В Подмосковье полиция накрыла "фабрику" по производству контрафактного моторного масла

Никогда такого не было и вот опять. Нелегальное производство моторного масла и бытовой химии обнаружили в промзоне подмосковного Пушкино. Крутые бизнесмены буквально за минуты превратившиеся в фигурантов уголовного дела, изготавливали технические жидкости под известными брендами более чем в десяти цехах одновременно. Теперь они раскрывают секреты производства полицейским и прощаются со свободой и карьерой.
В Подмосковном Пушкино копы внезапно нагрянули в отдаленную промзону и не ошиблись, ликвидировав заодно десять подпольных цехов по производству моторного масла и бытовой химии. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу, 7 апреля.
«Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве при участии ФСБ России и Росгвардии пресечена деятельность нескольких цехов, в которых осуществлялось производство бытовой химии и моторного масла.
Во время обысков правоохранители изъяли свыше 500 палет с бытовой химией, упакованной в пластиковые емкости, а также более ста паллет с техническими маслами общим объемом 32 000 литров.
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По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров, совершенное организованной группой».
Были задержаны трое подозреваемых в организации производства. Во время допросов они признали свою вину. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.
Помимо них, были задержаны водители, менеджеры и логист незаконного предприятия.
Следственными органами принято процессуальное решение.
Проводятся мероприятия по установлению организатора противоправной деятельности», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сколько палёного моторного масла успело попасть в продажу предстоит выяснить следствию.
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