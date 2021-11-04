13 любопытных предметов из прошлого, назначение которых сразу и не угадаешь

До изобретения бытовых холодильников и морозильных камер существовала целая индустрия, вращавшаяся вокруг продажи льда. Его собирали зимой с поверхности озер, а затем помещали в специальные ледники, где он мог храниться круглый год, а оттуда его доставляли клиентам в виде блоков. Крючок, который вы видите на фотографии, использовался как для откола льда от блока, так и для перемещения его частей, не касаясь их руками.