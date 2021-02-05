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17 объединяющих моментов, которые сближают всех и каждого

17 объединяющих моментов, которые сближают всех и каждого (18 фото)

Автор:
05 февраля 2021 23:55
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Объединяющие   Сближают   жители   моменты   планета   ситуации   
1552
18

Каким бы уникальным ни был каждый житель планеты, у всех у нас есть схожие привычки, даже если мы из разных стран. В этом посте вы увидите фото разных ситуаций и наверняка скажете: "Я тоже так делаю!"

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Метки: Объединяющие   Сближают   жители   моменты   планета   ситуации   
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18  комментариев
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7k
Прохожий3 7 часов назад
Половина - не мое. Я один такой?
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
Пост говно. Автор,не умиляйся,нет тут никаких объединяющих нормальных людей с тобой моментов. Походу тут полудурок только ты.
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1k
Sergiy Rambus 3 часа назад
Хрень
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583
Казак 5 часов назад
Воды испить из шланга я и сейчас могу, не только в детстве, а остальное....
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7k
Nikita Казак 4 часа назад
Из шланга не знаю... Но вот так пил...
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−52
Володя 6 часов назад
чтобы понять, что действительно важно
нужно поголодать 4-5 месяцев

а вообще чтобы понять что важно... нужно потерять близких людей
например родителей или своих детей

ну вот тогда поймете ЧТО важно в этом мире :)
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3k
Михалыч 6 часов назад
Пиндосская подлива
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−30
Georg 6 часов назад
Считать ломы, но большая часть не актуально для меня.
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23k
Григорий 6 часов назад
Чушь. Из всего этого есть любимая ложка с ракетой и надписью 1967.
Но я ровно отношусь, если ложка досталась другая.
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1k
имя пользователя 6 часов назад
Чушь какая то, вообще ничего не подходит.
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−52
Володя 6 часов назад
на самом деле... я не ожидал, что мой комент с фразой

"и даже ложась спать я не выключаю свет, просто стреляю в лампочку из люгера, проще новую с утра вкрутить, чем делать лишние телодвижения"

плюсанут...
одно из двух или люди знают эту фразу или просто на подсознании им это нравится

и то и другое плохо... очень плохо...
на самом деле это я позпимствовал из СС ну людей у которых была работа
убивать людей в промышленных масштабах

вот бицеаский маньяк мопреничал с чикатило
кто больше людей убил
один 69 другой 63
каждый за 16+ лет

а тут за сутки сотни тысяч они уничтожали
им конечно внушали, что это не люди
но глаза то сложно обмануть
видят же что это люди

ну вот, чтоб совесть не мучила и бахались наркатой и алкоголем
ну и потом после турдового дня, когда очередные 20 000 людей за сутки уничтожили... ну какое там свет выключать?
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290
Александр Задорожный 6 часов назад
То ли не та страна, то ли не то поколение, но большая часть совсем мимо.
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9k
Бабудай-Ага 7 часов назад
Вот про нож над раковиной правда.
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15k
Сталкер 7 часов назад
Половина как минимум – бред.
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−52
Володя 7 часов назад
>>Когда не убираешь нож, чтобы позднее сделать бутерброд

вот эту квинтэссенцию (я раз 30 перечитал, но не догоняю... я тупой?)

а так ... я не подхожу ни под один признак из выше перечисленных

и даже ложась спать я не выключаю свет, просто стреляю в лампочку из люгера, проще новую с утра вкрутить, чем делать лишние телодвижения
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