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Боязнь перемен: анализ свойства человеческого характера через призму русской классики

Боязнь перемен: анализ свойства человеческого характера через призму русской классики (4 фото)

Автор:
31 мая 2021 12:53
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: изменение   комфорт   литература   ошибка   почемучка   пример   психология   страх   
773
4

Приводя яркий литературный пример, почему люди боятся перемен, нельзя не вспомнить произведения наших классиков – Чехова, Гончарова, Островского.

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Метки: изменение   комфорт   литература   ошибка   почемучка   пример   психология   страх   
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3  комментария
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−211
ЦСКА 4 часа назад
Ну здесь двояко. С одной стороны есть 17 год и дальнейшее разрушение страны и уничтожение людей. С другой стороны 91 и взлет свободы, уровня жизни, вход России в список самых богатых экономик.
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−19
vova old 2 часа назад
автор скопипастил сайт для школьных сочинений?
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974
zenon 3 часа назад
Боязнь перемен во время Великой Отечественной войны. Некоторые потом начали бояться - вдруг не получится попить бесплатного баварского пива, а так хотелось. И эта боязнь оказалась не только предчувствием, но и фактом. Для того, что бы пить баварское стали прикрывать мавзолей.
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