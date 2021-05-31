Практически все люди, какими бы продвинутыми они не казались и не старались быть, по сути своей консерваторы. И стараются проживать в привычном укладе до тех пор, пока новая реальность безвозвратно не вытеснит старую. Почему так происходит? Можно выделить несколько факторов:

1. Боязнь выйти из зоны комфорта. Ведь в таком случае придется что-то менять, избавляться от старых привычек.

2. Страх не вписаться в новую реальность, стать в ней лишним, а, значит, изгоем.

3. Паническое ожидание неизвестности.

4. Неподготовленность к резким и неожиданным поворотам судьбы.

5. Неосознанное ожидание того, что изменения окажутся негативными, а не позитивными.

6. Необходимость мобилизации силы воли, тогда как далеко не все могут справиться с этой задачей.

7. Заведомое и ожидаемое присутствие негатива в грядущем измененном будущем.