FISHKINET
Сообщество Лига книголюбов 237 постов • 258 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Лига книголюбов 
«Унесенные ветром»: история книги, история жизни

«Унесенные ветром»: история книги, история жизни (3 фото)

Автор:
17 мая 2021 11:22
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Маргарет Митчелл   название   почемучка   произведение   роман   смысл   унесенные ветром   эпоха   
662
3

Почему «Унесенные ветром» были названы автором именно так, хотя у книги были и другие интересные альтернативные названия – «Неси свою ношу» или «Завтра будет новый день».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Лига книголюбов"
Метки: Маргарет Митчелл   название   почемучка   произведение   роман   смысл   унесенные ветром   эпоха   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
Alex 2 часа назад
Классная книга
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
228
Sandmann Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
TirAn 2 часа назад
книгу не читал, но кино классное
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
6 привычек «типичного русского», которые все еще поражают иностранцев (6 фото) 6 привычек «типичного русского», которые все еще поражают иностранцев (6 фото) Белый Бим Черное Ухо: история о бесконечной собачьей преданности Белый Бим Черное Ухо: история о бесконечной собачьей преданности Главный полосатый вредитель: как появилось название колорадского жука? Главный полосатый вредитель: как появилось название колорадского жука? Какие таинственные заведения скрывались под названием «пенни-университет»? Какие таинственные заведения скрывались под названием «пенни-университет»? «Гроза»: как название пьесы отражает ее смысл и суть? «Гроза»: как название пьесы отражает ее смысл и суть? Без него весна – не весна: главное насекомое мая Без него весна – не весна: главное насекомое мая
Galateya

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

30766



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Японка стала миллионером благодаря советской книге
2
79
Японка стала миллионером благодаря советской книге
В Екатеринбурге конфликт между водителем Porsche и пешеходом перерос в перестрелку
1
260
В Екатеринбурге конфликт между водителем Porsche и пешеходом перерос в перестрелку
Набирающие популярность в сообществах
С чего начиналась легенда перевозок: самый первый Ford Transit
0
0
С чего начиналась легенда перевозок: самый первый Ford Transit
Автовсячина
0
0
Автовсячина
6 привычек «типичного русского», которые все еще поражают иностранцев (6 фото)
6 привычек «типичного русского», которые все еще поражают иностранцев (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Что случится если экономить на резине
2
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#картинки#фотографии#Россия#сша#забавно#космос#позитив#сарказм
#интересно#животные#факты#прикольные#дети#спорт#китай#новости#приколы#смешные
#Юмор#СССР#люди#прикол#кино#еда#комментарии#оружие#ретро#на различный вкус

На что жалуетесь?

Вернуться