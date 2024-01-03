Преодолевая страх

Лесник позвонил вечером... Природоохранное общество в этом городе имело довольно приличную базу. Лес рядом предполагал наличие большого количества животных, которым надо было помочь.

Но сейчас было тихо. Почти все клетки пустовали.

Лесник объяснил, что в капкан браконьеров попала волчица, но он помочь ничем не может, потому что рядом сидит волк. И не отходит. А значит, подойти нельзя, и что делать, неизвестно...

Поехали несколько человек. Женщину звали Сара. Помощником был Док, работавший ветеринаром. Поэтому, так его и прозвали. И ещё несколько студентов, проходивших практику.

На опушке действительно лежала волчица. В капкане была её левая лапа. Она явно уже обессилела. Волк сидел рядом и смотрел на неё.

Сара и Док вышли из машины. Они тоже не понимали, как помочь. Но волк посмотрел на людей и отошел.

Никто, кроме Сары, всё равно не решался начать, и тогда она взяла большую брезентовую накидку и стала медленно приближаться к волчице.

Та начала вырываться из капкана и кричать от боли. Времени не было - животное могло поломать себе лапу или даже оторвать её. Сара позвала Дока и помощников.

Волк опустил голову, втянул носом воздух и отошел.

Брезент удалось быстро накинуть на волчицу. Все оборачивались на большого волка, но он лёг и всем своим видом показывал, что понимает то, что делают люди.

Волчицу быстро погрузили в клетку. Док сделал ей уколы обезболивающего и снотворного. Сара в окно машины смотрела на волка. Тот так и остался лежать.

- Что с ним делать? - спросила она Дока.

- А что можно сделать? - ответил тот вопросом на вопрос и развёл руками.

Но через два дня лесник позвонил опять:

- Волк не отходит от капкана, - сказал он. - Лежит и не двигается.

Сара позвала Дока и они поехали. Волк лежал и смотрел на пустой капкан, из его глаз лились слёзы.

Сара окликнула его, но тот даже не шевельнулся.

- Судя по всему, - сказал Док, - он умирает. Но не уйдёт. С ума сойти! Делать что будем?

Сара подошла поближе и заговорила с животным. Волк попробовал повернуть голову, но не смог. Даже на это уже не осталось сил...

- Берём брезент и клетку! - сказала она.

Волк очень похудел. И совершенно не двигался, когда они клали его в большую клетку.

- Не знаю, - сказал Док, - зачем мы его берём? Он явно не жилец.

Утром Сара первым делом пришла к клетке с волком. Еда и вода были нетронуты. Он лежал и смотрел куда-то вперёд.

Сара оглянулась. Смотритель отошел поесть. И не закрыл клетку на замок. Вернее, замок висел, но не был закрыт. Она раскрыла сумку и вытащила свой дежурный бутерброд.

Сбоку мяукнул знакомый кот по кличке Серый. Она давно думала взять его домой, но как-то всё не собралась.

- Не волнуйся, малыш, - сказала она коту и, наклонившись, погладила его. Потом открыла дверцу и вошла внутрь...

Сара подошла поближе и села рядом с волком. Она стала говорить с ним. И говорила долго. Объясняла, что его волчицу лечат. И всё идёт очень хорошо…

Потом она перешла на уговоры:

- Надо есть и пить, - сказала она.

И, разломив бутерброд на две половинки, стала есть.

Волк почувствовал запах колбасы. Он поднял голову и посмотрел на Сару. От этой женщины не пахло страхом. Страхом очень сильно несло от маленького странного пушистого животного за клеткой.

Волку никогда в жизни не приходилось видеть такое. Существо шипело, плевалось и глаза его были полны ужаса.

Потом он поднял голову и посмотрел в лицо Сары. В глазах женщины было что угодно, но не ненависть. Её глаза напомнили ему глаза его волчицы. Такие же большие, влажные и со звёздочками...

Сара поднесла к его пасти половинку своего бутерброда.

- Хочешь дождаться свою волчицу? - спросила она. -Тогда ешь.

Волк инстинктивно понимал, о чём идёт речь. И почему-то его это не раздражало. Он взял бутерброд из её рук и стал жевать.

- Вот и молодец, - похвалила она.

Пока он ел, Сара рассказывала ему о своей жизни. А потом принесла ему воды. Когда она выходила, вернувшийся смотритель и все сбежавшиеся уставились на неё глазами, полными ужаса.

Док долго ругал её, а потом заметил:

- Я ведь тебя очень хорошо знаю. Ты упрямая, как стенка. Будешь заходить туда только под моим контролем. Поняла?

- Поняла, - улыбнулась Сара.

Теперь каждый день, а точнее, два раза в день, она входила к волку и кормила его из рук едой, принесённой из дома. За неделю тот успел немного отойти от своих переживаний и уже ждал Сару.

Он даже ходил по клетке в нетерпении. Чем его привлекла эта странная женщина?

Он многократно задавался этим вопросом. Он неё не пахло страхом и враждебностью. И это сбивало его с толку.

Теперь волк сидел совсем рядом с женщиной и внимательно слушал её рассказы. Он время от времени заглядывал в её лицо и пытался понять - почему она ему помогает?

Однажды Сара пришла, как всегда, и устроила ему настоящий пир горой. Её глаза светились радостью.

- Завтра, - шепнула она ему на ухо. - Завтра привезут твою волчицу. Она теперь совершенно здорова. И ты поедешь с ней в лес. Только больше не попадайтесь в капканы. Я тебя больше не увижу. Мне жаль, но одновременно радостно.

Волк слушал её внимательно. Он уловил нотки радости и ему казалось, что он понимает то, что она хочет сказать...

На следующее утро подъехала машина с клеткой, в которой была волчица.

Волка должны были усыпить, чтобы поместить в другую, но Сара стала возражать.

Док был категорически против, но женщина всё равно поступила по-своему. Она вошла в клетку к волку и сказала:

- Пойдём. Вам пора домой.

И волк пошел за ней. Он спокойно вошел в клетку и шумно потянул воздух. Волчица… Его волчица была рядом!

Сара просунула руку сквозь прутья клетки, и волк прижался к её тёплой ладони своим большим носом.

Потом Сара села в машину, и они поехали...

Напоследок волк посмотрел на маленькое, пушистое существо, издававшее странные звуки. Серый мяукал. Он больше почему-то не боялся волка. Он переживал за Сару. Поэтому...

Когда все отвернулись, серый кот запрыгнул в машину и уселся совсем рядом с клеткой волка. Тот не возражал. От кота пахло Сарой.

В лесу люди открыли клетки и забрались в кабину. Сара вскрикнула от удивления и ужаса, когда увидела, что вместе с волком и волчицей из тендера выпрыгнул её Серый.

Волк остановился на секунду и прикоснулся к кошачьему носу своим. Серый напрягся, но не побежал.

На самой вершине опушки, там, где кончается поляна и начинается густой лес, волк остановился. Волчица стояла и смотрела на него.

Сара вышла из машины и махала ему рукой. Она взяла на руки Серого и прижала к себе.

И тогда волк сделал то, что ни он, ни другие волки никогда в жизни не делали - он бросился назад и прижался к Саре. Потом заглянул в её лицо. Из глаз волка текли слёзы.

Сара наклонилась и поцеловала его в нос. Он вернулся к своей волчице и, подняв голову, издал протяжный вой. А затем они исчезли в лесу...