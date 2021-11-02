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Залётный уголёк попытался устроить теннис в магазинчике и вчистую продул этот сет

Залётный уголёк попытался устроить теннис в магазинчике и вчистую продул этот сет (2 фото + 1 видео)

Автор:
02 ноября 2021 07:36
Сообщество : Криминал
Метки: видео   италия   криминал   ловушка   магазин   ограбление   полиция   чернокожий   
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Чёрные начинают и проигрывают...

"Клоун, отставший от своего цирка", захотел грабануть итальянскую лавочку был обезоружен взрывным темпераментом её хозяина, когда тот попытался ударить итальянца теннисной ракеткой.


На кадрах, опубликованных Telegram-каналом "Only Street Fighting", хорошо видно, что ограбление магазина как-то сразу не задалось.


В ходе последовавшей потасовки хозяин заведения, должно быть, понял, что ввиду языкового барьера, либо тонкой душевной организации уголька, весомым аргументом для того будет только полицейский ствол. Тогда владелец заведения выскочил на улицу и сразу запер дверь снаружи.


Оказавшись взаперти чёрный малый сначала обрадовался, но когда понял, что в ловушке, вывернул карманы с краденным на прилавок, а заслышав вой сирен рефлекторно принял унаследованную от предков позу.

Следует отдать должное: рефлексы, особенно на появление полиции, у чёрного парня безупречные - дети будут, разумеется, когда освободиться из тюрьмы.

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Метки: видео   италия   криминал   ловушка   магазин   ограбление   полиция   чернокожий   
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5  комментариев
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Кенвуд Час назад
Что любопытно, я и не обращал внимание на негров раньше, живут себе и живут, но тут появилось BLM, и я почему-то сразу настроился против этих угольков.
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Tony Banano Полчаса назад
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Tony Banano Полчаса назад
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Аарон Чупа 45 минут назад
Это не ракетка, это электрическая мухобойка.
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