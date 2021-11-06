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Когда всё так отлично поместилось и идеально совпало

Когда всё так отлично поместилось и идеально совпало (18 фото)

Автор:
06 ноября 2021 08:41
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещи   идеально   перфекионизм   подборка   подошло   совпало   фото   
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Порой людям так недостаёт совершенства вокруг, что они готовы высматривать его даже в мелочах. А всё потому что любые совпадения, хоть и незначительные, дарят необъяснимое чувство удовольствия!

Словно вы очень долго собирали мазаику и вот наконец нашли подходящие пазлы из всего многообразия различных деталек. Именно такие идеальные по форме сочетания мы и собрали в нашей сегодняшней подборке.


Мастера парковки

×

Идеальное совпадение

Размерчик что надо

Обожаю такие совпадения

Когда настала пора переезжать

Перевозка вещей, конечно, довольно муторное занятие, зато можно развлечь себя вот таким импровизированным пазлом.


Эти сосиски идеально вписались в мою тарелку

Этот стритрейсер может собой гордиться

Крышка от банки с тунцом идеально вписалась в слив моей раковины

Даже по цвету они прекрасно дополняют друг друга.


Эта овальная рамка пришлась очень кстати

Чайный пакетик и моя кружка стали отличной парой

Маловажное, но приятное совпадение

Это отделение в машине было создано для моего телефона

Упаковки с капсулами для кофемашины идеально уместились в отделение моего кухонного ящика

Выглядит прекрасно, но как мне теперь достать свою посылку?

Спасибо доставщику!


А ведь я не выбирал ножи по принципу «идеально уместиться в отсек»

Это стопроцентная удача!

И как мне теперь достать эту тарелку, чтобы я мог помыть её?

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Метки: вещи   идеально   перфекионизм   подборка   подошло   совпало   фото   
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