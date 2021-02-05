17 объединяющих моментов, которые сближают всех и каждого

Каким бы уникальным ни был каждый житель планеты, у всех у нас есть схожие привычки, даже если мы из разных стран. В этом посте вы увидите фото разных ситуаций и наверняка скажете: "Я тоже так делаю!"
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У всех людей, независимо из какой они страны и какой у них социальный статус, есть одна общая черта: этот ящик.
Сказал друзьям, что не сможешь с ними пойти гулять, так как очень занят
Ваше лицо, когда вы касаетесь своего кармана, чтобы проверить, есть ли там ваш телефон, и понимаете, что это не так
У каждого есть стул для одежды, которая слишком грязная для шкафа, но все еще слишком чистая для стирки
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нужно поголодать 4-5 месяцев
а вообще чтобы понять что важно... нужно потерять близких людей
например родителей или своих детей
ну вот тогда поймете ЧТО важно в этом мире :)
Но я ровно отношусь, если ложка досталась другая.
"и даже ложась спать я не выключаю свет, просто стреляю в лампочку из люгера, проще новую с утра вкрутить, чем делать лишние телодвижения"
плюсанут...
одно из двух или люди знают эту фразу или просто на подсознании им это нравится
и то и другое плохо... очень плохо...
на самом деле это я позпимствовал из СС ну людей у которых была работа
убивать людей в промышленных масштабах
вот бицеаский маньяк мопреничал с чикатило
кто больше людей убил
один 69 другой 63
каждый за 16+ лет
а тут за сутки сотни тысяч они уничтожали
им конечно внушали, что это не люди
но глаза то сложно обмануть
видят же что это люди
ну вот, чтоб совесть не мучила и бахались наркатой и алкоголем
ну и потом после турдового дня, когда очередные 20 000 людей за сутки уничтожили... ну какое там свет выключать?
вот эту квинтэссенцию (я раз 30 перечитал, но не догоняю... я тупой?)
а так ... я не подхожу ни под один признак из выше перечисленных
и даже ложась спать я не выключаю свет, просто стреляю в лампочку из люгера, проще новую с утра вкрутить, чем делать лишние телодвижения