Госдума решила «обнулить» и губернаторов. Может и выборы скоро отменят?

«Губеры» не могут избираться более, чем на два срока подряд. Но это ненадолго: народные избранники решили устранить такую несправедливость и сегодня в первом чтении приняли «Закон о региональной власти в РФ».

В нем эти постыдные ограничения снимаются. Теперь если залез в кресло и смог там усидеть - кормись хоть всю жизнь. Все законно)

«Мы принимаем очень важный закон. Это базовый законопроект, который несет в себе и прямые нормы, и закладывает определенные параметры организации и работы региональной власти», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.