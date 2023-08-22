12 любопытных объектов, назначение которых покрыто тайной

Некоторым людям нравится заглядывать на барахолки и разыскивать там старинные вещи, а другим везет, когда необычные предметы находятся на чердаках, в подвалах или в домах родственников. Но у всех них есть одна общая черта: они натыкаются на странные штуковины и поначалу не могут понять, для чего же они используются. К счастью, в Интернете полно экспертов, которые горят желанием разгадывать разные тайны. Взгляните на подборку диковинных предметов.
2. У меня есть этот странный артефакт. В центре у него одно отверстие, а под ним отверстие поменьше
4. Кто-нибудь знает, что это?
5. Маленький пластиковый мешочек с красным гелем и металлическим диском внутри
6. Это каркас из стальной проволоки с двумя стеклянными шариками. Шарики могут поворачиваться внутри каркаса
7. Воронка высотой 4 метра с 3 выходами рядом с детской площадкой
8. Что это за маленькие вязаные трубочки?
9. Маленькие металлические застежки
10. Что это за крошечные предметы? Мы нашли пакет из 10 штук
11. Работает как ножницы, кончик не острый, а более короткий конец выглядит так, как будто он предназначен для упаковки
Источник:
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