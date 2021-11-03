Потрачено: погоня в стиле игр GTA в США

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В американском штате Флорида недавно произошла погоня, которую можно сравнить с одной из миссий игр GTA. Преступник на угнанном автомобиле врезался в отбойник, а затем прыгнул с моста.
34-летний Брайан Грей удирал от полицейских на угнанном фургоне через город Форт Майерс. Выехав на мост, Грей не справился с управлением и на полном ходу влетел в отбойник. Преступник выбежал из авто и прыгнул с моста в воду.
Полная версия полицейского видео
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