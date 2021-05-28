17 жутковатых кадров, которые моментально поднимут ваш пульс

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В мире очень много ситуаций, которые нас могут не на шутку взволновать или вызвать настоящую панику. У каждого из нас были какие-то неприятные моменты, но нужно постараться их встретить с чувством юмора. В этой статье вы сможете найти изображения, которые заставят ваше сердце биться быстрее.
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