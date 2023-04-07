В Подмосковье полиция накрыла "фабрику" по производству контрафактного моторного масла

В Подмосковном Пушкино копы внезапно нагрянули в отдаленную промзону и не ошиблись, ликвидировав заодно десять подпольных цехов по производству моторного масла и бытовой химии. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу, 7 апреля.

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«Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве при участии ФСБ России и Росгвардии пресечена деятельность нескольких цехов, в которых осуществлялось производство бытовой химии и моторного масла.

Во время обысков правоохранители изъяли свыше 500 палет с бытовой химией, упакованной в пластиковые емкости, а также более ста паллет с техническими маслами общим объемом 32 000 литров.