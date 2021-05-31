Приводя яркий литературный пример, почему люди боятся перемен, нельзя не вспомнить произведения наших классиков – Чехова, Гончарова, Островского.
Практически все люди, какими бы продвинутыми они не казались и не старались быть, по сути своей консерваторы. И стараются проживать в привычном укладе до тех пор, пока новая реальность безвозвратно не вытеснит старую. Почему так происходит? Можно выделить несколько факторов:
1. Боязнь выйти из зоны комфорта. Ведь в таком случае придется что-то менять, избавляться от старых привычек.
2. Страх не вписаться в новую реальность, стать в ней лишним, а, значит, изгоем.
3. Паническое ожидание неизвестности.
4. Неподготовленность к резким и неожиданным поворотам судьбы.
5. Неосознанное ожидание того, что изменения окажутся негативными, а не позитивными.
6. Необходимость мобилизации силы воли, тогда как далеко не все могут справиться с этой задачей.
7. Заведомое и ожидаемое присутствие негатива в грядущем измененном будущем.
Наглядным примером боязни людей не соответствовать меняющейся жизни является «Вишневый сад» Чехова. Гаев и Раневская – разорившиеся дворяне, которым приходится выставить на продажу родовое гнездо. Усадьбу можно было бы спасти, изменив подход к перераспределению финансов. Однако герои не могут найти для этого ни душевных, ни физических сил.
В связи с чем все попытки Лопахина, предлагающего способы спасения имения, натыкаются на глухую стену непонимания. Сад можно было бы разбить на отдельные участки и сдавать их в аренду. Такой рациональный способ использования позволил бы сохранить землю. Но герои категорически его не приемлют и продолжают жить на широкую ногу, растрачивая остатки капитала, который тает, словно весенний снег.
Персонажи предпочитают жить в иллюзорном мире, не видя и не принимая сложности мира реального. Причина этого – осознание, пусть внутреннее и глубинное, того факта, что они попросту не смогут рационально расходовать деньги. Меняющиеся условия того требуют, а взрослые люди, менталитет которых давно сложился, попросту не смогут себя переделать и заставить адаптироваться к новым требованиям. Этим их и пугает будущее и перемены.
Порой перемены требуют от человека отказа от негатива – вредных привычек, которые, безусловно, кажутся приятными. С такой необходимостью сталкивается персонаж романа «Обломов». Илья Ильич категорически не желает менять себя и с огромным удовольствием предается праздному безделью. Барин проводит на диване дни и ночи напролет, наслаждаясь приятным ничегонеделанием.
Засаленный халат, отсутствие интереса ко всему происходящему вокруг – вот и весь его мир, все его желания. Любая, даже самая незначительная перемена в жизни, смерти подобна, поскольку ради этого придется переступать через себя и меняться. Когда домовладелица сообщила ему о необходимости съехать с квартиры, это стало для героя настоящей драмой. Ведь сняться с насиженного места, где все просто, понятно и привычно, для него подобно смерти. Для этого надо напрягаться и перебарывать свою лень, что для столь изнеженного праздностью человека практически невозможно.
Признавать собственные ошибки – значит меняться. Но у большинства людей такое признание вызывает столь сильный душевный дискомфорт, что они скорее будут страдать, нежели признают собственную неправоту. Свои заблуждения возводятся в ранг непреложной истины, как было в случае с персонажами пьесы «Гроза». Жители Калинова настолько привыкли жить по законам предков, что категорически отказываются впускать в свою жизнь что-то новое.
Особенно наглядно дремучесть нравов демонстрирует эпизод, в котором местный прогрессивно мыслящий просветитель Кулигин предлагает начать строительство громоотвода, который обеспечит защиту от молний и, соответственно, спасет от пожаров. На что купец Дикой на полном серьезе начинает вещать, что гром и молния – это не что иное, как результат скачки по небу Ильи-пророка на колеснице.
Любое изменение жители городка воспринимают в панике, как личную драму и что-то ужасное и постыдное. Консерваторы по натуре, они до последнего будут стоять на своем, лишь бы не принимать изменения и не уронить собственный авторитет.
А каких бы литературных персонажей, ярко демонстрирующих страх людей перед переменами, привели в качестве примера вы?
Источник:
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