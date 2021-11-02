Залётный уголёк попытался устроить теннис в магазинчике и вчистую продул этот сет

"Клоун, отставший от своего цирка", захотел грабануть итальянскую лавочку был обезоружен взрывным темпераментом её хозяина, когда тот попытался ударить итальянца теннисной ракеткой.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом "Only Street Fighting", хорошо видно, что ограбление магазина как-то сразу не задалось.

В ходе последовавшей потасовки хозяин заведения, должно быть, понял, что ввиду языкового барьера, либо тонкой душевной организации уголька, весомым аргументом для того будет только полицейский ствол. Тогда владелец заведения выскочил на улицу и сразу запер дверь снаружи.

Оказавшись взаперти чёрный малый сначала обрадовался, но когда понял, что в ловушке, вывернул карманы с краденным на прилавок, а заслышав вой сирен рефлекторно принял унаследованную от предков позу.