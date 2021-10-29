Власти Петербурга обиделись на сообщение "Панорамы" об увеличении стоимости проезда в 10 раз и подают на издание в суд

Издание "Панорама" известно сатирическими публикациями, и прямо указывает, что все его статьи являются фейком. Однако губернатор Санкт-Петербурга Беглов уверен, что в дни локдауна лучше не шутить.
Накануне локдауна "Панорама" выпустила заметку о резком подорожании проезда в общественном транспорте Петербурга. Почему этому изданию поверили, а словам губернатора северной столицы нет, неизвестно. В итоге, новость широко обсуждали в соцсетях, а телефон городского комитета по транспорту просто оборвали звонками, требуя разъяснений. Пришлось даже публиковать опровержение информации, которая заранее была заявлена как фейковая.
А губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире программы «Новый взгляд» телеканала «78» (смотреть с 16.09 минуты) заявил, что "люди, которые распространяют такие слухи, — самые настоящие подонки". Власти северной столицы намерены обратиться в суд, чтобы наказать тех, кто "распространяет слухи, приводящие к панике".
Создатель инфоагентства "Панорама" Виталий Манн прокомментировал жалобу на свое пародийное СМИ так: "Чем больше в стране применят санкций против сатириков, тем действительно будет эффективнее реализовываться механизм борьбы с инфляцией".
А подписчики "Панорамы" в соцсетях посоветовали Беглову адресовать претензии о распространении фейковой информации тем СМИ, которые, не проверив ее источник, "на серьезных щах" подали новость как реальный факт.
На "Панораму" и раньше недобро косились, но на уровне главы региона подобное происходит впервые. В итоге, Беглов стал самым высокопоставленным чиновником, который обиделся на издание.
Источник:
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А вот СМИ, которые перепечатали "новость" нужно оштрафовать, т.к. это фейк
Щас вроде не первое апреля...
Здесь не говорится, что фейки, как пишет автор заметки. Гротескные пародии - это другое. Но я согласен, что большинство новостей панорамы - именно фейки, которые в гротеск и пародию никак не попадают.
Так я тебе лайф-хак дам: ходи в общественные бани по средам, вообще 50 рублей всего. Правда народу как селедок в бочке и по русски они плохо говорят, но капец как дёшево.