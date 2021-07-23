15 вещей, о которых многие задумывались, но мало кто видел

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Мы живем в мире, который никогда не перестает нас поражать, показывая нам удивительную красоту природы и нереальные явления в жизни. В этом посте вы увидите познавательные снимки, которые дают ответ на некоторые интересные и неожиданные вопросы.
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В начале 1900-х годов французские гангстеры использовали оружие под названием "Апачский револьвер", которое выполняло функции револьвера, ножа и кастета
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Метки: Задумывались Интересные Поражать вещи мало мир неожиданно
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