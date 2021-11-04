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13 любопытных предметов из прошлого, назначение которых сразу и не угадаешь

13 любопытных предметов из прошлого, назначение которых сразу и не угадаешь (14 фото)

Автор:
04 ноября 2021 00:12
Сообщество : ФотоМир
Метки: Изобретательны   Любопытные   Назначение   Не угадаешь   Предметы   Прошлое   
1606
14
Неверно предполагать, что люди прошлого были менее изобретательны, чем мы с вами сегодня. Их воображение было достаточно богатым, чтобы создавать полезные и интересные вещи, порой довольно странные. В этом посте вы увидите винтажные аксессуары, функции которых современный человек сразу вряд ли разгадает.
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Метки: Изобретательны   Любопытные   Назначение   Не угадаешь   Предметы   Прошлое   
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4  комментария
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12k
Bill 2 часа назад
А в 90-х была "кремлевская таблетка", которую тоже можно было использовать повторно.
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19k
shevanez 11 минут назад
Первая фотка, все-таки больше напоминает рог для вина, чем автомобильную вазу. Просто напрашивается вопрос- "а сколько цветов можно затолкать через это горлышко?
А вот пробка, подойдет идеально,..
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1k
Дикий Стройбат Час назад
Все упорно думали, что за КЛ-1 (кто часы, кто секундомер), а вы калькулятор...
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