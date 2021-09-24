Сразу в нескольких стихотворениях поэта есть отсылка к этой дате. Почему 19 октября для Пушкина было особенной датой, и кому он посвящал эти стихи?
Именно 19 октября 1811 года состоялось открытие Царскосельского Лицея, где учился и Александр Сергеевич. И выпускники дали друг другу обещание встречаться в этот день, чтобы почтить стены alma mater и увидеть друг друга.
Но в это время в 1825 году Пушкин не смог приехать в Петербург, поскольку находился в ссылке в селе Михайловском, куда был отправлен по велению императора Александра I за так называемые «вольности». В буквальном смысле, то есть за создание оды «Вольность». Хотя дело, как говорится, еще обошлось малой кровью, поскольку за такого рода шалости – призывающие народ к возмущению стихи поэту грозила Сибирь.
От ссылки его спасло только вмешательство друзей, приближенных к императорскому двору – Василия Андреевича Жуковского и придворного историографа Николая Михайловича Карамзина. И Александр Сергеевич отправился на юг.
За это время поэт успел познакомиться с тайным обществом декабристов, поправить здоровье и пообщаться с прекрасными дамами, набравшись необходимых для творчества впечатлений.
Затем случилась та самая Михайловская ссылка. Будучи отрезанным от мира в родовом имении в Псковской губернии, Пушкин оказался один на один со своими мыслями. И этот период оказался очень плодотворным в плане творчества. За это время была закончена поэма «Цыганы», написаны такие знаковые произведения как «Бахчисарайский фонтан», «Евгений Онегин», «Борис Годунов».
Создано было и много лирических стихотворений, в числе которых и «19 октября», посвященное друзьям, важности дружбы и учебному заведению, в стенах которого царила вольнолюбивая атмосфера.
Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он как душа неразделим и вечен —
Неколебим, свободен и беспечен
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастие куда б ни повело,
Все те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.
Источник:
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