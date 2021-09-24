Именно 19 октября 1811 года состоялось открытие Царскосельского Лицея, где учился и Александр Сергеевич. И выпускники дали друг другу обещание встречаться в этот день, чтобы почтить стены alma mater и увидеть друг друга.

Но в это время в 1825 году Пушкин не смог приехать в Петербург, поскольку находился в ссылке в селе Михайловском, куда был отправлен по велению императора Александра I за так называемые «вольности». В буквальном смысле, то есть за создание оды «Вольность». Хотя дело, как говорится, еще обошлось малой кровью, поскольку за такого рода шалости – призывающие народ к возмущению стихи поэту грозила Сибирь.