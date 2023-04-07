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В Подмосковье полиция накрыла "фабрику" по производству контрафактного моторного масла

В Подмосковье полиция накрыла "фабрику" по производству контрафактного моторного масла

Автор:
07 апреля 2023 21:50
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Подмосковье   Производство   контрафакт   моторное масло   подпольный цех   полиция   пушкино   цех   
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Никогда такого не было и вот опять. Нелегальное производство моторного масла и бытовой химии обнаружили в промзоне подмосковного Пушкино. Крутые бизнесмены буквально за минуты превратившиеся в фигурантов уголовного дела, изготавливали технические жидкости под известными брендами более чем в десяти цехах одновременно. Теперь они раскрывают секреты производства полицейским и прощаются со свободой и карьерой.

В Подмосковном Пушкино копы внезапно нагрянули в отдаленную промзону и не ошиблись, ликвидировав заодно десять подпольных цехов по производству моторного масла и бытовой химии. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу, 7 апреля.

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«Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве при участии ФСБ России и Росгвардии пресечена деятельность нескольких цехов, в которых осуществлялось производство бытовой химии и моторного масла.

Во время обысков правоохранители изъяли свыше 500 палет с бытовой химией, упакованной в пластиковые емкости,  а также более ста паллет с техническими маслами общим объемом 32 000 литров.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров, совершенное организованной группой».

Были задержаны трое подозреваемых в организации производства. Во время допросов они признали свою вину. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Помимо них, были задержаны водители, менеджеры и логист незаконного предприятия.

Следственными органами принято процессуальное решение.

Проводятся мероприятия по установлению организатора противоправной деятельности», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сколько палёного моторного масла успело попасть в продажу предстоит выяснить следствию.

Источник:

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Метки: Подмосковье   Производство   контрафакт   моторное масло   подпольный цех   полиция   пушкино   цех   
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4  комментария
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23k
Евгений 6 минут назад
Теперь из Светофора масло пропадёт
.
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20k
What??? 22 минуты назад
Полюбому "бизнесмены" черножопые были!
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32k
Юр21 45 минут назад
Вот мля и покупай "фирменное масло"...
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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