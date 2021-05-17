Скарлетт О’Хара – главная героиня романа. Ее образ сложно назвать положительным: юной девушке незнакома жалость, гуманность, нежность. Своими жизненными принципами она поступается только влюбившись в Эшли Уилкса – аристократа. Да и то только для того, чтобы стать похожей на жену Эшли – Мелани, которая выступает практически полной противоположностью Скарлетт.

Отношения между персонажами – Эшли и Мелани, Скарлетт и Реттом подчеркивают авторский замысел. С одной стороны, перед читателем предстает старое высокоморальное аристократическое общество, с другой – люди новой формации, адаптировавшиеся к изменениям и чувствующие себя в новой реальности вполне комфортно.

Смена эпох – это небывалой силы ураган в виде войны Севера и Юга, смевший весь привычный уклад жизни и оставивший позади веселые танцевальные вечера и пикники. На смену им пришли разруха, беда и голод. В произведении очень емко отражена жизнь аристократии и сложности, с которыми пришлось столкнуться плантаторам после войны. Теперь двум сторонам одного целого придется учиться сосуществовать в относительной гармонии и представлять изменившуюся страну.