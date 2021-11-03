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Потрачено: погоня в стиле игр GTA в США

Потрачено: погоня в стиле игр GTA в США (1 фото + 2 видео)

Автор:
03 ноября 2021 14:10
Сообщество : Жизнь в США
Метки: 360подмосковье   видео   криминал   преступник   сша   угонщик   флорида   
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В американском штате Флорида недавно произошла погоня, которую можно сравнить с одной из миссий игр GTA. Преступник на угнанном автомобиле врезался в отбойник, а затем прыгнул с моста.
34-летний Брайан Грей удирал от полицейских на угнанном фургоне через город Форт Майерс. Выехав на мост, Грей не справился с управлением и на полном ходу влетел в отбойник. Преступник выбежал из авто и прыгнул с моста в воду.

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Метки: 360подмосковье   видео   криминал   преступник   сша   угонщик   флорида   
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6  комментариев
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Mowgley Час назад
Не могу понять, что это из тачки сыплется в таком количестве?
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Барон Мюнхгаузен. 55 минут назад
Он ещё и плашмя на воду шмякнулся?
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17
Брюс Всемогущий Барон Мюнхгаузен. 48 минут назад
Уходить надо громко, со звонким шлепком
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