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О дивный новый мир: в Юте США вводят новые цифровые водительские права

О дивный новый мир: в Юте США вводят новые цифровые водительские права (3 фото + 2 видео)

Автор:
04 ноября 2021 07:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: видео   водителя   права   рейтинг   социальный   сша   цифровые   юта   
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Жители штата обеспокоены тем, что помимо множества персональных данных, не имеющих отношения к вождению автомобиля, в документе присутствуют любопытные и тревожные нововведения.

Новое цифровое водительское удостоверение в США теперь будут включать статус вакцинации, а также содержать информацию о кредитном и социальном рейтинге человека.

Вводимый стандарт, кроме информации, о праве на вождение автомобиля, будет включать данные о статусе COVID-19. Всё это будет отслеживаться контролирующими органами, электронные записи планируется сделать доступными для государственных служащих.


В обозримой перспективе объём данных может быть расширен и пополнится следующей информацией:

Медицинские записи

Финансовые отчёты

Кредитные баллы

Записи о путешествиях

Регистрация транспортных средств

Расходы

Голосование

Лицензии и разрешения, которые у вас есть

Штрафы за парковку

О тестировании новых цифровых водительских прав сообщает издание outkick.com.

Похоже на то, что для США начинает сбываться ещё одно пророчество "Чёрного зеркала": в третьем сезоне ода из серий была посвящена социальному рейтингу. Отрывок из этой серии размещён ниже.

Напомним, что в ранее опубликованном материале, сообщалось о создании автономных роботов-собак, вооружённых штурмовыми винтовками. В одной из частей, вышеназванного фэнтезийного сериала похожие автономные роботизированные устройства практически уничтожили человечество на земле.

Источник:

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Метки: видео   водителя   права   рейтинг   социальный   сша   цифровые   юта   
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4k
Elmaestro 2 часа назад
а че за "sex offender status" ?
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315
MerryGoRound Elmaestro 2 часа назад
Это если человек был ранее осужден за преступления на сексуальной почве кого либо. Т.е. история преступлений этого человека и что он может нести угрозу окружающим живя рядом с ними.
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3k
Outcast 3 минуты назад
Как известно если забыл дома права, то тебя обязательно остановит инспектор. Поэтому электронные права это плюс. А скоро так вообще заместо прав могут начать проверять по лицу.
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7k
Pillin Alex 7 минут назад
Социальный рейтинг странная задумка, суть сводится к тому, что если ты срешь под дверью соседа, то билет на самолет для тебя будет стоить чуть дороже, т.к чуть выше вероятность того, что в самолете начнешь шоу и тп
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3k
Leo 47 минут назад
Автор мудазвон...
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2k
Frank Borman 50 минут назад
Ну вот, цифрулизация добралась и до Юты. А ведь господин Чубайс говорил когда-то: наши нанотехнологии, не имеющие аналогов в мире, когда нибудь распространятся по всему миру. Как в воду глядел, гениальный деятель.
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6k
newegg Час назад
Очередной киздежЪ.
В 2022 году штат Юта будет предлагать в качестве опции мобильные водительские права и удостоверение личности.
Никакой дополнительной информации, по сравнению с текущей версией, добавлять не будут.
Некоторые организации и сегодня имеют расширенный допуск к персональной информации. В этом смысле ничего не изменится.
Кому интересно, могут почитать -
https://publicsafety.utah.gov/2021/04/20/new-mobile-driver-license-to-offer-utahns-enhanced-privacy/https://publicsafety.utah.gov/2021/04/20/new-mobile-driver-license-to-offer-utahns-enhanced-privacy/
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3k
RomaXz Час назад
Прикольная идея. Я бы свои права поменял на электронные, что бы меньше карточек с собой таскать
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1k
Дмитрий Час назад
Посмотрите на это с другой стороны: какая то армянская шМара делает за рулём что хочет и целое государство с судами, полицией, армией не может испортить этой с.у.ч.к.е. жизнь. А она вызывающе плевать на всех хотела...
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29k
a.fey Час назад
Кредитный рейтинг может постоянно меняться. Это нужно каждый раз менять права?
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58
@photoaQyn Час назад
в нью-йорке, как и везде в Штатах права выдаются на 5 лет с автоматическим, если нет проблем, продлением, То есть через 5 лет тебе их должны прислать по почте. Вот они сейчас пугают что не вакцинированным не будут присылать и обменивать
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9k
Владимир 2 часа назад
Оно и так все привязано к номеру водительских прав и/или номеру соц. страхования, как к номеру паспорта или ИНН в России.
Поэтому непонятно чему вообще удивляться.
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