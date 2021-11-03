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"Романтики с большой дороги": воры вернули олимпийской чемпионке медали с цветами и конфетами

"Романтики с большой дороги": воры вернули олимпийской чемпионке медали с цветами и конфетами (2 фото)

Автор:
03 ноября 2021 14:29
Сообщество : Спорт
Метки: Веснина   Истра   грабители   медали   ограбление   
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Российская теннисистка Елена Веснина подтвердила, что воры вернули ей медали Олимпийских игр и перстень олимпийских чемпионов с букетом цветов и коробкой конфет.

Неожиданное продолжение получила история с кражей ценностей из частного дома в Истре, принадлежащем российской тенессистке Елене Весниной.

"Воры вернули медали. Да друзья, сообщаю и официально подтверждаю новость, которую многие ждали. Преступники подкинули медали. Причём как... Поздно вечером курьер привёз и оставил на охране букет цветов с коробкой шоколадных конфет, в которых лежали обе мои медали и перстень олимпийских чемпионов. Романтики с большой дороги. Медали, конечно, оперативники тут же забрали на биологическую экспертизу, поэтому ещё несколько недель я их не видела", - написала Веснина на своей странице в Instagram.


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Кража произошла в сентябре 2021 года. "Fishki.net" писали, что грабители взломали сейф и утащили, среди прочих драгоценностей, серебряную и золотую олимпийские медали. Как рассказала бывшая первая ракетка мира, проникнуть в дом преступникам помогло то, что уходя с мужем в ресторан, она "во второй раз в жизни" забыла включить сигнализацию. Полиция тогда возбудила уголовное дело по факту кражи, а Веснина попросила злоумышленников вернуть награды, но до сих пор никаких подвижек не произошло и история уже начала забываться.

И вот 3 ноября олимпийская чемпионка сообщила, что медали нашлись. По словам теннисистки, вещи ей привез курьер службы доставки. Злоумышленников она окрестила «романтиками с большой дороги».

"Это конечно, мягко говоря, неожиданно, я уже ни на что не надеялась, преступников всё ещё ищут. Но я очень рада, что медали все же вернулись. Сейчас стараюсь не вспоминать об этом, жизнь продолжается, и я уверена, что добро все равно победит. Спасибо вам всем за слова поддержки и за неравнодушие. Каждый день получала и получаю тысячи сообщений от вас", - добавила Веснина.

Веснина выиграла золото Олимпиады в Рио-де-Жанейро в парном разряде в 2016 году, а в этом году стала серебряным призером Игр в Токио.

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Метки: Веснина   Истра   грабители   медали   ограбление   
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65k
Viktor 41 минуту назад
Смотрите-ка, зчаз расплачусь! Урки ипаные, а как быть простым людям, чьи дома и квартиры он обнесли?
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14k
uutb Минуту назад
Судьбу своего персонажа - ограбленного стоматолога из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" - Владимир Этуш повторил в конце июля. Актер вместе с женой отдыхал в Геленджике, когда неизвестные, вскрыв отмычкой железную дверь, вынесли из квартиры все самое ценное. Пропало 135 тысяч рублей, несколько сотен евро и долларов, драгоценности супруги Этуша Елены Евгеньевны и награда "Кумир", сделанная из золота. Милицию вызвали соседи, но выйти на грабителей по горячим следам не удалось даже "собаке с милицией". Более двух месяцев следствие не давало результатов. Но 2 октября воры неожиданно вернули часть украденных вещей. Они подбросили их под дверь квартиры актера в пакете вместе с запиской.

"Уважаемый Этуш! - говорилось в записке. - Извините нас, нам очень были нужны деньги. Вещи были заложены. Возвращаем часть. Остальное вернем потом. Не держите на нас зла".
Ссылка www.youtube.com
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568
Botanik Vulgaris 38 минут назад
Медали и перстень именные, номерные. Особо с ними нечего не сделать. Там помимо было чем поживиться, как она сама сказала. По коллекционерам толкать - засветиться на раз. Но что вернули, не скинули - правильно сделали.
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317
MerryGoRound 42 минуты назад
Зачем писать о том что было аж в сентябре и о чем уже во всю трубили как здесь, так и в других сми?! Автор только проснулся?!
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2k
Алекс Час назад
У нас самые благородные воры в мире!
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