Как могут загубить твою жизнь в России, даже если ты майор ФСБ

Возможно немногие слышали об этой ситуации, но советую ознакомиться, чтобы понять насколько все решают связи в нашей стране :)
В 2016-2019 годах майор ФСБ Александр Мрищук разоблачил и привлёк к уголовной ответственности группу международных контрабандистов и кардеров и вернул миллиарды рублей в бюджет.
Казалось бы благое дело, однако ему предложили взятку взамен на молчание и бездействие, но Мрищук отказался. Тогда против майора сфабриковали 5 уголовных дел об организации ОПС, бандитизме, краже и разбоях.
У контрабандистов оказались влиятельные покровители среди высоких чинов в ФСБ. Несмотря на решение апелляционного военного суда об освобождении Мрищука, его заключили под стражу, дважды пытались убить, а доводы адвокатов, как и реальные доказательства невиновности майора, во внимание не принимались.
Мать Мрищука обращалась в различные инстанции 49 раз, но её сын до сих пор под стражей.
Убитой горем матери пришлось записывать видеообращение президенту Путину. Советую всем посмотреть эти пару минут, чтобы вникнуть в ситуацию.
Дело майора Мрищука до сих пор не разрешилось. Суд состоялся 26 октября этого года, присяжные оправдали майора, но судья отправил дело на доследование.
Источник:
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Можешь пояснить? Только варианты "лишь они говорят правду" оставь для бедных.
А может следует чуть глубже изучить в чём обвиняют этого персонажа ???
Там не только хищение 15 млн рублей , но и создание преступного сообщества с двумя разбоями и кражей ....
Что поделаешь , одной рукой якобы борется , а другой ворует ..... это для кого-то секрет полишинеля ???