15 ситуаций, когда что-то неожиданно пошло не так

Обычно мы стараемся сохранить самые интересные и волнующие моменты, которые с нами случаются. Но иногда все идет не так, как планировалось, из-за нелепого инцидента или невезения. И чаще всего так случается, что фотографии, сделанные в такие минуты, превращаются в шедевры. В этом посте вы увидите такие парадоксальные кадры.

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Хотела показать знакомой, как я делаю упражнение 0 Источник:

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Наш сын не справился с аллигатором 0 Источник:

Планировалась другая фотография 0 Источник:

Голубь неожиданно ворвался в кадр 0 Источник:

Хотел похвастаться перед друзьями, но не сегодня 0 Источник:

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Он был спокоен, и вдруг... 0 Источник:

Во время фото, дочь наступила на лего 0 Источник:

Отпускное фото моей подруги 0 Источник:

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Он выглядел довольно безобидно, пока не начал рычать 0 Источник:

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Застывшие брызги 0 Источник:

Не все довольны своим рисунком 0 Источник: