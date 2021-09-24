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Альма-матер гениев и творцов: кому адресовал Пушкин свое стихотворение «19 октября»?

Альма-матер гениев и творцов: кому адресовал Пушкин свое стихотворение «19 октября»? (3 фото)

Автор:
24 сентября 2021 12:09
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: 19 октября   лицей   почемучка   пушкин   смысл   ссылка   стихотворение   творчество   
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Сразу в нескольких стихотворениях поэта есть отсылка к этой дате. Почему 19 октября для Пушкина было особенной датой, и кому он посвящал эти стихи?

Именно 19 октября 1811 года состоялось открытие Царскосельского Лицея, где учился и Александр Сергеевич. И выпускники дали друг другу обещание встречаться в этот день, чтобы почтить стены alma mater и увидеть друг друга.

Но в это время в 1825 году Пушкин не смог приехать в Петербург, поскольку находился в ссылке в селе Михайловском, куда был отправлен по велению императора Александра I за так называемые «вольности». В буквальном смысле, то есть за создание оды «Вольность». Хотя дело, как говорится, еще обошлось малой кровью, поскольку за такого рода шалости – призывающие народ к возмущению стихи поэту грозила Сибирь.


От ссылки его спасло только вмешательство друзей, приближенных к императорскому двору – Василия Андреевича Жуковского и придворного историографа Николая Михайловича Карамзина. И Александр Сергеевич отправился на юг.

За это время поэт успел познакомиться с тайным обществом декабристов, поправить здоровье и пообщаться с прекрасными дамами, набравшись необходимых для творчества впечатлений.


Затем случилась та самая Михайловская ссылка. Будучи отрезанным от мира в родовом имении в Псковской губернии, Пушкин оказался один на один со своими мыслями. И этот период оказался очень плодотворным в плане творчества. За это время была закончена поэма «Цыганы», написаны такие знаковые произведения как «Бахчисарайский фонтан», «Евгений Онегин», «Борис Годунов».

Создано было и много лирических стихотворений, в числе которых и «19 октября», посвященное друзьям, важности дружбы и учебному заведению, в стенах которого царила вольнолюбивая атмосфера.

Друзья мои, прекрасен наш союз!

Он как душа неразделим и вечен —

Неколебим, свободен и беспечен

Срастался он под сенью дружных муз.

Куда бы нас ни бросила судьбина,

И счастие куда б ни повело,

Все те же мы: нам целый мир чужбина;

Отечество нам Царское Село.

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Метки: 19 октября   лицей   почемучка   пушкин   смысл   ссылка   стихотворение   творчество   
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