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Как могут загубить твою жизнь в России, даже если ты майор ФСБ

Как могут загубить твою жизнь в России, даже если ты майор ФСБ (1 фото)

Автор:
03 ноября 2021 17:54
Метки: major   Россия   фсб   
2378
1

Возможно немногие слышали об этой ситуации, но советую ознакомиться, чтобы понять насколько все решают связи в нашей стране :)

В 2016-2019 годах майор ФСБ Александр Мрищук разоблачил и привлёк к уголовной ответственности группу международных контрабандистов и кардеров и вернул миллиарды рублей в бюджет.

Казалось бы благое дело, однако ему предложили взятку взамен на молчание и бездействие, но Мрищук отказался. Тогда против майора сфабриковали 5 уголовных дел об организации ОПС, бандитизме, краже и разбоях.


У контрабандистов оказались влиятельные покровители среди высоких чинов в ФСБ. Несмотря на решение апелляционного военного суда об освобождении Мрищука, его заключили под стражу, дважды пытались убить, а доводы адвокатов, как и реальные доказательства невиновности майора, во внимание не принимались.


Мать Мрищука обращалась в различные инстанции 49 раз, но её сын до сих пор под стражей.


Убитой горем матери пришлось записывать видеообращение президенту Путину. Советую всем посмотреть эти пару минут, чтобы вникнуть в ситуацию.


Дело майора Мрищука до сих пор не разрешилось. Суд состоялся 26 октября этого года, присяжные оправдали майора, но судья отправил дело на доследование.


Источник:

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Метки: major   Россия   фсб   
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122k
Игорь 4 часа назад
А что вы хотите от государства фашистов и власовцев, а это Соловьёв признал, с их "плеванто на законо"?
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15k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Скажи-ка, Москвичанин, а почему по поиску "Александр Мрищук" вываливаются в основном ЖЖ-шники, change.org, novayagazeta.ru, meduza.io и прочие отстои?
Можешь пояснить? Только варианты "лишь они говорят правду" оставь для бедных.
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1k
manul74 Час назад
ФСБ... Федеральная стирка белья... все говорит само за себя.
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25k
Мойша 2 часа назад
А почему бы не посмотреть пристально на следователей, судей. и прочую рядом стоящую шелупонь. А через нее выйти на более крупные фигуры.
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11
nickolay Мойша 39 минут назад
А чего на них смотреть? 5 дел без доказухи не завести. Нужно изучать новости не на фишках или Пикабу.
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846
alex 2 часа назад
Если надо было бы просто " осадить" его, завели бы дело. Но ПЯТЬ уголовных не заводят просто так. Тем более доказуху ведь придется делать, хоть как. И если на одно худо-бедно можно налепить, то пять дел, просто так никто не заведет. Значить, именно что могут доказать. Но это так...диванное мнение.
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150k
Татьянин день 2 часа назад
Ссылка на ПИКАБУ конечно авторитетный источник

А может следует чуть глубже изучить в чём обвиняют этого персонажа ???
Там не только хищение 15 млн рублей , но и создание преступного сообщества с двумя разбоями и кражей ....
Что поделаешь , одной рукой якобы борется , а другой ворует ..... это для кого-то секрет полишинеля ???

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11
nickolay Татьянин день 41 минуту назад
Тут главное набросить на вентилятор, а что дольше пофиг. Кучка комментаторов полайкает что им нравится и все, дело сделано
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17k
Александр Сучков 4 часа назад
Остается ждать. Или давайте с фишек петицию отфудболим. ФСБ ответит фотками с котиками и песиками....
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2k
lekha-fil 4 часа назад
Всё логично и "закономерно".
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