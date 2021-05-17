Почему «Унесенные ветром» были названы автором именно так, хотя у книги были и другие интересные альтернативные названия – «Неси свою ношу» или «Завтра будет новый день».
Маргарет Митчелл таким образом хотела подчеркнуть несгибаемость характера главной героини и силу ее духа. Но после беседы с редактором изменила решение. У известного английского поэта Эрнеста Кристофера Доусона есть стихотворение под названием «Не изменил твоей душе, Кинара». В нем присутствуют описания удивительных вещей, которые в один момент, по признанию автора, «унес ветер». Аналогично этому поступила и Митчелл, описывая ушедшую вместе с войной рабовладельческую эпоху и унесенные страшными событиями жизни молодых людей.
Скарлетт О’Хара – главная героиня романа. Ее образ сложно назвать положительным: юной девушке незнакома жалость, гуманность, нежность. Своими жизненными принципами она поступается только влюбившись в Эшли Уилкса – аристократа. Да и то только для того, чтобы стать похожей на жену Эшли – Мелани, которая выступает практически полной противоположностью Скарлетт.
Отношения между персонажами – Эшли и Мелани, Скарлетт и Реттом подчеркивают авторский замысел. С одной стороны, перед читателем предстает старое высокоморальное аристократическое общество, с другой – люди новой формации, адаптировавшиеся к изменениям и чувствующие себя в новой реальности вполне комфортно.
Смена эпох – это небывалой силы ураган в виде войны Севера и Юга, смевший весь привычный уклад жизни и оставивший позади веселые танцевальные вечера и пикники. На смену им пришли разруха, беда и голод. В произведении очень емко отражена жизнь аристократии и сложности, с которыми пришлось столкнуться плантаторам после войны. Теперь двум сторонам одного целого придется учиться сосуществовать в относительной гармонии и представлять изменившуюся страну.
К завершению романа становится очевидным, что возврата к прежней эпохе и жизни уже не будет. И ее своего рода символ – Мелани Уилкс – слабая, рафинированная, утонченная и изнеженная южанка, истинная леди, умирает. И физическая смерть женщины символизирует и гибель старых устоев. Но даже после ухода из жизни супруги Эшли не отвечает на чувства Скарлетт, поскольку не в состоянии переступить через собственные моральные устои и предать память о жене и той эпохе, олицетворением которой она была.
Окончательный разрыв с Эшли помог главной героине осознать свою истинную суть и чувства к мужу – Ретту. Но уже слишком поздно. Однако среди многочисленных пороков Скарлетт есть одно очень важное достоинство – внутренняя несгибаемая сила. И она готова ее использовать и идти до конца ради достижения своей цели. В отличие от Уилксов, которые не имели такого внутреннего стержня. Готовность биться за свое будущее позволила Скарлетт и похожим на нее людям заново пустить корни в выжженной земле, подобно дереву, в то время как другие погибли, не сумев этого сделать, и память о них «унесло ветром».
А вам нравится роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром»?
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