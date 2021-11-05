FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6206 постов • 727 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
15 ситуаций, когда что-то неожиданно пошло не так

15 ситуаций, когда что-то неожиданно пошло не так (16 фото)

Автор:
05 ноября 2021 23:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Интересные   Пошло не так   Шедевр   моменты   неожиданно   ситуации   
1758
16
Обычно мы стараемся сохранить самые интересные и волнующие моменты, которые с нами случаются. Но иногда все идет не так, как планировалось, из-за нелепого инцидента или невезения. И чаще всего так случается, что фотографии, сделанные в такие минуты, превращаются в шедевры. В этом посте вы увидите такие парадоксальные кадры.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Интересные   Пошло не так   Шедевр   моменты   неожиданно   ситуации   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Чё 2 часа назад
На последнем фото не кот, а кошка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
Показать ещё
Царевна Несмеяна: что стало с внучкой создателя КВН Таисией Масляковой (19 фото) Царевна Несмеяна: что стало с внучкой создателя КВН Таисией Масляковой (19 фото) 17 объединяющих моментов, которые сближают всех и каждого 17 объединяющих моментов, которые сближают всех и каждого 15 реальных снимков, которые выглядят как фальсификация 15 реальных снимков, которые выглядят как фальсификация 10 неловких ситуаций, из-за которых хочется провалиться сквозь землю 10 неловких ситуаций, из-за которых хочется провалиться сквозь землю 17 жутковатых кадров, которые моментально поднимут ваш пульс 17 жутковатых кадров, которые моментально поднимут ваш пульс 15 вещей, о которых многие задумывались, но мало кто видел 15 вещей, о которых многие задумывались, но мало кто видел
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

204089



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
3
0
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
Таджикская диаспора недовольна приговором блогеру Бобиеву
0
203
Таджикская диаспора недовольна приговором блогеру Бобиеву
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
1
1
Автовсячина
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Пересильд впервые рассказала о своих трудностях на МКС
Пересильд впервые рассказала о своих трудностях на МКС
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#СССР#животные#забавно#смешные#актеры#нападение#сша#фильм
#Юмор#история#Россия#картинки#люди#Вакцинация#кавказцы#новости#коронавирус#Украина
#факты#подборка#кино#прикол#приколы#прикольные#мигранты#смешно#интересное#полиция

На что жалуетесь?

Вернуться