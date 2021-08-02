Активность этих малоприятных паукообразных идет на спад только к октябрю. И вопрос, почему анализ клеща платный, остается актуальным для тех, кто впервые столкнулся с его укусом. К тому же прививка от клеща тоже платная. Какими нормами руководствуются медицинские учреждения, взимая оплату?
При наличии полиса обязательного медицинского страхования осмотр и извлечение клеща в поликлинике по месту регистрации или по месту обращения всегда осуществляются бесплатно. При этом профилактика иммуноглобулином против вирусного энцефалита осуществляется тоже за счет средств медстрахования, то есть на бесплатной основе, но при этом исключительно по назначению врача.
При выявлении одной либо нескольких инфекций после изучения извлеченного паукообразного назначается иммуноглобулин. Но дело в том, что исследование придется проводить за свой счет. Анализ на боррелиоз и энцефалит обойдётся примерно в 1500 руб. Лишь при их подтверждении должна быть проведена профилактика. Причем это нужно сделать не позднее, чем спустя 3 дня после укуса.
Можно ли как-то сэкономить? Да, если оформить дополнительную страховку по полису «Антиклещ». У основных страховых компаний она стоит порядка 300 рублей. Страховка включает анализ клеща, оказание первой медицинской помощи в виде его удаления, обработки пораженного места, введения противоклещевого иммуноглобулина. Если у человека все-таки разовьется заболевание, то ему будут в полном объеме предоставлены лечение и реабилитация.
В соответствии с приказом Минздрава РФ № 125Н от 21 марта 2014 года, прививка включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Это говорит о том, что они показаны жителям тех местностей, где особенно высок риск такого заболевания и тем, кто в ближайшее время отправляется в потенциально опасный регион.
Эндемичными по вирусному клещевому энцефалиту являются Дальний Восток, Сибирь, Урал. В Центральной России такими регионами являются несколько областей: Вологодская, Ленинградская, Ярославская, Новгородская, Самарская, Нижегородская, Псковская, Архангельская и Калининградская. Перечень также включает республики Удмуртия, Башкортостан, Татарстан, Пермский край и несколько других регионов.
То есть бесплатную прививку получить все-таки можно, но только при условии, что регион считается неблагополучным по вышеуказанной инфекции. Границы таких территорий могут периодически меняться. Стоимость платной прививки отечественного производства составляет порядка 500, импортного – 1500 рублей.
Важно понимать, что иммунитет после прививки формируется не сиюминутно, а постепенно, только спустя две недели. Поэтому безбоязненно отправляться на природу, где возможно нападение клещей, можно только спустя указанный срок. Важно понимать, что вакцина защищает только от энцефалита, а не от всех инфекций, переносимых клещами. Поэтому даже после вакцинации нельзя пренебрегать мерами предосторожности и профилактики.
Источник:
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Как-то так...
Это в корне неправильно
Плановая вакцинация начинается осенью (1-я прививка), через 5-7 месяцев (2-я прививка), через 1 год – (3-я прививка) и далее однократно каждые 3 года.
Я так и не увидел...
А если платно, то только один вопрос - "Почему платно?"
Ругались бы, но до и после прививки.