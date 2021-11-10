Звезды 80-х: молодые, яркие и необузданные

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1980-е были поистине революционным десятилетием - во всем, что касается моды, музыки, кино и т. д. Вот несколько откровенных (и сумасшедших) фотографий самых ярких звезд 80-х!
Майкл Джексон в нью-йоркской подземке, ноябрь 1986 года
Одной из самых крупных звезд на музыкальном небосклоне 80-х был Майкл Джексон. В те годы он выпустил такие культовые вещи, как "Триллер", "Билли Джин", "Beat It" и "Bad". Этот кадр сделан в 1986 году в метро Нью-Йорка во время съемок видеоклипа на песню "Bad". Режиссером видеоклипа был Мартин Скорсезе.
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Мерил Стрип в вагоне метро, Нью-Йорк, 1981 год
В отличие от Майкла Джексона, актриса Мерил Стрип на этом снимке использует метро Нью-Йорка по прямому его назначению. Интересный факт: метро Нью-Йорка в те годы было самой опасной системой общественного транспорта в мире. Каждую неделю в поездах или на станциях совершалось более 250 преступлений.
Кристи Бринкли и Брук Шилдс, Нью-Йорк, 1987 год
Иконы стиля 80-х - фотомодель Кристин Бринкли и актриса/модель Брук Шилдс - были завсегдатаями веселых вечеринок. Кадр сделан на одной из них в 1987 году. В 2013 году подруги воссоздали эту культовую фотографию.
Стиви Уандер и Эдди Мерфи на концертном выступлении Стиви Уандера, 18 октября 1983 года
Вот две абсолютные легенды - певец Стиви Уандер и комик/актер Эдди Мерфи. Фотограф поймал их в объектив на вечеринке после концерта Стиви Уандера в Radio City Music Hall 18 октября 1983 года. Уандер был одним из величайших артистов 80-х, а Мерфи - одной из главных звезд телешоу Saturday Night Live.
Майкл Дж. Фокс и Молли Рингуолд, 1980-е годы
Майкл Дж. Фокс и Молли Рингуолд были главными звездами молодежных кинохитов в 80-х годах. Фокс снялся в фильмах "Назад в будущее" (1985) и "Волчонок" (1985), а Молли Рингуолд - в культовых лентах "Шестнадцать свечей" (1984) и "Клуб "Завтрак" *1985).
Робин Уильямс со своей женой Валери в клубе Studio 54, приблизительно 1979-1980 гг.
На этом снимке мы видим легендарного комика, танцующего в культовом клубе. По словам Марка Флейшмана, который купил Studio 54 у первоначальных владельцев Стива Рубелла и Яна Шрагера и вновь открыл клуб в 80-х, Робин Уильямс регулярно посещал клуб на протяжении десятилетия.
Дрю Бэрримор в клубе Studio 54, 1983 год
Этот милый ребенок, зажигающий в ночном клубе Нью-Йорка, - девятилетняя Дрю Бэрримор. Она была одной из самых известных детей-актеров 80-х и сама называла себя "тусовщицей" лет с восьми. Увы, уже к 12 года ей пришлось пройти курс лечения от наркотических веществ. К счастью, Дрю удалось справиться с пагубным пристрастием и она по сей день продолжает сниматься в кино.
Сильвестр Сталлоне и Джон Траволта на мировой премьере фильма "Остаться в живых" в Голливуде, июль 1983 года
"Остаться в живых" был продолжением популярного мюзикла 1977 года "Лихорадка субботнего вечера". Траволта сыграл главную роль, а Сталлоне был режиссером и продюсером фильма. Однако, несмотря на хорошие кассовые сборы, картина получила в основном негативные отзывы и является самым старым фильмом с нулевым рейтингом на сайте Rotten Tomatoes.
Дайана Росс и Джон Траволта 14 июля 1983 года на афтепати после премьеры фильма "Остаться в живых"
После премьеры фильма самое время веселиться! Здесь мы видим звезду "Остаться в живых" на вечеринке с певицей Дайаной Росс. Снимок был сделан через три года после того, как Росс выпустила одну из своих самых знаковых музыкальных записей Diana, в которую вошли такие культовые песни восьмидесятых, как "Upside Down" и "I'm Coming Out".
Жан-Мишель Баския и Мадонна в ночном клубе "Мадд", Нью-Йорк, 1983 год
Художник Жан-Мишель Баския и Мадонна встречались в начале 80-х, когда оба только начинали карьеру. Баския находился в центре движения уличного искусства, а Мадонна все еще была подающей надежды певицей. Героиновая зависимость Баскии в конечном итоге привела к расколу пары. Художник скончался 12 августа 1988 года от передозировки героина.
Группа Beastie Boys и Мадонна, 1985 год
10 апреля 1985 года Мадонна отправилась в свой первый тур с альбомом Like A Virgin, который вышел в конце 1984 года. На разогреве у нее играла группа Beastie Boys - казалось бы, отличный выбор для стадионных концертов, куда, предположительно, толпой должны были валить юные девушки и их родители. А на деле после нескольких первых концертов менеджер Мадонны хотел уволить Beastie Boys, но Мадонна вступилась за них, и в конечном итоге они продолжили тур.
Том Круз и Шон Пенн, 1981 год
В 1981 году Том Круз и Шон Пенн вместе снялись в военном фильме "Отбой". Это была первая главная роль в фильме и для одного, и для другого. На этой фотографии Тому Крузу всего 19 лет, а Шону Пенну - 21 год.
Фиби Кейтс и Уитни Хьюстон на пляже, 1981 год
На этом снимке - актриса Фиби Кейтс и певица Уитни Хьюстон во время фотосессии для журнала Seventeen. До того как стать певицей, Уитни Хьюстон была моделью для подростковых журналов. И, кстати, одной из первых чернокожих девушек, появившихся на обложке Seventeen.
Режиссер Стэнли Кубрик делает селфи в зеркале с дочерью Вивиан Кубрик, притворяясь, будто фотографирует Джека Николсона
Ну разве это не самое крутое зеркальное селфи всех времен? Здесь мы видим, как режиссер Стэнли Кубрик будто бы фотографирует актера Джека Николсона на съемочной площадке "Сияния" в 1980 году. На самом деле он делает селфи в зеркале со своей дочерью Вивиан Кубрик.
Синди Лопер и Шер на церемонии MTV Video Music Awards, 1987 год
Цитируя строчку из песни Синди Лопер, "девочки просто хотят повеселиться", и они наверняка отлично провели время на церемонии MTV Video Music Awards 1987 года. Эти певицы дружат много лет, и в 2018 году Синди вышла на сцену для неожиданного выступления в честь Шер.
Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне, женщина-журналист и Франко Колумбу (бывший мистер Олимпия) на тренировке на Венис-Бич, 1980-е годы
Возможно, это самая лучшая фотография 80-х. Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне и Франко Колумбу во время тренировки давали интервью журналистке на Венис-Бич. Взгляните на их тренировочные костюмы - так выглядела спортивная мода восьмидесятых.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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