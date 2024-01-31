13 штуковин, назначение которых знает далеко не каждый

Когда мы были маленькими, родители отвечали на наши вопросы: "что это" и “почему”. Но теперь, когда мы видим что-то необычное, мы с большей вероятностью публикуем свои вопросы в Интернете. Именно это и сделали люди, которым попались любопытные загадки. Взгляните!