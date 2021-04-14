Специалисты рассказали, куда могло пропасть "золото Гитлера"

В дневнике Олленхауера указано несколько тайников, где находятся 27 тонн золота, ювелирные изделия, ордена, золотые монеты и более 45 произведений искусства - шедевры Рубенса, Караваджо, Рафаэля, Клода Моне и Рембрандта.

Сотрудники фонда "Силезский мост" исследуют места, описанные в дневнике, но их старания пока не увенчались успехом. Все дело в том, что тайники находятся в очень необычных местах: дно водоема, заброшенный колодец или тайная комната, расположенная в стенах старинного дворца, - какого именно, в дневнике, разумеется, не написано.