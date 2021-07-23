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15 вещей, о которых многие задумывались, но мало кто видел

15 вещей, о которых многие задумывались, но мало кто видел (16 фото)

Автор:
23 июля 2021 23:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: Задумывались   Интересные   Поражать   вещи   мало   мир   неожиданно   
1018
16

Мы живем в мире, который никогда не перестает нас поражать, показывая нам удивительную красоту природы и нереальные явления в жизни. В этом посте вы увидите познавательные снимки, которые дают ответ на некоторые интересные и неожиданные вопросы.

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Метки: Задумывались   Интересные   Поражать   вещи   мало   мир   неожиданно   
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2  комментария
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6k
Sterling Malory Archer 16 минут назад
Я частенько думал о северном сияние над ледниковой лагуной Йокульсарлон, но раньше не видел
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18k
Karagi 6 минут назад
"Орлы вьют гнездо" - это каранча, она же каракара. С орлами даже не родственники.

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