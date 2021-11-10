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Звезды 80-х: молодые, яркие и необузданные

Звезды 80-х: молодые, яркие и необузданные (17 фото)

Автор:
10 ноября 2021 15:13
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 1980-е   1980-е годы   голливуд   звезды   звезды 80-х   звезды в молодости   как это было   шоу бизнес   
958
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1980-е были поистине революционным десятилетием - во всем, что касается моды, музыки, кино и т. д. Вот несколько откровенных (и сумасшедших) фотографий самых ярких звезд 80-х!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 1980-е   1980-е годы   голливуд   звезды   звезды 80-х   звезды в молодости   как это было   шоу бизнес   
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10k
Шурум-бурум Час назад
каждое послевоенное десятилетие ХХго века было эпохой
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1k
Анна Анна Полчаса назад
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Вау! Какие бьютифульные пиплы. Аж соул радуется.
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