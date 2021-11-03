"Романтики с большой дороги": воры вернули олимпийской чемпионке медали с цветами и конфетами

Российская теннисистка Елена Веснина подтвердила, что воры вернули ей медали Олимпийских игр и перстень олимпийских чемпионов с букетом цветов и коробкой конфет.
Неожиданное продолжение получила история с кражей ценностей из частного дома в Истре, принадлежащем российской тенессистке Елене Весниной.
"Воры вернули медали. Да друзья, сообщаю и официально подтверждаю новость, которую многие ждали. Преступники подкинули медали. Причём как... Поздно вечером курьер привёз и оставил на охране букет цветов с коробкой шоколадных конфет, в которых лежали обе мои медали и перстень олимпийских чемпионов. Романтики с большой дороги. Медали, конечно, оперативники тут же забрали на биологическую экспертизу, поэтому ещё несколько недель я их не видела", - написала Веснина на своей странице в Instagram.
Кража произошла в сентябре 2021 года. "Fishki.net" писали, что грабители взломали сейф и утащили, среди прочих драгоценностей, серебряную и золотую олимпийские медали. Как рассказала бывшая первая ракетка мира, проникнуть в дом преступникам помогло то, что уходя с мужем в ресторан, она "во второй раз в жизни" забыла включить сигнализацию. Полиция тогда возбудила уголовное дело по факту кражи, а Веснина попросила злоумышленников вернуть награды, но до сих пор никаких подвижек не произошло и история уже начала забываться.
И вот 3 ноября олимпийская чемпионка сообщила, что медали нашлись. По словам теннисистки, вещи ей привез курьер службы доставки. Злоумышленников она окрестила «романтиками с большой дороги».
"Это конечно, мягко говоря, неожиданно, я уже ни на что не надеялась, преступников всё ещё ищут. Но я очень рада, что медали все же вернулись. Сейчас стараюсь не вспоминать об этом, жизнь продолжается, и я уверена, что добро все равно победит. Спасибо вам всем за слова поддержки и за неравнодушие. Каждый день получала и получаю тысячи сообщений от вас", - добавила Веснина.
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"Уважаемый Этуш! - говорилось в записке. - Извините нас, нам очень были нужны деньги. Вещи были заложены. Возвращаем часть. Остальное вернем потом. Не держите на нас зла".