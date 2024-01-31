13 штуковин, назначение которых знает далеко не каждый

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Когда мы были маленькими, родители отвечали на наши вопросы: "что это" и “почему”. Но теперь, когда мы видим что-то необычное, мы с большей вероятностью публикуем свои вопросы в Интернете. Именно это и сделали люди, которым попались любопытные загадки. Взгляните!
1. Мама попросила узнать, что это такое?
Пластиковая деталь для измельчителя пищевых продуктов.
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2. Для чего это используют?
Этот тип зажимов часто используется в качестве опоры для растений, особенно для орхидей.
4. Нашел это в доме моего дедушки. Понятия не имею, с чего начать
Это набор насадок для швейной машины с педалями конца XIX века.
6. Вещь, которую мой парень получил в подарок с новым чехлом для телефона
Это для хранения проводных наушников или зарядного устройства.
7. Для чего эти штуки? Нашёл в мастерской
Это детали для крепления рулевых колес для картингов, мопедов и мотоциклов.
8. Для чего нужен этот странный на вид предмет мебели?
Это эргономичный стул для коленопреклонения, во время молитвы.
9. Предмет пятидесятых годов, массивная деревянная ручка, к ней прикреплены металлические круги
Старинная точилка для ножей.
10. Живу в съёмной квартире, почему в вентиляционном отверстии горит зеленая лампочка?
Это стерилизационная лампа UV-C. Она убивает микробы и вирусы. Это также может помочь предотвратить образование плесени.
12. Для чего используют это оборудование?
Встроенная пароварка с резервуаром для воды, служит для приготовления овощей, и не только.
13. Увидел это у пожилой соседки. Шесть сложенных конусов с отверстием внизу
Этот предмет используют для полива комнатных растений.
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* Со слов маркетологов.
Вроде в Икеях и прочих магазинах уже лет 50 продаётся.
Жутко неудобная хрень: нету спинки чтоб откинуться и дать отдохнуть пояснице и позвоночному отделу, колени через 20 минут от давления болеть начинают, поза в нём фактически фиксированная, повернуться особо нельзя. А как долго посидите в таком, ноги у вас как затекут, что выбираться из этого чуда стула- вы будете исключительно на карачках, упираясь руками в пол.
Я бы хотел поймать дизайнера кто это придумал, и дать ему годик заключения, чтоб он часов 8 каждый день в своём изобретении проводил.. потом бы смотрел на него, как он заново учится ходить и гуглит "протезирование коленных суставов недорого"
По-моему, в 90-х была короткая мода на такие стулья. Для офисных работников. Типа, работать за компом полустоя. В нижнюю часть надо упираться коленками.
У нас был такой один, недолго. Херня неудобная.
Это как сказать: "стропы от парашютизма".