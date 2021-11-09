Госдума решила «обнулить» и губернаторов. Может и выборы скоро отменят?

И заживем как в Северной Корее: вечные, несменяемые «паханы» и все остальные. Как и положено в любом нормальном феодальном княжестве.
«Губеры» не могут избираться более, чем на два срока подряд. Но это ненадолго: народные избранники решили устранить такую несправедливость и сегодня в первом чтении приняли «Закон о региональной власти в РФ».
В нем эти постыдные ограничения снимаются.
Теперь если залез в кресло и смог там усидеть - кормись хоть всю жизнь. Все законно)
«Мы принимаем очень важный закон. Это базовый законопроект, который несет в себе и прямые нормы, и закладывает определенные параметры организации и работы региональной власти», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Что это означает? Какие нормы? Это известно лишь самому Володину, да и то не факт… Чиновники вообще любят потроллить население. Например, принять такой вот закон)
Раньше у фантастов была любимая фишка: вечная жизнь. Вот изобретут чудо-зелье и люди перестанут умирать. А там еще и вечную молодость придумают, будет вообще замечательно.
Я тоже так думал. А теперь мечтаю о другом — лишь бы не изобрели! Иначе вот это вот все будет править нами вечно. Без шансов…
Источник:
- Наталья Поклонская призналась, что разочарована в мужчинах
- Госдума VS Google: кто кого?
- В Госдуме считают целесообразным лечить детей за счёт богатых россиян
- В Госдуме предложили платить женщинам тринадцатую зарплату перед праздниками
- МВД собирается внести изменения в паспорта российских граждан
Понравилось60
А если случится чудо и в кресле окажется человек не из системы,то его быстро сплавят.
Еще на закате союза начали играть в демократию, но как играть не поняли.
Вот за кого у нас идут голосовать - либералов, демократов, коммунистов ...? Не - идут голосовать за конкретных людей, а не идеи. Точнее за обещания этих людей, которые у всех одни и те же.
Смысл вообще тогда за кого-то голосовать?
Не яри народ! Народ если встанет, ой больно бить будет! А рано или поздно это будет!
с другой стороны -я политикам не верю от слова никак ,поэтому Кто там сидит тоже неБольшое значение имеет
Что стоит в инициативе одному Володина известно... Так какого лешего ты пишешь об обнулении губеров?
Песня о Буревестнике
Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный.
То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и тучи слышат радость в смелом крике птицы.
В этом крике жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.
Чайки стонут перед бурей, стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей.
И гагары тоже стонут, им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни: гром ударов их пугает.
Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах… Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!
Все мрачней и ниже тучи опускаются над морем, и поют, и рвутся волны к высоте навстречу грому.
Гром грохочет. В пене гнева стонут волны, с ветром споря. Вот охватывает ветер стаи волн объятьем крепким и бросает их с размаху в дикой злобе на утесы, разбивая в пыль и брызги изумрудные громады.
Буревестник с криком реет, черной молнии подобный, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает.
Вот он носится, как демон, гордый, черный демон бури, и смеется, и рыдает… Он над тучами смеется, он от радости рыдает!
В гневе грома, чуткий демон, он давно усталость слышит, он уверен, что не скроют тучи солнца, нет, не скроют!
Ветер воет… Гром грохочет…
Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи, вьются в море, исчезая, отраженья этих молний!
Буря! Скоро грянет буря!
Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы:
Пусть сильнее грянет буря!..
А британская "старейшая демократия Европы" всю свою историю обслуживает интересы полутора десятков семей: "дежурной королевской" (династии-то меняются теми, кто "рулит баблом") и их финансистов.
Варианты:
"советский": из выбора "между КПСС и КПСС"
"американский": в какой карман будем пилить госбюджет, в
"демократический" или "республиканский"?
"европейский": "кому бы нам лизнуть поглубже? Путину, чтобы газ подешевел или пиндосам, которые "типа союзники и нас, типа, "защищают от Путина за наши же деньги втридорога?"
"Греческий" и "римский" варианты демократии - не канают, патамушта там это всё равно были варианты "американской демократии" - "У кого бабла больше, тот и более демократичен!"