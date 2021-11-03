"Романтики с большой дороги": воры вернули олимпийской чемпионке медали с цветами и конфетами

Кража произошла в сентябре 2021 года. "Fishki.net" писали, что грабители взломали сейф и утащили, среди прочих драгоценностей, серебряную и золотую олимпийские медали. Как рассказала бывшая первая ракетка мира, проникнуть в дом преступникам помогло то, что уходя с мужем в ресторан, она "во второй раз в жизни" забыла включить сигнализацию. Полиция тогда возбудила уголовное дело по факту кражи, а Веснина попросила злоумышленников вернуть награды, но до сих пор никаких подвижек не произошло и история уже начала забываться.

И вот 3 ноября олимпийская чемпионка сообщила, что медали нашлись. По словам теннисистки, вещи ей привез курьер службы доставки. Злоумышленников она окрестила «романтиками с большой дороги».

"Это конечно, мягко говоря, неожиданно, я уже ни на что не надеялась, преступников всё ещё ищут. Но я очень рада, что медали все же вернулись. Сейчас стараюсь не вспоминать об этом, жизнь продолжается, и я уверена, что добро все равно победит. Спасибо вам всем за слова поддержки и за неравнодушие. Каждый день получала и получаю тысячи сообщений от вас", - добавила Веснина.