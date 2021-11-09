FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5053 поста • 800 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Госдума решила «обнулить» и губернаторов. Может и выборы скоро отменят?

Госдума решила «обнулить» и губернаторов. Может и выборы скоро отменят? (3 фото)

Автор:
09 ноября 2021 16:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   госдума   губернатор   депутат   закон   политика   срок   
2272
3

И заживем как в Северной Корее: вечные, несменяемые «паханы» и все остальные. Как и положено в любом нормальном феодальном княжестве.

«Губеры» не могут избираться более, чем на два срока подряд. Но это ненадолго: народные избранники решили устранить такую несправедливость и сегодня в первом чтении приняли «Закон о региональной власти в РФ».

В нем эти постыдные ограничения снимаются. Теперь если залез в кресло и смог там усидеть - кормись хоть всю жизнь. Все законно)

«Мы принимаем очень важный закон. Это базовый законопроект, который несет в себе и прямые нормы, и закладывает определенные параметры организации и работы региональной власти», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

×
×

Что это означает? Какие нормы? Это известно лишь самому Володину, да и то не факт… Чиновники вообще любят потроллить население. Например, принять такой вот закон)

Раньше у фантастов была любимая фишка: вечная жизнь. Вот изобретут чудо-зелье и люди перестанут умирать. А там еще и вечную молодость придумают, будет вообще замечательно.

Я тоже так думал. А теперь мечтаю о другом — лишь бы не изобрели! Иначе вот это вот все будет править нами вечно. Без шансов…

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Россия   госдума   губернатор   депутат   закон   политика   срок   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
53
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
53  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
SR 2 часа назад
Что-то подобное следовало ожидать. Застолбить место у кормушки - это святое. Все законы - для себя любимых.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
17k
ВВС 8 минут назад
обнуление .. правильное обнуление
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
cfhfwby 13 минут назад
Заметьте, все при молчаливом одобрении народа. Точнее, быдла и ватников. Я- не хохол, если что.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergius SPb Полчаса назад
Да какая разница,выборный или нет, один хрен в кресле будет сидеть нужный власти человек.
А если случится чудо и в кресле окажется человек не из системы,то его быстро сплавят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Denis Полчаса назад
А так нам и надо.
Еще на закате союза начали играть в демократию, но как играть не поняли.
Вот за кого у нас идут голосовать - либералов, демократов, коммунистов ...? Не - идут голосовать за конкретных людей, а не идеи. Точнее за обещания этих людей, которые у всех одни и те же.
Смысл вообще тогда за кого-то голосовать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
129
gloomy old fart Полчаса назад
Какая, нахрен, разница - один срок или десять будет сидеть губер? Главное, чтобы были механизмы его замены. Если губер хреновый, его и одного срока держать нельзя, а если толковый - так пусть хоть всё жизнь сидит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Trenzel2003 40 минут назад
-"Не яри зверя!".
Не яри народ! Народ если встанет, ой больно бить будет! А рано или поздно это будет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39
Drago 41 минуту назад
История ничему не учит. Будут потом с выпученными глазами на вилах висеть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
523
Голосмордора 47 минут назад
Не имеет большого значения кто там сидит.Мы для них - человекоресурсы и цифры на бумаге.Один уйдёт - придёт другой такой же.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51
@photoaQyn 58 минут назад
Ну я не знаю эти ограничения и так ни к чему. Потому же это Слепое копирование американских законов не очень полезно для других стран.
с другой стороны -я политикам не верю от слова никак ,поэтому Кто там сидит тоже неБольшое значение имеет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Andrey G Час назад
Что, где, как? Какая инициатива? Что в ней стоит? Автор просто написал отсебятины и приписал её Володина и Госдуме.
Что стоит в инициативе одному Володина известно... Так какого лешего ты пишешь об обнулении губеров?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
samtel Час назад
Мы в Беларуси уже четверть века так живем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39
Drago samtel 42 минуты назад
В КЗ 30 лет уже так
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Севастьян Час назад
Лишь бы кормушка не иссякла и на старости лет можно купить какой нибудь островок и с наслаждением смотреть как правнуки живут в элитном частном секторе в Лондоне.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Hairy. Час назад
Максим Горький
Песня о Буревестнике
Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный.

То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и тучи слышат радость в смелом крике птицы.

В этом крике жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.

Чайки стонут перед бурей, стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей.

И гагары тоже стонут, им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни: гром ударов их пугает.

Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах… Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!

Все мрачней и ниже тучи опускаются над морем, и поют, и рвутся волны к высоте навстречу грому.

Гром грохочет. В пене гнева стонут волны, с ветром споря. Вот охватывает ветер стаи волн объятьем крепким и бросает их с размаху в дикой злобе на утесы, разбивая в пыль и брызги изумрудные громады.

Буревестник с криком реет, черной молнии подобный, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает.

Вот он носится, как демон, гордый, черный демон бури, и смеется, и рыдает… Он над тучами смеется, он от радости рыдает!

В гневе грома, чуткий демон, он давно усталость слышит, он уверен, что не скроют тучи солнца, нет, не скроют!

Ветер воет… Гром грохочет…

Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи, вьются в море, исчезая, отраженья этих молний!

Буря! Скоро грянет буря!

Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы:

Пусть сильнее грянет буря!..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
Николай Час назад
обнулим 1917?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39
Drago Николай 42 минуты назад
За
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18
Михаил Николай Полчаса назад
Удачи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
709
Карл Такойто 2 часа назад
А почему бы и нет? А вообще насчёт губернаторов показательна история Фургала. Вот народ его значит выбрал,всем он в регионе нравится,но он не свой для Кремля, самостоятельную политику проводил,чего то там налаживал. И что в итоге? Прислали из Москвы ОМОН и закрыли по делу шитому белыми нитками,до сих пор сидит. Народ за него почти полгода ходил бастовал-не помогло. Автор после этого ещё на какую то сменяемость рассчитывает?
Это же смешно,вот как говорится яркий пример когда человека выбрали,народ за него,но разве ему это помогло?))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39
Drago Опиум для народа 41 минуту назад
Царь хороший
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
A 2 часа назад
"Может и выборы скоро отменят?"- а они у нас есть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Элек Мек 2 часа назад
А юли их обнулять? Они все назначенные,н.а.с.т.о.е.б.у.т,сменят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Taximaxi 2 часа назад
Одни порядочные люди на Руси были -губернаторы. Да и то если приглядеться -так одни воры ,подонки и завербованные ублюдки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Поручик 2 часа назад
Вы, "протестные" комментаторы, не поверите, но в "светоче демократии" уже лет двести+ президентская власть передаётся всяким куклам, у которых в жопку вставлена "направляющая рука" чьих-то там финансовых интересов.
А британская "старейшая демократия Европы" всю свою историю обслуживает интересы полутора десятков семей: "дежурной королевской" (династии-то меняются теми, кто "рулит баблом") и их финансистов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: флуд
−16
Показать ещё 20 комментариев
Показать ещё
Потеряла маму в 12 лет: что стало с дочкой Юлии Началовой (18 фото) Потеряла маму в 12 лет: что стало с дочкой Юлии Началовой (18 фото) МВД собирается внести изменения в паспорта российских граждан МВД собирается внести изменения в паспорта российских граждан В Госдуме считают целесообразным лечить детей за счёт богатых россиян В Госдуме считают целесообразным лечить детей за счёт богатых россиян Депутат Верховной Рады показал Зеленскому средний палец и назвал предателем Депутат Верховной Рады показал Зеленскому средний палец и назвал предателем Депутат Госдумы предложил запретить СМИ называть национальность преступников Депутат Госдумы предложил запретить СМИ называть национальность преступников Госдума VS Google: кто кого? Госдума VS Google: кто кого?
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

12570



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Пользователи отжигают: убойные комментарии из соцсетей
4
94
Пользователи отжигают: убойные комментарии из соцсетей
Мужские правила для женщин
26
243
Мужские правила для женщин
Набирающие популярность в сообществах
Хочется, но колется: когда ребенку следует ограничить употребление сладкого?
0
9
Хочется, но колется: когда ребенку следует ограничить употребление сладкого?
Новые рабочие места - Вакансия проверяющего QR-коды появилась в Алтайском крае
0
15
Новые рабочие места - Вакансия проверяющего QR-коды появилась в Алтайском крае
6 фильмов, покорившие миллионы зрителей и судей Американской Киноакадемии
6 фильмов, покорившие миллионы зрителей и судей Американской Киноакадемии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Лучшее свидание
0
0

Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
Официальный спортивный напиток, рецепт 70-х годов прошлого века
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#Ynews#животные#дтп#автомир#новости#приколы#Разное#фотографии
#Юмор#подборка#факты#прикол#кино#аварии#интересное#СССР#дети#прикольные
#интересно#картинки#Россия#автомобили#люди#авто аварии#фильм#в мире#мигранты#полиция

На что жалуетесь?

Вернуться