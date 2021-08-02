В соответствии с приказом Минздрава РФ № 125Н от 21 марта 2014 года, прививка включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Это говорит о том, что они показаны жителям тех местностей, где особенно высок риск такого заболевания и тем, кто в ближайшее время отправляется в потенциально опасный регион.

Эндемичными по вирусному клещевому энцефалиту являются Дальний Восток, Сибирь, Урал. В Центральной России такими регионами являются несколько областей: Вологодская, Ленинградская, Ярославская, Новгородская, Самарская, Нижегородская, Псковская, Архангельская и Калининградская. Перечень также включает республики Удмуртия, Башкортостан, Татарстан, Пермский край и несколько других регионов.

То есть бесплатную прививку получить все-таки можно, но только при условии, что регион считается неблагополучным по вышеуказанной инфекции. Границы таких территорий могут периодически меняться. Стоимость платной прививки отечественного производства составляет порядка 500, импортного – 1500 рублей.

Важно понимать, что иммунитет после прививки формируется не сиюминутно, а постепенно, только спустя две недели. Поэтому безбоязненно отправляться на природу, где возможно нападение клещей, можно только спустя указанный срок. Важно понимать, что вакцина защищает только от энцефалита, а не от всех инфекций, переносимых клещами. Поэтому даже после вакцинации нельзя пренебрегать мерами предосторожности и профилактики.