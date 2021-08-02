FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4000 постов • 959 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Бесплатно, но платно: почему за исследование клеща и прививку надо платить?

Бесплатно, но платно: почему за исследование клеща и прививку надо платить? (3 фото)

Автор:
02 августа 2021 15:17
Сообщество : Факты
Метки: Стоимость   анализ   клещ   плата   почемучка   причина   страховка   укус   
850
3

Активность этих малоприятных паукообразных идет на спад только к октябрю. И вопрос, почему анализ клеща платный, остается актуальным для тех, кто впервые столкнулся с его укусом. К тому же прививка от клеща тоже платная. Какими нормами руководствуются медицинские учреждения, взимая оплату?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Стоимость   анализ   клещ   плата   почемучка   причина   страховка   укус   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
21
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Борис Карабанов 57 минут назад
Энцефалит и берлиоз существуют только в воспалённом воображении СМИ и придуманы фармкомпаниями для рубки бабла с тупого стада. Пусть дебилы вакцинируются, да ещё и за деньги, роя себе могилу.
Как-то так...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
392
Андрей Ы. Борис Карабанов 51 минуту назад
Похоже вы уже перенесли энцефалит. С нарушением мозговой деятельности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
392
Андрей Ы. 43 минуты назад
"Важно понимать, что иммунитет после прививки формируется не сиюминутно, а постепенно, только спустя две недели."
Это в корне неправильно
Плановая вакцинация начинается осенью (1-я прививка), через 5-7 месяцев (2-я прививка), через 1 год – (3-я прививка) и далее однократно каждые 3 года.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лёха Час назад
Ну и "почему за исследование клеща и прививку надо платить?"
Я так и не увидел...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
alexis Час назад
В этом году: Извлечение клеща, анализы- бесплатно. После обнаружения «берлиоза» ещё и таблетки выдали бесплатно и после курса, повторные анализы бесплатно. За свои покупался только «Линекс». Вывод: реклама.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
krivsan Час назад
sputnik-v.зато бесплатно,а тут от клеща проверено годами и гарантия
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 8 ответов
5k
Борис Карабанов Час назад
Ну, наверное, если делать бесплатно, то начнётся знакомая песня-плач "А неизвестно ещё что туда наливают! А побочки страшные! А ДНК-то порушится! А почему я должен верить в вакцинацию!? А докажите! А покажите!"
А если платно, то только один вопрос - "Почему платно?"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«В 40 лет не замужем». Почему не сложилась личная жизнь Анны Семенович (8 фото) «В 40 лет не замужем». Почему не сложилась личная жизнь Анны Семенович (8 фото) ПАРАЗИТельная картина: чем ученые объясняют нашествие клещей этим летом? ПАРАЗИТельная картина: чем ученые объясняют нашествие клещей этим летом? Бой крылатым и ползающим: почему важна борьба с комарами и клещами? Бой крылатым и ползающим: почему важна борьба с комарами и клещами? Пузыряем: из-за чего на лужах во время сильного дождя появляются пузыри? Пузыряем: из-за чего на лужах во время сильного дождя появляются пузыри? Представляют ли клещи опасность для домашних кошек? Представляют ли клещи опасность для домашних кошек? Запрещенный шашлык: как быть, если жарить нельзя, но очень хочется? Запрещенный шашлык: как быть, если жарить нельзя, но очень хочется?
Galateya

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

32945



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Криминальный авторитет" обматерил участкового и поплатился
1
134
"Криминальный авторитет" обматерил участкового и поплатился
Сколько весил олимпийский Мишка?
1
86
Сколько весил олимпийский Мишка?
Летняя распродажа Keysoff — ключ Windows 10 Pro за $8.41
Летняя распродажа Keysoff — ключ Windows 10 Pro за $8.41
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Мурка! Не переигрывай!
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#факты#подборка#кино#автомир#аварии#авто аварии#в мире#роль
#интересно#фотографии#Россия#олимпиада#автомобили#спорт#дтп#прикольные#актер#дети
#Юмор#люди#прикол#фильм#животные#gif#картинки#история#страна#мастерство

На что жалуетесь?

Вернуться