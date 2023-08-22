12 любопытных объектов, назначение которых покрыто тайной

Некоторым людям нравится заглядывать на барахолки и разыскивать там старинные вещи, а другим везет, когда необычные предметы находятся на чердаках, в подвалах или в домах родственников. Но у всех них есть одна общая черта: они натыкаются на странные штуковины и поначалу не могут понять, для чего же они используются. К счастью, в Интернете полно экспертов, которые горят желанием разгадывать разные тайны. Взгляните на подборку диковинных предметов.