Власти Петербурга обиделись на сообщение "Панорамы" об увеличении стоимости проезда в 10 раз и подают на издание в суд

А губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире программы «Новый взгляд» телеканала «78» (смотреть с 16.09 минуты) заявил, что "люди, которые распространяют такие слухи, — самые настоящие подонки". Власти северной столицы намерены обратиться в суд, чтобы наказать тех, кто "распространяет слухи, приводящие к панике".

Создатель инфоагентства "Панорама" Виталий Манн прокомментировал жалобу на свое пародийное СМИ так: "Чем больше в стране применят санкций против сатириков, тем действительно будет эффективнее реализовываться механизм борьбы с инфляцией".

А подписчики "Панорамы" в соцсетях посоветовали Беглову адресовать претензии о распространении фейковой информации тем СМИ, которые, не проверив ее источник, "на серьезных щах" подали новость как реальный факт.