Как могут загубить твою жизнь в России, даже если ты майор ФСБ

Казалось бы благое дело, однако ему предложили взятку взамен на молчание и бездействие, но Мрищук отказался. Тогда против майора сфабриковали 5 уголовных дел об организации ОПС, бандитизме, краже и разбоях.

У контрабандистов оказались влиятельные покровители среди высоких чинов в ФСБ. Несмотря на решение апелляционного военного суда об освобождении Мрищука, его заключили под стражу, дважды пытались убить, а доводы адвокатов, как и реальные доказательства невиновности майора, во внимание не принимались.

Мать Мрищука обращалась в различные инстанции 49 раз, но её сын до сих пор под стражей.

Убитой горем матери пришлось записывать видеообращение президенту Путину. Советую всем посмотреть эти пару минут, чтобы вникнуть в ситуацию.

Дело майора Мрищука до сих пор не разрешилось. Суд состоялся 26 октября этого года, присяжные оправдали майора, но судья отправил дело на доследование.