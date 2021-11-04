13 любопытных предметов из прошлого, назначение которых сразу и не угадаешь

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Неверно предполагать, что люди прошлого были менее изобретательны, чем мы с вами сегодня. Их воображение было достаточно богатым, чтобы создавать полезные и интересные вещи, порой довольно странные. В этом посте вы увидите винтажные аксессуары, функции которых современный человек сразу вряд ли разгадает.
Автомобильная ваза
Напоминает рог для вина, не так ли? Но у него совершенно другое назначение — это автомобильная ваза для цветов. Цветы раньше служили не только украшением интерьера, но и естественным освежителем воздуха.
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Мини-клюшка
Это приспособление использовали для того, чтобы убирать пузырьки из шампанского. А своеобразные щупальца нужны, если человек хотел вытащить оливку или вишню из своего коктейля, не засовывая туда пальцы.
Устройство для набора номера на дисковом телефоне
Современная молодежь, возможно, даже не видела проводных телефонов с диском. Но люди в возрасте скорее всего ими пользовались.Это ретро-устройство было надето на конец ручки или карандаша и облегчало задачу тем, кто предпочитал не набирать номер пальцами (например, девушкам, которые только что покрасили ногти).
Механический калькулятор
Это устройство для расчетов. Круглый механический калькулятор под названием Optima, который был выпущен около 1900 года в Германии.
Крючковатый ледоруб
До изобретения бытовых холодильников и морозильных камер существовала целая индустрия, вращавшаяся вокруг продажи льда. Его собирали зимой с поверхности озер, а затем помещали в специальные ледники, где он мог храниться круглый год, а оттуда его доставляли клиентам в виде блоков. Крючок, который вы видите на фотографии, использовался как для откола льда от блока, так и для перемещения его частей, не касаясь их руками.
Ложка для мороженого
Эта викторианская ложка предназначалась исключительно для одного продукта - мороженого.
Игрушечная стиральная машинка
Ручная стиральная машина когда-то была детской игрушкой. Маленькие девочки стирали в ней одежду своих любимых кукол.
Карманные солнечные часы
Эти часы принадлежали женщине, которая любила путешествовать. И этот гаджет очень надежен: его трудно сломать, и ему не нужны никакие батарейки.
Вилка для тостов
Люди готовили тосты задолго до того, как появились электрические тостеры. Одним из способов их сделать было использование таких длинных вилок: на них насаживали кусочки хлеба, а затем поджаривали над углями.
Медальон для духов
Этот старинный медальон служил как аксессуаром, так и крошечным контейнером для духов. Похоже, что наши предки умели сочетать красоту и функциональность.
Устройство для очистки яичной скорлупы
Данный предмет был обнаружен под полом дома, построенного в начале 19 века. Но не думайте, что это какой-то то странный медицинский инструмент или даже устройство для пыток. На самом деле все гораздо проще. Он был сделан для того, чтобы помочь очистить скорлупу с сваренных вкрутую яиц.
"Вечная таблетка"
Пожалуй, самым странным предметом в нашей винтажной коллекции является “вечная таблетка”, которая была изготовлена из сурьмы и использовалась повторно. На протяжении нескольких веков сурьма считалась отличным средством для очищения организма, и почему-то никого не смущало, что при приеме внутрь она не переваривалась и выходила из организма в неизмененном виде. Люди приобретали единственную “вечную таблетку” для всей семьи и, что самое удивительное, даже передавали это сомнительное лекарство своим наследникам.
Устройство для измерения количества аплодисментов
Счётчик аплодисментов использовался в 1950-х и 1960-х годах, когда впервые появились телевизионные шоу талантов и танцевальные конкурсы. Самым распространенным методом голосования в то время были аплодисменты и одобрительные возгласы зрителей в поддержку конкретного участника. Конечно, победителя можно было определить, просто прослушав, но устройство, в отличие от человеческого уха, было беспристрастным.
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