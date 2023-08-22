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12 любопытных объектов, назначение которых покрыто тайной

12 любопытных объектов, назначение которых покрыто тайной

Автор:
22 августа 2023 22:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: Любопытные   Назначение   Разгадать   барахолка   тайна   штуковины   
1622
13

Некоторым людям нравится заглядывать на барахолки и разыскивать там старинные вещи, а другим везет, когда необычные предметы находятся на чердаках, в подвалах или в домах родственников. Но у всех них есть одна общая черта: они натыкаются на странные штуковины и поначалу не могут понять, для чего же они используются. К счастью, в Интернете полно экспертов, которые горят желанием разгадывать разные тайны. Взгляните на подборку диковинных предметов.

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Метки: Любопытные   Назначение   Разгадать   барахолка   тайна   штуковины   
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12  комментариев
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3k
· · 7 минут назад
Тайна 12-й фотографии раскрыта, версия, которую Автор где-то откопал, опровергнута :
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11k
wilddewill 7 минут назад
Не узнать пробку для графина..... А мясники, мясо, большим пальцем что ли рубили?
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14k
Алексей Час назад
Чувствую себя всезнайкой

Благодаря десяткам аналогичных постов, размещеннных ранее - "угадываю" 8 из 10
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16k
ss Час назад
Комментарий к фото
Нифига. Это презервативы для гномиков. (Не путать с гомиками)
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16k
ss Час назад
Комментарий к фото
Когда-то это называлось - первичные половые признаки.
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26k
AzuveR Час назад
4. Кто-нибудь знает, что это? Это бритый ёж , присел отдохнуть.
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