и Американских банках оно
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36k
Андрей Alex 2 часа назад
и немного в английских.
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8k
MihailoSerbiya Alex Час назад
Про Ватикан забили.
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