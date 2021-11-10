Звезды 80-х: молодые, яркие и необузданные

10 апреля 1985 года Мадонна отправилась в свой первый тур с альбомом Like A Virgin, который вышел в конце 1984 года. На разогреве у нее играла группа Beastie Boys - казалось бы, отличный выбор для стадионных концертов, куда, предположительно, толпой должны были валить юные девушки и их родители. А на деле после нескольких первых концертов менеджер Мадонны хотел уволить Beastie Boys, но Мадонна вступилась за них, и в конечном итоге они продолжили тур.