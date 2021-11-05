15 ситуаций, когда что-то неожиданно пошло не так

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Обычно мы стараемся сохранить самые интересные и волнующие моменты, которые с нами случаются. Но иногда все идет не так, как планировалось, из-за нелепого инцидента или невезения. И чаще всего так случается, что фотографии, сделанные в такие минуты, превращаются в шедевры. В этом посте вы увидите такие парадоксальные кадры.
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