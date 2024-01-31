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13 штуковин, назначение которых знает далеко не каждый

13 штуковин, назначение которых знает далеко не каждый

Автор:
31 января 2024 21:57
Сообщество : ФотоМир
Метки: Загадки   Любопытные   Назначение   знает   необычное   штуковины   
2604
14

Когда мы были маленькими, родители отвечали на наши вопросы: "что это" и “почему”. Но теперь, когда мы видим что-то необычное, мы с большей вероятностью публикуем свои вопросы в Интернете. Именно это и сделали люди, которым попались любопытные загадки. Взгляните!

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Метки: Загадки   Любопытные   Назначение   знает   необычное   штуковины   
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10  комментариев
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78k
Viktor 2 часа назад
Чёта давно мне не встречались мопеды и мотоциклы с рулевыми колёсами!

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11k
Фомич Полчаса назад
11. Это не подставка для дров, а для переноски дров.
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42k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Для какой нах молитвы? В какой религии? Обычный "дизайнерский" стул для "не таких как все", якобы помогающий от всего, и как обычно - предотвращающий кучу всяких заболеваний нижних конечностей.
* Со слов маркетологов.
Вроде в Икеях и прочих магазинах уже лет 50 продаётся.
Жутко неудобная хрень: нету спинки чтоб откинуться и дать отдохнуть пояснице и позвоночному отделу, колени через 20 минут от давления болеть начинают, поза в нём фактически фиксированная, повернуться особо нельзя. А как долго посидите в таком, ноги у вас как затекут, что выбираться из этого чуда стула- вы будете исключительно на карачках, упираясь руками в пол.
Я бы хотел поймать дизайнера кто это придумал, и дать ему годик заключения, чтоб он часов 8 каждый день в своём изобретении проводил.. потом бы смотрел на него, как он заново учится ходить и гуглит "протезирование коленных суставов недорого"
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31k
Григорий 40 минут назад
Это не сахарница, а для соуса.
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37k
АнтонПолднев 48 минут назад
Для измельчения пищевых продуктов.
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20k
Bill 53 минуты назад
"Это эргономичный стул для коленопреклонения, во время молитвы."
По-моему, в 90-х была короткая мода на такие стулья. Для офисных работников. Типа, работать за компом полустоя. В нижнюю часть надо упираться коленками.
У нас был такой один, недолго. Херня неудобная.
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10k
sedoisever Час назад
Для "картингов"? Картинг, это вид спорта. Автомобильчик, это "карт"!
Это как сказать: "стропы от парашютизма".
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