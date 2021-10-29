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Власти Петербурга обиделись на сообщение "Панорамы" об увеличении стоимости проезда в 10 раз и подают на издание в суд

Власти Петербурга обиделись на сообщение "Панорамы" об увеличении стоимости проезда в 10 раз и подают на издание в суд (4 фото)

Автор:
29 октября 2021 11:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Панорама   беглов   локдаун   санкт-петербург   фейк   
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Издание "Панорама" известно сатирическими публикациями, и прямо указывает, что все его статьи являются фейком. Однако губернатор Санкт-Петербурга Беглов уверен, что в дни локдауна лучше не шутить.


Накануне локдауна "Панорама" выпустила заметку о резком подорожании проезда в общественном транспорте Петербурга. Почему этому изданию поверили, а словам губернатора северной столицы нет, неизвестно. В итоге, новость широко обсуждали в соцсетях, а телефон городского комитета по транспорту просто оборвали звонками, требуя разъяснений. Пришлось даже публиковать опровержение информации, которая заранее была заявлена как фейковая.


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А губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире программы «Новый взгляд» телеканала «78» (смотреть с 16.09 минуты) заявил, что "люди, которые распространяют такие слухи, — самые настоящие подонки". Власти северной столицы намерены обратиться в суд, чтобы наказать тех, кто "распространяет слухи, приводящие к панике".


Создатель инфоагентства "Панорама" Виталий Манн прокомментировал жалобу на свое пародийное СМИ так: "Чем больше в стране применят санкций против сатириков, тем действительно будет эффективнее реализовываться механизм борьбы с инфляцией".


А подписчики "Панорамы" в соцсетях посоветовали Беглову адресовать претензии о распространении фейковой информации тем СМИ, которые, не проверив ее источник, "на серьезных щах" подали новость как реальный факт.


На "Панораму" и раньше недобро косились, но на уровне главы региона подобное происходит впервые. В итоге, Беглов стал самым высокопоставленным чиновником, который обиделся на издание.

Источник:

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Метки: Ynews   Панорама   беглов   локдаун   санкт-петербург   фейк   
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Михайло Потапыч 2 часа назад
Обижаться на панораму - это днище.
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1k
Bar 23 минуты назад
Какое у нас правительство нежное стало...
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3k
Leo Полчаса назад
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28k
LEPA 41 минуту назад
А какой ещё реакции можно ожидать от самовлюблённого ничтожества не способного отличит юмор от чистой монеты,и по злому стечению обстоятельств,являющийся мэром второго по величине города страны. Щаз начнут притягивать муде к бороде и окажется,что злой Обама является фактическим владельцем "Панорамы".
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14k
Роберт Шекли Час назад
Панорама - не новостное агентство, поэтому к нему не имеет смысла применять санкции
А вот СМИ, которые перепечатали "новость" нужно оштрафовать, т.к. это фейк
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294
АлоКин Час назад
Помнится с некоторых реальных новостей панарама сама знатно офигивала)))
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348
MerryGoRound Час назад
Ммдаа...только особо убогие умом могут обидеться на очевидно сатирическое издание, юмор в нем и при этом игнорировать предупреждение издания что все статьи в нем являются фэйками. "Вечно обиженный" и недалекий очередной. Самое ужасное, что этот является мэром огромного города.
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8k
costa Час назад
Беглоботов любого толка, за беглова, против - пофиг в топку.
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233k
Rusbond Час назад
Автор, ты дебил. Какая обида, если это стопроцентная дезинформация, обман. Причем, ещё надо выяснить, они просто идиоты, или сделали специально, что бы внести хаос и панику среди жителей города. А за это, в некоторые времена, к стенке надо ставить.
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348
MerryGoRound Rusbond Час назад
Только полные идиоты примут "новости" Панорамы как "дизинформацию", где черным по белому читателей сразу предупреждают, что издание сатирическое и всё в ней написанное это фэйки. Написано именно для подобных мэру СП и вас. К стенке лучше себя поставьте, "вершитель судеб". Вы портите генофонд своей глупостью.
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3k
40bbazziggo 2 часа назад
Панорама лучшее сми что я знаю, всегда их читаю
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546
vijilante 2 часа назад
А нахрена они это написали ?
Щас вроде не первое апреля...
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2k
Sergiy Rambus 2 часа назад
Чёт как-то странно. Весь Питер на полном серьёзе прочёл в первый раз "Панораму" (те кто не в первый раз её видят, знают про "стиль" сайта) и сразу поверил?
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348
MerryGoRound Sergiy Rambus Час назад
Просто власти решили "под шумок" очередное издание прижать к пальцу и или сделать его "провластным" или уничтожить, как обычно они это делают.
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17k
nobody® 2 часа назад
"Все тексты на этом сайте представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями"
Здесь не говорится, что фейки, как пишет автор заметки. Гротескные пародии - это другое. Но я согласен, что большинство новостей панорамы - именно фейки, которые в гротеск и пародию никак не попадают.
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57k
pynh 2 часа назад
"Не очень!" (с) Борат
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26k
Григорий 2 часа назад
У нас жетон 60 рублей стоит. 3 тыр только на метро в месяц на работу и назад. Если живешь не у метро, то умножь еще на 2.
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