Когда всё так отлично поместилось и идеально совпало

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Порой людям так недостаёт совершенства вокруг, что они готовы высматривать его даже в мелочах. А всё потому что любые совпадения, хоть и незначительные, дарят необъяснимое чувство удовольствия!
Словно вы очень долго собирали мазаику и вот наконец нашли подходящие пазлы из всего многообразия различных деталек. Именно такие идеальные по форме сочетания мы и собрали в нашей сегодняшней подборке.
Мастера парковки
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Идеальное совпадение
Размерчик что надо
Обожаю такие совпадения
Когда настала пора переезжать
Перевозка вещей, конечно, довольно муторное занятие, зато можно развлечь себя вот таким импровизированным пазлом.
Эти сосиски идеально вписались в мою тарелку
Этот стритрейсер может собой гордиться
Крышка от банки с тунцом идеально вписалась в слив моей раковины
Даже по цвету они прекрасно дополняют друг друга.
Эта овальная рамка пришлась очень кстати
Чайный пакетик и моя кружка стали отличной парой
Маловажное, но приятное совпадение
Это отделение в машине было создано для моего телефона
Упаковки с капсулами для кофемашины идеально уместились в отделение моего кухонного ящика
Выглядит прекрасно, но как мне теперь достать свою посылку?
Спасибо доставщику!
А ведь я не выбирал ножи по принципу «идеально уместиться в отсек»
Это стопроцентная удача!
И как мне теперь достать эту тарелку, чтобы я мог помыть её?
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