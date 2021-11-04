О дивный новый мир: в Юте США вводят новые цифровые водительские права

Жители штата обеспокоены тем, что помимо множества персональных данных, не имеющих отношения к вождению автомобиля, в документе присутствуют любопытные и тревожные нововведения.
Новое цифровое водительское удостоверение в США теперь будут включать статус вакцинации, а также содержать информацию о кредитном и социальном рейтинге человека.
Вводимый стандарт, кроме информации, о праве на вождение автомобиля, будет включать данные о статусе COVID-19. Всё это будет отслеживаться контролирующими органами, электронные записи планируется сделать доступными для государственных служащих.
Utah’s new digital mobile drivers license looks a lot like a “conspiracy theory” I’ve heard about. pic.twitter.com/by4G5haaJK— No One 🇺🇸 (@tweettruth2me) November 1, 2021
В обозримой перспективе объём данных может быть расширен и пополнится следующей информацией:
Медицинские записи
Финансовые отчёты
Кредитные баллы
Записи о путешествиях
Регистрация транспортных средств
Расходы
Голосование
Лицензии и разрешения, которые у вас есть
Штрафы за парковку
О тестировании новых цифровых водительских прав сообщает издание outkick.com.
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Похоже на то, что для США начинает сбываться ещё одно пророчество "Чёрного зеркала": в третьем сезоне ода из серий была посвящена социальному рейтингу. Отрывок из этой серии размещён ниже.
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Напомним, что в ранее опубликованном материале, сообщалось о создании автономных роботов-собак, вооружённых штурмовыми винтовками. В одной из частей, вышеназванного фэнтезийного сериала похожие автономные роботизированные устройства практически уничтожили человечество на земле.
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В 2022 году штат Юта будет предлагать в качестве опции мобильные водительские права и удостоверение личности.
Никакой дополнительной информации, по сравнению с текущей версией, добавлять не будут.
Некоторые организации и сегодня имеют расширенный допуск к персональной информации. В этом смысле ничего не изменится.
Кому интересно, могут почитать -
https://publicsafety.utah.gov/2021/04/20/new-mobile-driver-license-to-offer-utahns-enhanced-privacy/https://publicsafety.utah.gov/2021/04/20/new-mobile-driver-license-to-offer-utahns-enhanced-privacy/
Кому положено, и сегодня имеют допуск к кредитному рейтингу.
Так же как полицейский и сегодня по правам может пробить Driving Record.
Поэтому непонятно чему вообще удивляться.